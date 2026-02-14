La China Suárez y Mauro Icardi festejaron su segundo San Valentín juntos: “Te celebro todos los días”

Mauro Icardi y la China Suárez celebraron su segundo San Valentín juntos (Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi se reencontraron hace tan solo unas horas para celebrar juntos su segundo San Valentín, luego de que la actriz pasara varios días en Argentina acompañada de sus tres hijos y el futbolista festejara un nuevo triunfo con el Galatasaray en Turquía.

La actriz compartió en redes sociales una serie de imágenes que retratan distintos momentos de la celebración. En el centro de la escena se destaca un imponente ramo de rosas rojas, dispuesto en un jarrón cilíndrico con un gran moño, acompañado por arreglos florales en forma de corazón, osos de peluche, dulces y una exclusiva cartera de Louis Vuitton, modelo Capucines Mini, en color verde con detalles dorados. El ambiente, cálido y elegante, muestra una sala moderna con muebles claros y cortinas largas, donde cada elemento refuerza el clima íntimo y festivo.

Para la ocasión, la China eligió un look sofisticado: camisa blanca larga, tapado negro, medias y botas altas. Posa junto a los regalos, resaltando el tamaño del ramo y la dedicación puesta en cada detalle. En las imágenes también se aprecia un primer plano de la cartera de lujo, con la cadena dorada y los dijes de la marca, que la actriz sostiene entre sus manos con manicura prolija.

La dedicatoria elegida para acompañar la publicación fue breve y directa: “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”. La frase sintetiza el espíritu de la fecha y el momento especial que atraviesa la pareja.

Completan la secuencia dos postales que muestran la complicidad y el cariño entre Suárez e Icardi. En una, el futbolista la abraza por la cintura mientras ambos sonríen a cámara, rodeados de flores y regalos. En otra, se miran a los ojos y se acercan en un gesto de ternura, sellando la celebración con una muestra de afecto espontánea.

El segundo San Valentín juntos encuentra a la pareja disfrutando de los pequeños gestos y apostando a la presencia mutua, en medio de sus agendas profesionales y familiares. La publicación sumó miles de reacciones y comentarios celebrando la unión, los detalles y el despliegue romántico elegido para reafirmar su historia. El festejo, cargado de símbolos y dedicación, confirma el momento especial que viven y la preferencia por cultivar la intimidad y el compañerismo, incluso en medio de la exposición pública y las exigencias de ambos mundos laborales.

El viernes por la noche, luego de varias horas de vuelo, apenas llegó a su hogar, la actriz mostró su reencuentro con su novio, entre sonrisas y gestos de amor, la pareja demostró cuánto se habían extrañado. “Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick”, escribió Suárez en su story junto a la ubicación que marcaba su regreso, Estambul, Turquía. En la imagen se observaba a la pareja sentada en un sillón mientras el futbolista, quien lucía la indumentaria del Galatasaray, la abrazaba por la espalda. Sobre la mesa ratona que se destacaba a sus espaldas podía verse una pequeña taza de color blanco con corazones rojos, la cual decía: “Te amo”.

En ese contexto, ambos sonreían a la cámara, al tiempo que la China, quien lucía jeans claros, remera blanca y una chaqueta negra, sostenía con su mano izquierda la pelota del gran partido de su novio, firmada por sus compañeros. El delantero fue clave en la goleada de su equipo ante el Eyüpspor por la Superliga de Turquía. Luego de convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club, Icardi consiguió tres goles en el encuentro de este viernes.

Más allá de esta alegría, en su salida de Argentina, la China Suárez vivió un incómodo momento con un grupo de periodistas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La actriz llegó por la noche, acompañada de sus tres hijos, en su viaje de regreso a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi, su pareja y futbolista del Galatasaray.