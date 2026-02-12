Michael Bublé y Luisana Lopilato, conmocionados por la tragedia en una escuela en Canadá: “Es devastador”

9 personas murieron y al menos 25 resultaron heridas en Tumbler Ridge, una localidad de Columbia Británica, Canadá, después de que una joven trans de 18 años perpetrara un tiroteo en una vivienda familiar y una escuela secundaria el 11 de febrero de 2026. La autora del ataque, identificada como Jesse Van Rootselaar, actuó sola y se quitó la vida antes de ser detenida, según confirmó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). El impacto de la tragedia se reflejó en las redes sociales, donde figuras como Michael Bublé y Luisana Lopilato expresaron su dolor.

“Lo que ocurrió en Tumbler Ridge es devastador, y mi corazón está roto por las familias y seres queridos que enfrentan un dolor que nadie debería tener que soportar”, expresó el cantante desde sus redes sociales en una publicación firmada en nombre de “la familia Bublé”. “Como padre, una tragedia sin sentido como esta toca un lugar difícil de describir con palabras. Uno piensa en las familias cuyas vidas han cambiado para siempre, y no puedo empezar a comprender el dolor por el que están pasando”, manifestó.

Estudiantes salen del edificio escolar con las manos en alto después de que un agresor abriera fuego en una escuela secundaria en la ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá, el 10 de febrero de 2026. Western Standard/ Jordon Kosik/vía REUTERS

“A los padres, estudiantes, maestros, socorristas y a toda la comunidad de Tumbler Ridge, mis más profundas oraciones están con ustedes y con todos los afectados por este inimaginable acto de violencia. Una de las cosas que nos define como canadienses es la forma en que nos apoyamos los unos a los otros incluso en los momentos más oscuros, y ahora más que nunca, debemos unirnos y apoyarnos mutuamente, mientras nuestros vecinos atraviesan esta pérdida y dolor inconcebibles”, se lamentó.

La policía informó que la joven atacante tenía antecedentes de salud mental y había abandonado la escuela hacía cuatro años. El subcomisario Dwayne McDonald precisó: “Van Rootselaar, que inició su transición de género hace seis años, primero mató a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11, en la vivienda familiar”.

El mensaje de Michael Bublé, Luisana Lopilato y la familia Bublé por la tragedia de la escuela de Tumbler Ridge en Canadá (Instagram)

Tras estos hechos, la atacante se dirigió a la escuela secundaria, donde disparó en varias aulas. Allí murieron una maestra de 39 años, tres alumnas de 12 y dos alumnos de 12 y 13 años. La policía halló en el lugar un rifle y una pistola modificada y confirmó el suicidio de la autora.

El primer ministro Mark Carney calificó el hecho como “terrible” y ordenó que las banderas en edificios oficiales ondeen a media asta durante siete días. Carney suspendió su agenda internacional y llamó a la unidad nacional: “Superaremos esto. Aprenderemos de esto”.

En Tumbler Ridge, una pequeña ciudad de apenas 2.700 habitantes, el alcalde Darryl Krakowka describió el dolor colectivo: “La comunidad es como una gran familia”. Testigos relataron escenas de pánico y encierro durante más de dos horas, mientras la policía evacuaba a los estudiantes.

La cinta de la escena del crimen rodea una escuela secundaria con una bandera del Orgullo pintada en una ventana, en el lugar de un tiroteo masivo mortal en la ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Jennifer Gauthier

Canadá mantiene una de las legislaciones sobre armas más estrictas del continente, aunque ha vivido tragedias similares como la masacre de Nueva Escocia en 2020 y la de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989. Las autoridades insisten en que “el motivo del ataque continúa siendo una incógnita” y la investigación sigue abierta, mientras la comunidad intenta recuperarse del golpe.

Hace dos semanas, el artista expresó toda su emoción por la inesperada muerte de la actriz Catherine O’Hara el 30 de enero de 2026, a los 71 años, y que generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y especialmente en Canadá. La actriz, oriunda de ese país, es recordada mundialmente por su papel como la madre de Kevin McCallister en las películas de Mi pobre angelito.

“Con el corazón roto ni siquiera empieza a cubrirlo. Ella no era sólo una artista, actriz y comediante legendaria. Fue una embajadora de Canadá en el sentido más verdadero: brillante, valiente, profundamente original y tan llena de humanidad”, se lamentó.