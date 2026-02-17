La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

El emotivo video que Luciana Pedraza le preparó a Robert Duvall para su último cumpleaños (Video: Facebook)

“Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad.” Con esas palabras, Luciana Pedraza anunció la muerte de Robert Duvall y abrió una grieta de emoción que atravesó fronteras. No fue solo la noticia de una pérdida: fue la despedida de una vida compartida, de un lazo que desafió el tiempo, de un actor que dejó huella en la historia del cine y en el corazón de quienes lo conocieron de cerca. “Para el mundo, fue un actor ganador de un Oscar, un director, un narrador. Para mí, él lo era simplemente todo. Su pasión por su arte fue igualada solo por su profundo amor por sus personajes, una gran comida y la corte. Por cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable para todos nosotros. Gracias por los años de apoyo que le mostraste a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”, concluyó con emoción.

Un mes antes de su partida, la pareja celebró el cumpleaños que los unía: el 5 de enero. Ese día, Luciana preparó un homenaje en imágenes, un recorrido por la vida de Duvall, desde su infancia hasta la madurez. Las imágenes en blanco y negro mostraban a Duvall de niño, montando a caballo, cabalgando cerca del mar. Cada foto acompañada de música suave, elegida para ese momento de gratificación. El actor agradeció: “¡Luciana me sorprendió con este maravilloso video de cumpleaños en preparación para el gran 95 de mañana! Gracias a todos por el apoyo todos estos años”. La última alegría juntos se volvió memoria. Luego, el mundo del cine perdió a uno de sus grandes.

Con estas sentidas palabras, Luciana Pedraza comunicó la muerte de Robert Duvall (Facebook)

La historia de Duvall y Pedraza empezó en Buenos Aires en 1996 cuando se encontraron por casualidad en una esquina porteña. En ese momento, Luciana, que tenía 24 años y el actor 65, lo invitó a un evento de tango. Desde ese día no se separaron. Su amor cruzó continentes y generaciones, y terminó en el rancho de Virginia, donde el actor murió a los 95 años, acompañado por la mujer que compartió su vida, su día de nacimiento y el amor por los pequeños rituales.

Robert Duvall y Luciana Pedraza compartieron 30 años de su vida juntos (Facebook)

El lunes, el mundo supo de la muerte de Robert Duvall a través de un mensaje publicado por Luciana Pedraza en las redes sociales. Ella, argentina nacida en Salta, eligió palabras precisas y conmovedoras para contarle al mundo el dolor que sentía.

El fallecimiento del legendario actor generó conmoción en el mundo del cine y en quienes lo vieron brillar en El Padrino, Apocalypse Now, y en la película que le valió el Oscar, Gracias y favores. La noticia sorprendió y movilizó a fanáticos, colegas y amigos. La despedida se dio en el rancho del actor en Virginia, donde vivió sus últimos años junto a Luciana Pedraza. Compartieron tres décadas y 41 de diferencia de edad.

Aquel primer cruce en Buenos Aires marcó un antes y un después. La relación se fortaleció con el tiempo. Luciana viajó a Estados Unidos junto a Duvall y en 2005 la pareja contrajo matrimonio. Ambos construyeron una pareja sólida en el espectáculo internacional. La diferencia de edad quedó como una anécdota dentro de una vida compartida. En 2002, Luciana debutó en el cine con Assassination Tango, película escrita, dirigida y protagonizada por Duvall. Dos años después, dirigió el documental Portrait of Billy Joe.

Robert Duvall y su esposa argentina Luciana Pedraza se conocieron de casualidad en Buenos Aires en 1996: ella se animó a invitarlo a un evento de tango (Facebook)

El vínculo trascendió la pantalla. Juntos, participaron activamente en Pro Mujer, organización que brinda microcréditos y capacitación a mujeres de América Latina. La sede de la ONG se encuentra en la casa familiar de Salta, uniendo ambos universos.

La vida de la pareja transcurrió entre el rancho de Duvall en Virginia Occidental y los viajes a la Argentina. El actor visitó Salta, Buenos Aires y el sur del país con frecuencia. También filmó dos películas en Argentina: La peste y Assassination Tango. En sus palabras: “Lo que más me gusta es ver bailar tango y contemplar la ciudad”. La pasión por los caballos también los unió, combinando costumbres de ambos países.

Robert Duvall murió a los 95 años, en su casa, rodeado de afecto de sus seres queridos y del amor incondicional de la mujer que lo acompañó hasta el último día de su vida.