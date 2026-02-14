Teleshow

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

El evento reunió a las amigas de Francesca y su familia, y tuvo estilo coquette, con colores rosa pastel y una propuesta visual playera

(Instagram)
(Instagram)

Francesca Icardi celebró su cumpleaños número 11 con una fiesta de alto impacto visual y una estética marcada por el lujo y el estilo coquette. La organización estuvo a cargo de su madre, Wanda Nara y la amiga de ésta, Nat Córdoba, y contó con la colaboración de la pastelera Chiara Rossi. El evento, ambientado como una experiencia para redes sociales, se realizó al aire libre en la casa familiar de Nordelta, junto al lago, y fue especialmente pospuesto desde el 19 de enero, fecha exacta del cumple de la hija de Wanda y Mauro Icardi.

La decisión de Wanda Nara de posponer la fiesta permitió reunir al círculo completo de amigas de Francesca, la mayoría de vacaciones en enero. Esta estrategia quedó reflejada tanto en la ambientación como en el mensaje de la empresaria: “Esperamos a todas tus amigas que vuelvan de vacaciones y hacemos el festejo. Te amo, Fran”.

Francesca junto a sus hermanos
Francesca junto a sus hermanos y su madre, Wanda
Martín Migueles participó del festejo.
Martín Migueles participó del festejo. Al fondo, Nora Colosimo, abuela de las niñas

En la celebración estuvieron los hermanos de Fran, Valentino, Costantino y Benedicto junto a su papá Maxi López, su hermana Isabella, su abuela Nora Colosimo y contó con la presencia de Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, que aportó una dimensión mediática a la fiesta. Su actitud cordial evidenció una convivencia armónica durante la celebración. Ausente con aviso fue Zaira Nara, que se encuentra en Italia cubriendo los JJOO de Invierno 2026.

El estilo coquette dominó la decoración, caracterizado por el predominio de tonos rosa pastel, detalles románticos, flores naturales y una atmósfera de ensueño. Este enfoque se alejó del formato tradicional y apostó a una celebración diseñada para la fotografía y la difusión digital.

La torta de tres pisos
La torta de tres pisos decorada con flores frescas y 11 cerezas ocupa el centro de la mesa principal, rodeada de postres y vajilla en tonos pastel (Instagram)
Una mesa de madera decorada
Una mesa de madera decorada con globos rosados y arreglos florales, junto al lago, recibe a los invitados (Instagram)
Postre individual en forma de
Postre individual en forma de corazón, decorado con frutillas, frambuesas y flores (Instagram)

La propuesta visual de Fran’s Beach transformó el jardín en una escena playera. Se incluyeron sombrillas de rayas rosa y blanco, reposeras claras, mesas rústicas y una moto Vespa decorativa. Globos, carteles personalizados, inflables y pelotas crearon un entorno veraniego en sintonía cromática con el rosa y el blanco. Los postes de madera y los arreglos florales lograron una ambientación armónica, mientras las zonas de descanso y los accesorios de verano reforzaron el concepto de “experiencia única y personalizable”.

Entre las imágenes, destacaron los momentos madre-hija. Wanda Nara y Francesca compartieron abrazos y gestos de complicidad, luciendo atuendos claros. Las escenas transmitieron una relación cercana, acentuada por la atención al detalle durante toda la jornada.

Un flotador inflable blanco y
Un flotador inflable blanco y rosa, apoyado sobre una moto Vespa, remite al concepto “FRAN’s BEACH” (Instagram)
Wanda Nara posa con una
Wanda Nara posa con una bebida junto a la moto y las piletas inflables, bajo palmeras y cielo despejado (Instagram)
Reposeras de lona clara y
Reposeras de lona clara y sombrillas rayadas se distribuyen cerca de la casa, bajo palmeras y globos rosados (Instagram)

Las actividades lúdicas ocuparon un lugar central en la fiesta. Una fiesta de espuma convirtió el césped y la piscina en un espacio de disfrute entre nubes blancas y rosas. Además, se organizaron juegos de agua, inflables y un sector exclusivo para la personalización de camperas. Materiales como marcadores y piedras acrílicas permitieron que las invitadas crearan sus propios diseños, sumando creatividad a la jornada.

La mesa dulce, bajo el diseño de Chiara Rossi, fue uno de los puntos destacados. La torta de tres pisos naked cake contó con cobertura de crema, flores naturales y cerezas, mientras que la colocación de once cerezas simbolizó la edad de la homenajeada. Cupcakes y pavlovas mini en forma de corazón, decorados con frutas frescas y personalizados para cada invitada, acompañaron la puesta en escena, manteniendo la coherencia con el resto de la ambientación.

(Instagram)
(Instagram)
Un grupo de niñas juegan
Un grupo de niñas juegan entre la espuma en el jardín, junto a los inflables y en un ambiente festivo (Instagram)

Entre los regalos, sobresalió el ramo de rosas enviadas por La Joaqui, participante de MasterChef Celebrity, que Francesca recibió junto al lago. Este gesto aportó un toque personal al evento y se sumó a otros regalos seleccionados especialmente para la ocasión.

Los mensajes afectuosos decoraron tanto el ambiente como las imágenes en redes sociales, reforzados por la publicación de Wanda Nara en la que expresó el sentido personal y familiar del evento.

Francisca sostiene un ramo de
Francisca sostiene un ramo de rosas rosa pálido, regalo de La Joaqui (Instagram)
Wanda Nara y Francisca comparten
Wanda Nara y Francisca comparten un momento frente a la torta, rodeadas de flores (Instagram)

El cumpleaños de Francesca Icardi refleja una tendencia en las celebraciones actuales, donde la personalización y la presencia digital desplazan a la ceremonia tradicional y privilegian los recuerdos visuales y afectivos diseñados para compartir.

