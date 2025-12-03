Teleshow

Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido: “Muchos años con la espera”

La conductora habló de lo que le tocó vivir en doce meses y se mostró contenta a pesar del dolor que tuvo que vivir en el juicio contra Claudio Contardi

Guardar
Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido (Video: Puro Show- El Trece)

Julieta Prandi cerró un año atravesado por grandes desafíos personales y logros profesionales, un ciclo que la encontró enfrentando situaciones límite y, también, reencontrándose con la tranquilidad y el avance de proyectos propios. Uno de los momentos más significativos de estos meses fue la concreción del juicio a su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi, quien en agosto fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual. En medio de la vorágine emocional que implicó el proceso judicial, Prandi continuó firme con su trabajo, la crianza de sus hijos y el crecimiento de su relación con Emanuel Ortega.

Consultada en Puro Show (El Trece) sobre cómo hace balance de un año tan movilizante, la actriz y conductora fue categórica: “Un gran año. Un gran año, un gran año, no solo a nivel personal, laboral y emocional, sino también de reencuentros y de cierre de etapas que ya para mí eran necesarias cerrar".

Y siguió: “Viste, estuve muchos años con la espera y finalmente poder darle un cierre y encontrar justicia fue como: ‘Bueno, al fin yo puedo empezar a reorganizar mi vida y mis partes’. Entonces, como: ‘Bueno, qué bueno’. Y de verdad que lo siento. Lo siento anímicamente, físicamente, creo que se me ve también, que hay un gran cambio en mí”.

Julieta habló de su año:
Julieta habló de su año: "Encontrar justicia fue como: ‘Bueno, al fin yo puedo empezar a reorganizar mi vida y mis partes’"

Sobre su presente laboral, Prandi señaló que el camino de la radio se consolidó como su espacio de mayor comodidad y libertad: “Hace seis años amo hacerlo. Ya renové mi contrato con La 100, estoy feliz haciendo Sarasa. Encontré como mi lugar en los medios de comunicación. Me gusta más que la tele. Y este año me ofrecieron varias cosas y no”.

Respecto a la exposición y el negocio de las entrevistas personales, fue clara sobre el debate que se generó en el medio por los honorarios de figuras como Pampita: “No me gustan las comparaciones. Igual nunca lo hice”. Y cuando le preguntaron directamente si alguna vez pidió dinero para hacer una nota, respondió: “Pedir, no. No se me ocurrió. Podría pesar”. Con ironía, remató: “Les paso la factura. Ahora voy a llamar a mi contadora”, desdramatizando con humor la consulta sobre el valor de una entrevista en tiempos de polémica mediática.

Así, entre emociones fuertes, decisiones personales y un marcado avance hacia un presente más armónico, Julieta Prandi cerró el año con la satisfacción de haber enfrentado, y finalmente cerrado, capítulos dolorosos, y reafirmó su voluntad de construir un futuro desde la voz y la autenticidad, priorizando siempre su bienestar y el de su familia.

Julieta Prandi habló del rechazo al pedido de prisión domiciliaria de su ex marido, Claudio Contardi, preso por abuso sexual en su contra (Video: A la tarde- América TV)

Un mes atrás, el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Campana rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Contardi. Ante esto, la modelo decidió hablar con el programa A la tarde (América TV). Abordada por el cronista, manifestó su rechazo absoluto a cualquier posibilidad de prisión domiciliaria para su exmarido: “No la merece”.Y a continuación, afirmó: “Cuando sos culpable y se demostró que lo sos, no tendrías por qué tener ese privilegio”.

Prandi también se refirió a los argumentos de la defensa, que alegaban la necesidad de Contardi de cuidar a su hija y la supuesta preocupación por la salud mental de su actual pareja. Según Prandi, “en ese informe que salió ayer, se dice que el tribunal de Campana mandó un un informe ambiental y, y psicológico para la que es su mujer y la madre de su nueva hija. Y dice que ella fue dada de alta, que no tiene ningún problema psicológico, que está en condiciones perfectas para seguir su vida y su maternidad viviendo en la que era mi casa de Escobar”.

En la misma entrevista, Prandi desestimó la versión de que Contardi no representa un riesgo de fuga, señalando que la justicia sí lo considera así. Consultada sobre si su ex marido busca la prisión domiciliaria para escapar, respondió que no lo sabe, pero insistió en que no corresponde otorgarle ese beneficio: “Uno tiene que ser también inocente, tener de donde agarrarte para demostrar que merecés estar en tu casa leyendo un libro y gozando de la libertad que gozamos el resto de los mortales”.

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio ContardiEmanuel Ortega

Últimas Noticias

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

La modelo estaba internada desde el 29 de octubre en el Sanatorio Otamendi. César Carozza, abogado y amigo de la familia, confirmó la feliz noticia

Nació Isidro, el hijo de

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

En medio de los rumores que la señalaban como la figura que “beboteó” con el conductor de Luzu frente a Flor Jazmín Peña, la modelo salió a dar a conocer su versión

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Miguel ya se encuentra instalado en Córdoba para el casamiento de la bailarina y el actor y contó el rol que tuvo en los preparativos del gran acontecimiento del próximo sábado

El papá de Rocío Pardo

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El bajista y compositor dejó un legado de más de dos décadas en la escena del noroeste. Los mensajes de sus fanáticos para despedirlo

Murió a los 49 años

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

Luego de mostrarse a las risas con Wanda Nara, el exdelantero de River le dedicó una serie de imágenes a la modelo sueca, con quien espera su segundo hijo en común

El gesto a la distancia
DEPORTES
Bebote Álvarez anunció que comenzó

Bebote Álvarez anunció que comenzó una huelga de hambre en prisión: la trama detrás del video

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

La controvertida lista con los 100 mejores futbolistas que disputarán el Mundial 2026: qué argentinos figuran en el ranking y el gran ausente

Uno de los mejores socios de Messi en el Inter Miami fue ofrecido a River Plate: los detalles de la negociación

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

2025 marca un cambio global:

2025 marca un cambio global: la regulación del cripto deja de ser reactiva y se convierte en política de Estado

Cuatro soldados israelíes resultaron heridos en un ataque de Hamas en el sur de Gaza

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica