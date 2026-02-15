Teleshow

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez durante su primer show del año: “Me quedé sin aire”

El cuartetero sorprendió a sus fans al detener el espectáculo dos veces durante la noche por el intenso calor. El video

La Mona Jiménez se quedó sin aire sobre el escenario: debió parar el show varias veces, solicitar asistencia y le pidió perdón a su gente (Video: TikTok)

La Mona Jiménez volvió a los escenarios en el Complejo Forja de Córdoba con entradas agotadas y una multitud que celebró el Día de los Enamorados al ritmo del cuarteto. Sin embargo, lo que prometía ser una noche exclusivamente festiva terminó generando preocupación cuando el propio Mandamás debió frenar el show en varias oportunidades por el calor sofocante. “Yo paro cinco minutos antes que me caiga”, advirtió desde el escenario, visiblemente agobiado.

La presentación del 14 de febrero marcó su primer baile de 2026 en Forja, un regreso esperado después de un tiempo sin pisar ese escenario. Vestido de rojo intenso y fiel a su estilo inconfundible, Juan Carlos Jiménez Rufino abrió la noche con “El enamorado”, desatando la euforia de los fanáticos. El repertorio continuó con clásicos como “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate”, en un arranque demoledor que puso a bailar a miles de personas.

Pero mientras el público disfrutaba, el calor dentro del predio comenzó a convertirse en un protagonista incómodo. La temperatura, combinada con el recinto colmado, generó un ambiente pesado que no tardó en sentirse también sobre el escenario. Durante la interpretación de “Se fue”, La Mona interrumpió antes del estribillo y tomó el micrófono para hablar con franqueza.

El regreso de La Mona
El regreso de La Mona Jiménez al Complejo Forja de Córdoba agotó entradas y fue celebrado durante el Día de los Enamorados con miles de asistentes (Créditos: @uj.producciones y @lamonaoficial)

“Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, bol... Está faltando un oxígeno acá arriba”, expresó ante un público que respondió con aplausos y comprensión.

Lejos de tratarse de un simple comentario al pasar, el cantante explicó que necesitaba renovar el aire y tomar agua antes de continuar. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, insistió, cuidando no solo su salud sino también la de los músicos y asistentes. La pausa fue breve, pero necesaria.

En lugar de realizar un solo descanso largo, decidió dividirlo en dos pausas de 15 minutos, adaptando la dinámica del show a la situación climática. “En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”, aclaró más tarde, priorizando la recuperación progresiva ante la falta de oxígeno que sentía en escena.

El repertorio del show incluyó
El repertorio del show incluyó clásicos como 'Goma de mascar', 'Y ya ves', 'Intentemos' y 'Anímate a vivir', encendiendo a la multitud desde la medianoche (Créditos: @uj.producciones y @lamonaoficial)

La noche había comenzado cerca de la medianoche, con la banda Monada calentando el ambiente durante una hora. Cuando La Mona salió a escena, Forja ya estaba completamente encendido. Tras la primera pausa, regresó con “Sola en su cuarto”, “Me desespero”, “Ella a él” y “Luis”, demostrando que, pese al mal momento, su energía seguía intacta.

El segundo tramo incluyó canciones cargadas de emoción como “No es suficiente”, “Si te vas”, “Por qué te vas”, “La chica piola” y “Aventurera”. Sin embargo, el esfuerzo físico era evidente. En un momento de sinceridad, volvió a disculparse y reconoció que el calor era insoportable.

A pesar del susto, el Mandamás decidió cerrar la noche como solo él sabe hacerlo: con una seguidilla de hits que hicieron temblar Forja. “La enamorada”, “Señor juez”, “3 corazones”, “Celosa”, “No soy dios para perdonar”, “Si he sido infiel”, “Amor fantasma”, “El campesino” y “El solterito” marcaron el final de una jornada que terminó cerca de las cinco de la mañana.

Carlos Tévez estuvo presente en
Carlos Tévez estuvo presente en el concierto, sumando al festejo cordobés tras la victoria de Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes

Entre los presentes estuvo el director técnico Carlos Tévez, quien tras el triunfo de Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes había anticipado que iría a ver a La Mona para relajarse. La coincidencia de la victoria futbolera con el regreso del cuartetero convirtió la noche en un doble festejo para muchos cordobeses.

Los videos del momento en que el cantante pidió parar circularon rápidamente en redes sociales y despertaron inquietud entre los fanáticos. Sin embargo, más allá del impacto inicial, el propio desarrollo del show confirmó que la situación estuvo controlada y que las pausas fueron una medida preventiva ante el clima extremo.

Temas Relacionados

La Mona JiménezCuartetoMona JiménezCórdoba

