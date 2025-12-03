Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido: “Muchos años con la espera”

Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido (Video: Puro Show- El Trece)

Julieta Prandi cerró un año atravesado por grandes desafíos personales y logros profesionales, un ciclo que la encontró enfrentando situaciones límite y, también, reencontrándose con la tranquilidad y el avance de proyectos propios. Uno de los momentos más significativos de estos meses fue la concreción del juicio a su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi, quien en agosto fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual. En medio de la vorágine emocional que implicó el proceso judicial, Prandi continuó firme con su trabajo, la crianza de sus hijos y el crecimiento de su relación con Emanuel Ortega.

Consultada en Puro Show (El Trece) sobre cómo hace balance de un año tan movilizante, la actriz y conductora fue categórica: “Un gran año. Un gran año, un gran año, no solo a nivel personal, laboral y emocional, sino también de reencuentros y de cierre de etapas que ya para mí eran necesarias cerrar".

Y siguió: “Viste, estuve muchos años con la espera y finalmente poder darle un cierre y encontrar justicia fue como: ‘Bueno, al fin yo puedo empezar a reorganizar mi vida y mis partes’. Entonces, como: ‘Bueno, qué bueno’. Y de verdad que lo siento. Lo siento anímicamente, físicamente, creo que se me ve también, que hay un gran cambio en mí”.

Julieta habló de su año: "Encontrar justicia fue como: ‘Bueno, al fin yo puedo empezar a reorganizar mi vida y mis partes’"

Sobre su presente laboral, Prandi señaló que el camino de la radio se consolidó como su espacio de mayor comodidad y libertad: “Hace seis años amo hacerlo. Ya renové mi contrato con La 100, estoy feliz haciendo Sarasa. Encontré como mi lugar en los medios de comunicación. Me gusta más que la tele. Y este año me ofrecieron varias cosas y no”.

Respecto a la exposición y el negocio de las entrevistas personales, fue clara sobre el debate que se generó en el medio por los honorarios de figuras como Pampita: “No me gustan las comparaciones. Igual nunca lo hice”. Y cuando le preguntaron directamente si alguna vez pidió dinero para hacer una nota, respondió: “Pedir, no. No se me ocurrió. Podría pesar”. Con ironía, remató: “Les paso la factura. Ahora voy a llamar a mi contadora”, desdramatizando con humor la consulta sobre el valor de una entrevista en tiempos de polémica mediática.

Así, entre emociones fuertes, decisiones personales y un marcado avance hacia un presente más armónico, Julieta Prandi cerró el año con la satisfacción de haber enfrentado, y finalmente cerrado, capítulos dolorosos, y reafirmó su voluntad de construir un futuro desde la voz y la autenticidad, priorizando siempre su bienestar y el de su familia.

Julieta Prandi habló del rechazo al pedido de prisión domiciliaria de su ex marido, Claudio Contardi, preso por abuso sexual en su contra (Video: A la tarde- América TV)

Un mes atrás, el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Campana rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Contardi. Ante esto, la modelo decidió hablar con el programa A la tarde (América TV). Abordada por el cronista, manifestó su rechazo absoluto a cualquier posibilidad de prisión domiciliaria para su exmarido: “No la merece”.Y a continuación, afirmó: “Cuando sos culpable y se demostró que lo sos, no tendrías por qué tener ese privilegio”.

Prandi también se refirió a los argumentos de la defensa, que alegaban la necesidad de Contardi de cuidar a su hija y la supuesta preocupación por la salud mental de su actual pareja. Según Prandi, “en ese informe que salió ayer, se dice que el tribunal de Campana mandó un un informe ambiental y, y psicológico para la que es su mujer y la madre de su nueva hija. Y dice que ella fue dada de alta, que no tiene ningún problema psicológico, que está en condiciones perfectas para seguir su vida y su maternidad viviendo en la que era mi casa de Escobar”.

En la misma entrevista, Prandi desestimó la versión de que Contardi no representa un riesgo de fuga, señalando que la justicia sí lo considera así. Consultada sobre si su ex marido busca la prisión domiciliaria para escapar, respondió que no lo sabe, pero insistió en que no corresponde otorgarle ese beneficio: “Uno tiene que ser también inocente, tener de donde agarrarte para demostrar que merecés estar en tu casa leyendo un libro y gozando de la libertad que gozamos el resto de los mortales”.