Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Valeria Mazza junto a su familia y amigos alentó a su hijo Tiziano, que compitió en los JJOO de Invierno

Valeria Mazza y su familia estuvieron presentes en el debut olímpico de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en el Bormio Ski Centre, mostrando un fuerte apoyo familiar que llenó de emoción y orgullo las tribunas. Banderas argentinas, abrazos y prendas alusivas a la bandera nacional destacaron la presencia de los Mazza, entre quienes se encontraban Alejandro Gravier, Taina, Balthazar y Benicio, además de amigos como Gianfranco Macri.

Referentes del deporte argentino, como Javier Zanetti junto a su esposa Paula y Paula Pareto, se sumaron a la familia Gravier en la tribuna para acompañar y celebrar el rendimiento olímpico del joven atleta, aportando un respaldo adicional y reforzando el sentido de comunidad.

Valeria Mazza con la hinchada argentina a pleno

Los Gravier y los Zanetti juntos en el Bormio Ski Center

La celebración quedó reflejada en cada gesto: sonrisas, abrazos y conversaciones distendidas entre familiares y allegados, en la grada y en espacios internos del escenario olímpico. La familia y su entorno compartieron también fotografías, reforzando la importancia del acompañamiento en una jornada relevante para el esquí argentino.

Valeria Mazza, que publicó en su cuenta de Instragam un nutrido carrete de fotografías y un video sobre la participación de su hijo y el color de la hinchada argentina, escribió su sensación al ver al joven esquiador: “Orgullo, felicidad y emoción. ❤️🇦🇷🤩 Un lujo compartir el debut olímpico de Tizi en familia y con 2 ídolos del deporte argentino @javierzanetti @paupareto y amigos".

Junto a Valeria Mazza estuvieron Alejandro Gravier, Taina, Balthazar y Benicio, además de amigos como Gianfranco Macri y referentes del deporte argentino, como Javier Zanetti junto a su esposa Paula y Paula Pareto

Tiziano Gravier, a fondo en la primera de las tres competencias en las que participará

Tiziano Gravier obtuvo el puesto 28 en la prueba de Super-G, alcanzando la mejor ubicación histórica para un representante argentino en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno. Con 23 años, marcó 1:29,06 en la competencia, quedando a escasos cuatro segundos del suizo Franjo von Allmen, ganador de la prueba. Este resultado superó el anterior récord nacional y colocó a Gravier como referente del deporte en el país.

El propio Gravier destacó el esfuerzo realizado para lograr este objetivo: “La primera vez que me propuse el objetivo de ir a estos Juegos Olímpicos fue hace cinco años. A veces estuvo más adelante y a veces un poco más atrás, pero siempre estuvo en mi cabeza. Fueron muchos entrenamientos, esfuerzos, viajes, giras y competencias”. Reconoció que la dedicación al deporte le llevó a relegar momentos sociales y familiares en etapas clave de su preparación.

En especial, subrayó el apoyo de su hermano Benicio y la presencia constante de su madre Valeria Mazza, a la que describió como “la que más lo sufre, es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”, en referencia a la tensión vivida durante la competencia.

Paula de la Fuente (esposa de Pupi Zanetti), Valeria Mazza y Paula Paretto

Tiziano Gravier junto a Pupi Zanetti y Paula Paretto

El largo camino de Gravier hasta el escenario olímpico incluyó una intensa preparación en el circuito internacional, logros como el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020 y el liderazgo en el ranking sudamericano 2025. Compitiendo para el Club Argentino de Ski, enfrentó desafíos como una seria lesión en el hombro que requirió cirugía, lo que lo llevó a reorganizar su entrenamiento. “Las caídas son parte. Tuve una lesión fuerte y me tuvieron que operar. Pero después de eso, por suerte, no mucho más”, explicó.

A la par de su carrera como deportista, Gravier avanza en la Universidad de San Andrés, donde cursa la licenciatura en Negocios Digitales y le restan siete materias para graduarse. Su trayecto evidencia la exigencia de compatibilizar el deporte de élite con la formación académica.

El calendario olímpico de Tiziano Gravier continuará con el slalom gigante el 14 de febrero y el slalom tradicional el 16, aumentando las expectativas para el resto de la presencia argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La combinación de orgullo familiar, apoyo de ídolos deportivos y un logro inédito en la historia del esquí argentino marcaron una jornada única para Gravier, que deja huella en la memoria del deporte nacional.