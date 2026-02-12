Ultra Buenos Aires 2026 anunció los horarios de su sexta edición: el festival de música electrónica que une generaciones

Ultra Buenos Aires 2026 contará con cuatro escenarios principales: Main Stage, RESISTANCE, RESISTANCE 2 y ULTRA Park Stage, cada uno con identidad musical propia (Prensa Ultra Buenos Aires)

Ultra Buenos Aires 2026 anunció los horarios oficiales y la grilla de artistas para su sexta edición, que tendrá lugar el sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Parque de la Ciudad. El festival contará con más de 70 artistas, repartidos en cuatro escenarios principales y espacios asociados, con nombres internacionales de la música electrónica y representantes del circuito nacional.

Cada jornada del festival iniciará a las 16 y se extenderá hasta las 2, sumando diez horas consecutivas de música al aire libre. Este formato posiciona a Ultra Buenos Aires 2026 como una cita clave de la temporada, tanto para quienes desean descubrir nuevos talentos como para quienes siguen los géneros electrónicos clásicos.

La estructura del festival contempla cuatro escenarios principales: Main Stage, RESISTANCE, RESISTANCE 2 y ULTRA Park Stage. Cada espacio presenta una identidad musical propia y amplía la oferta sonora del evento a través de colaboraciones y propuestas alternativas.

El Main Stage reunirá los estilos más populares, con la presencia de grandes artistas como Zedd, Steve Angello, Alesso, Above & Beyond y deadmau5. También participarán talentos como KSHMR, Dom Dolla y Apashe, junto a artistas argentinos como La Cintia, Lolu Menayed, Inda Jani, Luana, Muter, Franco BA, Nacho Scoppa y Jorge Savoretti.

RESISTANCE y RESISTANCE 2 proponen una experiencia de club a gran escala, centrada en el techno, el house, el hard techno y sonidos experimentales. En RESISTANCE se presentarán Jamie Jones, Joseph Capriati y Mau P en formato dúo, Charlotte de Witte, Richie Hawtin y Enrico Sangiuliano, entre otros destacados. En RESISTANCE 2 destacan Fantasm, Indira Paganotto, 999999999, Massano y propuestas melódicas encabezadas por Kevin de Vries, CamelPhat y Agents of Time.

El ULTRA Park Stage se dedica a los shows en vivo y los géneros house, tech house e indie electrónico. El sábado sobresalen Peces Raros -banda fundada por Lucio Consolo y Marco Viera-, Kolombo junto a Fran Bortolossi en dúo y Malena Narvay. La programación del domingo incluye a Benji Dialog, Los Refrescos, DJ Karen y Lolo Gasparini en dúo, además de talentos del circuito local.

La presencia argentina abarca toda la programación, con artistas nacionales en lugares destacados como el Main Stage y ULTRA Park Stage. A esto se suman espacios complementarios —Thonet & Vander (Kosmos), Arjaus y Bombo— que amplían la cantidad de actuaciones durante el fin de semana.

La actual edición logra combinar el mainstream más explosivo con los sonidos más atractivos del underground. En ese contexto, el Parque de la Ciudad vuelve a destacar como una sede habitual para el festival gracias a sus espacios amplios y su capacidad para recibir a una producción de nivel internacional con múltiples escenarios y tecnología avanzada, lo cual convierte a la zona en un escenario ideal para disfrutar la música electrónica.

En la memoria de los fanáticos continúa la última edición, la cual recibió a más de 80.000 fanáticos. En aquel momento, la lista incluyó a artistas de calibre internacional como Axwell, Afrojack y Oliver Heldens, junto a referentes del techno y el house como Adam Beyer y ARTBAT.

Además, en el inconsciente colectivo continúan las presentaciones de figuras del género como Martin Garrix, Boris Brejcha y Miss Monique en 2025.

Así, este fin de semana se presentará uno de los line ups más amplios y diversos de los últimos años, con más de veinte géneros y propuestas que abarcan todo el espectro de perfiles de asistentes. Ultra Buenos Aires 2026 se establece así como un espacio donde se fusionan tendencias globales y talento local, con cuatro escenarios activos y una programación extendida que reunirá a miles de personas por la música electrónica.