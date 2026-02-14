Teleshow

El mensaje de Sabrina Rojas en San Valentín: soltería, felicidad y tiempo en familia

Luego de la internación de Luciano Castro en un centro de rehabilitación, la conductora compartió una reflexión por el Día de los Enamorados

Sabrina Rojas estuvo cubriendo a Yanina Latorre en la conducción de su programa y luego de un mes se despidió (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sabrina Rojas eligió el Día de San Valentín para compartir un mensaje que pone el foco en su bienestar personal y su presente en soledad, en medio de un contexto particular tras la reciente internación de Luciano Castro, su expareja y padre de sus dos hijos, en una clínica de rehabilitación.

En una historia de Instagram, la actriz publicó una captura de la pantalla de su teléfono, donde se lee la fecha “Sáb 14 feb” junto a una ilustración de Diego Maradona sosteniendo una pelota sobre la cabeza. Sobre la imagen, Sabrina escribió: “Mi teléfono me recuerda que una vez más, paso el día de los enamorados sin estar enamorada. Y eso también me recuerda que feliz soy”. El posteo, que llegó a pocos días del ingreso de Castro a un centro de salud, fue interpretado como una declaración de independencia emocional y un guiño a la felicidad alcanzada fuera de una relación de pareja. Rojas eligió celebrar este San Valentín desde la plenitud individual, resaltando que su presente no depende del estado sentimental, incluso en un momento de cambios personales y familiares.

La actriz Sabrina Rojas compartió una imagen en sus redes sociales para reflexionar sobre su estado civil en el Día de San Valentín, afirmando estar soltera y feliz. (Instagram)

Minutos después de ese mensaje, Sabrina subió una nueva imagen en sus redes sociales, esta vez junto a su hija Esperanza. La foto, tomada en Mar del Plata, las muestra caminando por un sendero rodeado de vegetación. Sabrina luce un look relajado y veraniego: lleva un pañuelo estampado en la cabeza, bikini color granate, camisa liviana abierta y un collar de perlas. A su lado, Esperanza viste un sweater gris con estrellas blancas y un vestido celeste, y sostiene una botella de bebida en la mano. Ambas miran a la cámara con tranquilidad y complicidad, reflejando un momento de disfrute en familia y en contacto con la naturaleza.

La secuencia de posteos refuerza la elección de Sabrina Rojas de priorizar el tiempo compartido con sus hijos y la búsqueda de momentos simples y genuinos lejos del bullicio mediático. En el Día de San Valentín, la actriz mostró un presente atravesado por la felicidad personal y la fortaleza, apostando a la compañía familiar y al disfrute de los pequeños gestos cotidianos en medio de los desafíos personales y familiares.

La actriz Sabrina Rojas comparte un día especial con su hija en la naturaleza, celebrando San Valentín con un tierno momento familiar. (Instagram)

Días atrás, cuando se conoció la noticia de la internación de Luciano Castro, Sabrina Rojas optó por alejarse de declaraciones mediáticas y eligió las redes sociales como canal para expresar su estado emocional. En su cuenta de Instagram, compartió un mensaje que, según sus propias palabras, representa con precisión lo que atraviesa en este momento de su vida. La publicación, originalmente escrita por otra usuaria, decía: “Estar soltera, pero no querer estar con nadie, pero a la vez te llama la atención alguien, pero estás feliz sola, pero también quieres ser amada y amar a alguien”.

La conductora acompañó este texto con una reflexión personal: “Cuando no sabes explicar qué sentís respecto a cómo querés estar, esto lo define bien”. Este gesto, que mezcló el tono enigmático con una confesión a corazón abierto, fue rápidamente interpretado por sus seguidores como la expresión de una etapa de introspección y autenticidad, en la que Sabrina no teme mostrar la complejidad de sus emociones.

El mensaje resonó entre quienes la siguen, generando empatía y comentarios de apoyo, y habilitando el espacio para hablar de las contradicciones habituales en los procesos personales. Rojas profundizó aún más en su postura y aclaró: “Parece que no es incoherencia emocional, sino todo lo contrario”, reivindicando así la posibilidad de convivir con el deseo de autonomía y la búsqueda de afecto al mismo tiempo. Con esta afirmación, invitó a dejar atrás la idea de que experimentar sentimientos mezclados implica inestabilidad, y propuso una mirada más honesta y comprensiva sobre el universo emocional en tiempos de cambios y nuevos comienzos.

