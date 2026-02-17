Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

El año 2025 fue un período cargado de emociones para Julieta Prandi. Luego de haber atravesado el juicio contra su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual y violación, ella y Emanuel Ortega, su actual pareja pasaron unas vacaciones de verano en Brasil. Allí, el romanticismo, la complicidad y el contacto con la naturaleza quedaron registrados en una serie de imágenes que compartieron en sus redes sociales. La pareja eligió destinos paradisíacos como Maragogi, Patacho y Alagoas, conocidos como el caribe brasileño, para desconectarse y vivir días de relax entre playas, vegetación exuberante y paisajes soñados, acompañados de mensajes que reflejaron el buen momento que disfrutaron juntos.
En una de las publicaciones, la conductora de radio escribió: “Presumiendo de tus fotos E.O. Brasil. Maragogi~Patacho~ Alagoas”, en referencia a las postales capturadas por Ortega durante el viaje. Emanuel, por su parte, respondió de forma romántica y lúdica: “El lente te quiere... casi tanto como yo”.
Las imágenes mostraron distintos momentos y escenarios de su estadía. Julieta apareció sentada en una escalera de madera sobre la arena, con bikini celeste y la luz del sol filtrándose entre las palmeras, creando un efecto natural y luminoso. En otra secuencia, la modelo se recostó sobre una palmera inclinada hacia el mar, rodeada de un cielo azul profundo y vegetación tropical, transmitiendo calma y conexión con el entorno. Varias de estas escenas, capturadas también en blanco y negro, aportaron un aire nostálgico y artístico al álbum, resaltando la belleza y el contraste de la naturaleza del país vecino.
En otras fotos, Prandi se mostró de pie junto a una frondosa vegetación, observando el follaje y sosteniendo flores rojas, en una actitud contemplativa y relajada. El álbum incluyó retratos de la pareja abrazada bajo la sombra de los árboles, ambos sonrientes y distendidos, inmortalizando momentos de afecto y complicidad. En las selfies tomadas en la playa, se notó la alegría compartida y la naturalidad de la relación, con gestos de cercanía y miradas espontáneas. La espontaneidad estuvo presente en cada toma, ya sea en las caminatas descalzos por la arena, en los abrazos bajo las copas de las palmeras o en los juegos de luces y sombras que regaló la vegetación tropical a cada plano.
El entorno natural también tuvo su protagonismo: las postales reflejaron playas de arena clara cubiertas por algas, palmeras inclinadas sobre el mar y árboles de raíces expuestas que enmarcaron los rincones elegidos para descansar. Una pequeña capilla blanca, rodeada de palmeras, sumó un detalle pintoresco y evocador, mientras que las enredaderas doradas y los troncos retorcidos acentuaron la riqueza visual de la región.
La luz cambiante a lo largo del día, el mar como telón de fondo y la vegetación exuberante crearon una atmósfera única, donde cada imagen transmitió la sensación de aventura, libertad y plenitud. El viaje permitió a la pareja celebrar el amor en un escenario natural privilegiado, lejos de las obligaciones cotidianas y en sintonía con el ritmo pausado del verano brasileño.
De esta manera, la serie de fotos mostró tanto el costado romántico como el espíritu aventurero que comparten Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes encontraron en el litoral brasileño el marco ideal para fortalecer su vínculo. Las postales del viaje quedaron como testimonio de un verano inolvidable, repleto de complicidad, alegría y el disfrute pleno de la naturaleza y el tiempo compartido. Así, nuevamente Brasil se transformó en el escenario de un capítulo más en la historia de la pareja, donde cada rincón y cada instante sumaron recuerdos y nuevas experiencias juntos para la guardar en la memoria de la pareja.