Cazzu en la prueba de sonido de la segunda fecha de Bad Bunny: expectativa por el reencuentro de la expareja en San Valentín

La cantante jujeña fue vista en el techo de La Casita horas previas al segundo show del boricua en River Plate (Video: X)

Bad Bunny se prepara para su segunda noche consecutiva en River Plate y la expectativa crece tras el éxito del show inaugural. En la primera función, La Casita —el icónico espacio del escenario donde el artista suele compartir momentos especiales— contó con la presencia de figuras como Tini Stoessel, María Becerra, J Rei y Bizarrap, aunque ninguno fue invitado a subir al techo para cantar junto al puertorriqueño.

Todo indica que en esta segunda noche, coincidente con el Día de San Valentín, el show podría sumar un momento único. Durante la prueba de sonido, Cazzu fue vista ensayando “Loca”, la canción que comparte con Bad Bunny y que es un clásico de la escena urbana. La presencia de la artista argentina incrementó la expectativa en torno al reencuentro, especialmente porque ambos tuvieron un breve romance años atrás, cuando el cantante puertorriqueño empezaba a conquistar al público argentino.

Que el posible encuentro ocurra en la fecha más romántica del año sumó aún más expectativa entre los fanáticos, que aguardan por ver a Cazzu y Bad Bunny juntos en el techo de La Casita interpretando su éxito en un momento que promete ser uno de los más simbólicos y recordados de la gira.

La pareja llegó a besarse en el escenario varias veces (Foto: Instagram)

“Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento en que Bad Bunny le tenÍa unas re ganas a Cazzu”; “Si hoy Cazzu está en el show de Bad Bunny me puedo llegar a mwr de la envidia”; “Bad Bunny y Cazzu de nuevo juntos mi regalo de San Valentín”; ”Si la aparición de Cazzu hoy es para cantar loca remix puedo llegar a CONVULSIONAR de la envidia", fueron algunos de los mensajes que dejaron en el video.

La relación entre Bad Bunny y Cazzu fue breve pero significativa en la escena musical y personal de ambos. Todo comenzó en 2017, cuando la cantante argentina fue invitada a participar en el remix de “Loca”, canción de Khea y Duki, donde también colaboró el artista puertorriqueño. Ese fue el contexto profesional en el que se conocieron, aunque el primer encuentro presencial ocurrió de forma inesperada en el escenario del Luna Park, en Buenos Aires, durante una presentación en 2018.

Cazzu contó que inicialmente no había sido avisada para participar del show, lo que la hizo sentir excluida. Sin embargo, recibió una llamada de Bad Bunny preguntándole dónde estaba, lo que la llevó a llegar dos canciones antes de que le tocara subir al escenario. Allí se conocieron personalmente y compartieron el show. A partir de ese encuentro, mantuvieron una cercanía y, aunque nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, ambos dejaron entrever que hubo una etapa de coqueteo y un breve romance.

Cazzu y Bad Bunny tuvieron algunas citas románticas (Foto: Instagram)

En 2021, durante una entrevista en el programa Podemos Hablar (Telefe), Cazzu reveló una anécdota de una cita con Bad Bunny en Buenos Aires, cuando saltaron una reja para entrar a un parque cerrado en los bosques de Palermo y terminaron siendo echados por un guardia. La cantante lo recordó con humor y aseguró que en aquel entonces ambos eran mucho más jóvenes y que el artista “no era el Bad Bunny de ahora”.

“Tuve una cita con Bad Bunny pero no salió mal, salió bastante bien… Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros”, comentó con humor. “Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia…”, recordó entre risas.

Con el tiempo, la dupla forjó una amistad y siguió caminos distintos en lo sentimental, pero los fans y la prensa continúan recordando esa historia como uno de los cruces más icónicos del trap y el reggaetón en la región.