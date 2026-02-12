Julieta Prandi debió volver a ver a su ex en una audiencia: “juicio por jurados” e “indefenso”, las quejas de Contardi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi

Este jueves se hizo la audiencia de mejoramiento del recurso de casación presentado por la defensa de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico.

Fueron dos horas en las que la modelo, representada por Javier Baños, debió ver al abogado del condenado discutir sobre el mejoramiento de un recurso que hizo su defensa sobre la sentencia dictada por el tribunal de Campana. Fuentes del caso dijeron a Infobae que el reclamo, principalmente, fue “por un juicio por jurados” y por considerar que Contardi “quedó indefenso”.

La audiencia, pedida por los letrados de Contardi, se hizo ante la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia y alegaron la defensa, los abogados de Prandi y el fiscal de Casación. Al finalizar, se le otorgó la palabra a la modelo y luego al imputado.

El fiscal rechazó todos los planteos de la defensa. “Básicamente, los más importantes de lo que alegó el abogado de Contardi fueron dos: que el juicio no fue por jurados y, en segundo lugar, que Contardi quedó indefenso”.

Claudio Contardi en el penal de Camapana

Los abogados de Prandi calificaron la queja por el juicio por jurados como ”un exabrupto jurídico" en la audiencia, según pudo saber este medio, ya que durante la etapa preparatoria del juicio, Contardi y su defensor “no quisieron que sea juzgado por un jurado popular”.

“Es decir, si el juicio no fue por jurados, fue porque Contardi no quiso y su defensor, tampoco. Y ahora, con el diario del lunes, dice que en realidad él quería que el juicio sea por jurados, lo cual es un completo disparate, es un absurdo”, comentó una fuente consultada.

Ahora, deberá resolver Casación.

El 13 de agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi.

Prandi tras la sentencia

Los jueces lo hallaron culpable de haber abusado sexualmente a la modelo cuando estaban en pareja y de haberle provocado un daño psicológico. Quedó detenido de inmediato y luego fue alojado en la Unidad Penal N° 41 de Campana, en la que también está detenido el padre Julio César Grassi y donde pasó parte de su vida en prisión Carlos Carrascosa antes de ser absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce.

El 29 de agosto, el abogado Fernando Sicilia, representante legal de Contardi, presentó el recurso de casación ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, señalando que durante el juicio existieron violaciones a las garantías constitucionales del imputado.

El caso

Contardi violó a Prandi entre 2015 y 2018, pero la investigación se inició recién en 2021, a partir de la denuncia de la víctima ante la UFI N°4 de Escobar.

Contardi fu condenado a 19 años de cárcel

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono.

Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El sometimiento se intensificó tras el parto, ya que —según el relato de Prandi— él la tomaba del pelo y la forzaba cuando ella se negaba a tener sexo. “¿Estás con alguien, putita?”, le preguntaba. Para entonces, ella sentía náuseas cuando oía a su marido llegar a casa.

Según detalló la modelo, sus padres recién pudieron conocer al segundo hijo cuando el niño cumplió cuatro años. “Contardi hacía alarde de ser pai de la religión umbanda y con ello la obligaba a que le diga, minuto a minuto, lo que había hecho en el día, refiriéndole que si ella no sabía, que él podía averiguarlo y desplegaba sus cartas sobre la mesa”, indica un fragmento del expediente.

Entre las agresiones verbales denunciadas, se incluyen frases como “si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”. También le hablaba de “escribir su testamento” y la convenció falsamente de que tenía “un cáncer en el estómago”.