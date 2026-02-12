Crimen y Justicia

Julieta Prandi debió volver a ver a su ex en una audiencia: “juicio por jurados” e “indefenso”, las quejas de Contardi

Fue ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal, donde se trató un “mejoramiento del recurso de la defensa” interpuesto a la sentencia de 19 años por violación y daño psicológico

Guardar
Claudio Contardi fue condenado a
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi

Este jueves se hizo la audiencia de mejoramiento del recurso de casación presentado por la defensa de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico.

Fueron dos horas en las que la modelo, representada por Javier Baños, debió ver al abogado del condenado discutir sobre el mejoramiento de un recurso que hizo su defensa sobre la sentencia dictada por el tribunal de Campana. Fuentes del caso dijeron a Infobae que el reclamo, principalmente, fue “por un juicio por jurados” y por considerar que Contardi “quedó indefenso”.

La audiencia, pedida por los letrados de Contardi, se hizo ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia y alegaron la defensa, los abogados de Prandi y el fiscal de Casación. Al finalizar, se le otorgó la palabra a la modelo y luego al imputado.

El fiscal rechazó todos los planteos de la defensa. “Básicamente, los más importantes de lo que alegó el abogado de Contardi fueron dos: que el juicio no fue por jurados y, en segundo lugar, que Contardi quedó indefenso”.

Claudio Contardi en el penal
Claudio Contardi en el penal de Camapana

Los abogados de Prandi calificaron la queja por el juicio por jurados como ”un exabrupto jurídico" en la audiencia, según pudo saber este medio, ya que durante la etapa preparatoria del juicio, Contardi y su defensor “no quisieron que sea juzgado por un jurado popular”.

“Es decir, si el juicio no fue por jurados, fue porque Contardi no quiso y su defensor, tampoco. Y ahora, con el diario del lunes, dice que en realidad él quería que el juicio sea por jurados, lo cual es un completo disparate, es un absurdo”, comentó una fuente consultada.

Ahora, deberá resolver Casación.

El 13 de agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi.

Prandi tras la sentencia
Prandi tras la sentencia

Los jueces lo hallaron culpable de haber abusado sexualmente a la modelo cuando estaban en pareja y de haberle provocado un daño psicológico. Quedó detenido de inmediato y luego fue alojado en la Unidad Penal N° 41 de Campana, en la que también está detenido el padre Julio César Grassi y donde pasó parte de su vida en prisión Carlos Carrascosa antes de ser absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce.

El 29 de agosto, el abogado Fernando Sicilia, representante legal de Contardi, presentó el recurso de casación ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, señalando que durante el juicio existieron violaciones a las garantías constitucionales del imputado.

El caso

Contardi violó a Prandi entre 2015 y 2018, pero la investigación se inició recién en 2021, a partir de la denuncia de la víctima ante la UFI N°4 de Escobar.

Contardi fu condenado a 19
Contardi fu condenado a 19 años de cárcel

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono.

Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El sometimiento se intensificó tras el parto, ya que —según el relato de Prandi— él la tomaba del pelo y la forzaba cuando ella se negaba a tener sexo. “¿Estás con alguien, putita?”, le preguntaba. Para entonces, ella sentía náuseas cuando oía a su marido llegar a casa.

Según detalló la modelo, sus padres recién pudieron conocer al segundo hijo cuando el niño cumplió cuatro años. “Contardi hacía alarde de ser pai de la religión umbanda y con ello la obligaba a que le diga, minuto a minuto, lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa”, indica un fragmento del expediente.

Entre las agresiones verbales denunciadas, se incluyen frases como “si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”. También le hablaba de “escribir su testamento” y la convenció falsamente de que tenía “un cáncer en el estómago”.

Temas Relacionados

Julieta PrandiClaudio ContardiAbuso sexualViolencia de géneroÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno denunció por actos de terrorismo a los responsables de la violencia afuera del Congreso

Lo hizo ante la Justicia Federal el Ministerio de Seguridad Nacional. Pidió la investigación y detención inmediata de los involucrados en los incidentes durante la manifestación contra la reforma laboral

El Gobierno denunció por actos

Subastaron un departamento en Recoleta que pertenecía al Cártel de Juárez: a cuánto se vendió

Está ubicado sobre la avenida Alvear y su adjudicación se resolvió tras una puja entre siete interesados, bajo disposición de la Corte Suprema de Justicia

Subastaron un departamento en Recoleta

Comienza el juicio a Felipe Pettinato, acusado de provocar el incendio que causó la muerte de su neurólogo

El debate contará con, al menos, seis jornadas. Se prevé que se extienda hasta fines de marzo. El acusado enfrenta una pena de 8 a 20 años de prisión

Comienza el juicio a Felipe

Un fiscal pidió la prohibición del uso de celulares en las cárceles y terminar con el “mando remoto”

Se trata de Patricio Ferrari, a cargo de la causa contra “La Banda del Millón”. La medida, solicitada a la Justicia, abarca a los 40 detenidos en este expediente y se amplía a otros dispositivos con acceso a internet

Un fiscal pidió la prohibición

Chimi Valdéz, el rostro de la crisis policial en Santa Fe: Tomás Trapé revela cómo viven los agentes que viajan nueve horas para trabajar

La historia del suboficial de Vera, contada por Tomás Trapé en Infobae a la Tarde, pone en primer plano las dificultades diarias de la policía santafesina: la mayoría debe recorrer largas distancias y afrontar gastos elevados para mantener su trabajo en Rosario

Chimi Valdéz, el rostro de
DEPORTES
River Plate empata contra Argentinos

River Plate empata contra Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura

El video de Mauro Icardi con un juguete sexual en una fiesta que desató la polémica en Turquía: “Esto es inmoral”

Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

TELESHOW
Carla Conte reveló la cirugía

Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió: “Estoy fascinada”

Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación tras sus mediáticos escándalos

El camino de Bad Bunny en Argentina: de cantar en Pinar de Rocha de la mano de Maxi El Brother a llenar tres River

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní exige lealtad

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad

Amistad, crítica y rivalidad: así fue el verdadero vínculo entre las grandes escritoras de Inglaterra

Científicos detectan una estrella que colapsó en un agujero negro: el origen del fenómeno

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto