Teleshow

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

La familia Gravier junto a amigos como el Pupi Zanetti, Paula Pareto y Gianfranco Macri estuvieron en las tribunas del Bormio Ski Centre teñidos de celeste y blanco para una jornada histórica

Guardar
Valeria Mazza junto a su familia y amigos alentó a su hijo Tiziano, que compitió en los JJOO de Invierno

Valeria Mazza y su familia estuvieron presentes en el debut olímpico de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en el Bormio Ski Centre, mostrando un fuerte apoyo familiar que llenó de emoción y orgullo las tribunas. Banderas argentinas, abrazos y prendas alusivas a la bandera nacional destacaron la presencia de los Mazza, entre quienes se encontraban Alejandro Gravier, Taina, Balthazar y Benicio, además de amigos como Gianfranco Macri.

Referentes del deporte argentino, como Javier Zanetti junto a su esposa Paula y Paula Pareto, se sumaron a la familia Gravier en la tribuna para acompañar y celebrar el rendimiento olímpico del joven atleta, aportando un respaldo adicional y reforzando el sentido de comunidad.

Valeria Mazza con la hinchada
Valeria Mazza con la hinchada argentina a pleno
Los Gravier y los Zanetti
Los Gravier y los Zanetti juntos en el Bormio Ski Center

La celebración quedó reflejada en cada gesto: sonrisas, abrazos y conversaciones distendidas entre familiares y allegados, en la grada y en espacios internos del escenario olímpico. La familia y su entorno compartieron también fotografías, reforzando la importancia del acompañamiento en una jornada relevante para el esquí argentino.

Valeria Mazza, que publicó en su cuenta de Instragam un nutrido carrete de fotografías y un video sobre la participación de su hijo y el color de la hinchada argentina, escribió su sensación al ver al joven esquiador: “Orgullo, felicidad y emoción. ❤️🇦🇷🤩 Un lujo compartir el debut olímpico de Tizi en familia y con 2 ídolos del deporte argentino @javierzanetti @paupareto y amigos".

Junto a Valeria Mazza estuvieron
Junto a Valeria Mazza estuvieron Alejandro Gravier, Taina, Balthazar y Benicio, además de amigos como Gianfranco Macri y referentes del deporte argentino, como Javier Zanetti junto a su esposa Paula y Paula Pareto
Tiziano Gravier, a fondo en
Tiziano Gravier, a fondo en la primera de las tres competencias en las que participará

Tiziano Gravier obtuvo el puesto 28 en la prueba de Super-G, alcanzando la mejor ubicación histórica para un representante argentino en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno. Con 23 años, marcó 1:29,06 en la competencia, quedando a escasos cuatro segundos del suizo Franjo von Allmen, ganador de la prueba. Este resultado superó el anterior récord nacional y colocó a Gravier como referente del deporte en el país.

El propio Gravier destacó el esfuerzo realizado para lograr este objetivo: “La primera vez que me propuse el objetivo de ir a estos Juegos Olímpicos fue hace cinco años. A veces estuvo más adelante y a veces un poco más atrás, pero siempre estuvo en mi cabeza. Fueron muchos entrenamientos, esfuerzos, viajes, giras y competencias”. Reconoció que la dedicación al deporte le llevó a relegar momentos sociales y familiares en etapas clave de su preparación.

En especial, subrayó el apoyo de su hermano Benicio y la presencia constante de su madre Valeria Mazza, a la que describió como “la que más lo sufre, es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”, en referencia a la tensión vivida durante la competencia.

Paula de la Fuente (esposa
Paula de la Fuente (esposa de Pupi Zanetti), Valeria Mazza y Paula Paretto
Tiziano Gravier junto a Pupi
Tiziano Gravier junto a Pupi Zanetti y Paula Paretto

El largo camino de Gravier hasta el escenario olímpico incluyó una intensa preparación en el circuito internacional, logros como el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020 y el liderazgo en el ranking sudamericano 2025. Compitiendo para el Club Argentino de Ski, enfrentó desafíos como una seria lesión en el hombro que requirió cirugía, lo que lo llevó a reorganizar su entrenamiento. “Las caídas son parte. Tuve una lesión fuerte y me tuvieron que operar. Pero después de eso, por suerte, no mucho más”, explicó.

A la par de su carrera como deportista, Gravier avanza en la Universidad de San Andrés, donde cursa la licenciatura en Negocios Digitales y le restan siete materias para graduarse. Su trayecto evidencia la exigencia de compatibilizar el deporte de élite con la formación académica.

El calendario olímpico de Tiziano Gravier continuará con el slalom gigante el 14 de febrero y el slalom tradicional el 16, aumentando las expectativas para el resto de la presencia argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La combinación de orgullo familiar, apoyo de ídolos deportivos y un logro inédito en la historia del esquí argentino marcaron una jornada única para Gravier, que deja huella en la memoria del deporte nacional.

Temas Relacionados

Tiziano GravierBormio Ski CentreValeria MazzaJuegos Olímpicos de Invierno

Últimas Noticias

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

La periodista y modelo visitó Infobae a la Tarde y habló de sus proyectos y contó las dificultades que atravesó al combinar su pasión por el modelaje con el fútbol

Chechu Bonelli paso por Infobae

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

Entrevistado en Infobae al Mediodía, el ciclo conducido por Maru Duffard, el popular cómico repasó distintos momentos de su carrera. Hoy triunfa con la comedia musical Papá por Siempre, en el teatro Liceo

Campi pasó por Infobae en

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El cantante llegó al país para dar sus tres shows en River Plate y, en un medio de un gran operativo de seguridad, cenó en un reconocido restaurante ubicado en el barrio de Núñez

La primera cena íntima de

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Laura Cerati compartió notas manuscritas dirigidas al músico, revelando una tierna intimidad familiar en una fecha emblemática: el inicio de la Sodamanía luego de dos noches a pleno en el festival de Viña del Mar de 1987

El emotivo recuerdo que publicó

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

La diva de los teléfonos sigue en la ciudad española disfrutando del invierno y de la compañía de distintos amigos

Risas y complicidad: Susana Giménez
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Campi pasó por Infobae en

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador