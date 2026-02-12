Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Emilia Attias habló de su presente sentimental

La llegada de Casino Deluxe a Infobae marca el inicio de una propuesta que busca desmarcarse de los formatos tradicionales de entrevistas. Emilia Attias, figura central del ciclo, fue la encargada de dar detalles sobre los objetivos y el espíritu de este nuevo espacio: “La idea es descontracturar en una entrevista, que se juegue un poco desde un lugar de reírnos de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer por el dinero”, detalló en charla con el ciclo Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo. Así, la conductora anticipa un tono distendido, en el que el humor y la autopercepción tienen un rol central.

Según Attias, el programa invita a los participantes a sumarse a una dinámica lúdica, donde las reglas del juego permiten explorar tanto aspectos serios como desopilantes. La propuesta se apoya en preguntas que, aunque a veces parten de lo genérico, buscan abordar “ciertas cosas picantes básicamente para que sea un poco divertido lo que sucede”. El formato pretende que el invitado elija el nivel de seriedad o desenfado con el que responder, abriendo el espacio para lo inesperado.

El debut de Casino Deluxe contó con la presencia de Nico Vázquez como primer invitado. La elección del actor no fue casual ni meramente profesional. La propia Attias recordó la historia compartida con el actor: “Casi Ángeles fue el primer proyecto juntos y el más importante, 2007, 2008, 2009. Después nos juntamos otra vez en tiras de PolKa. Hicimos Los Únicos, Mis amigos de siempre”. Repasar este recorrido permite entender el clima de confianza y complicidad presente en la primera emisión.

En diálogo con Emilia, Nico subrayó su conexión con Rocky por la historia de su familia y por valores que promueve, como la superación personal

Attias define el vínculo con Vázquez como el de “compañeros, hermanos del medio, hermanos de la vida”. El paso de los años y las experiencias compartidas fuera y dentro de la pantalla forjaron una relación que trasciende lo estrictamente laboral. “Pasamos muchas cosas los dos juntos en la vida, y nos compartimos desde la amistad un montón de cosas que estamos como en otro código. Y no nos veíamos hacía mucho, la verdad, por cuestiones laborales, viajes y otras cosas. Entonces era como un reencuentro y fue muy lindo”, expresó la conductora sobre el valor emocional del encuentro en el ciclo.

Más allá de su faceta profesional, Emilia no evitó hablar de su presente personal y emocional, al aportar matices que enriquecen el retrato público de la conductora en este nuevo desafío. Ante la consulta sobre su vida sentimental, fue clara: “Estoy en pareja”, en alusión a su vínculo con Guillermo Freire, su novio desde finales de 2024. La entrevista avanzó sobre la posibilidad de volver a convivir, luego de veinte años con el padre de su hija, el Turco Naim, cuestión a la que respondió con honestidad: “Es algo que hoy no lo planteamos. Podría ser, la verdad que sí. Si se da, estamos yendo muy tranquilos. Digo, es una relación joven para mí. Para él también".

Emilia contó que Guillermo también tiene una hija, por lo que se enfrentan al desafío de ensamblar la familia. Una dinámica que aparece como una construcción paciente y respetuosa. “Sí, se están conociendo. Está quedando algo muy armonioso, pero somos los dos muy tranquilos en darle tiempo a que eso macere bien. Creo que la convivencia es algo que en todo caso va a ser una consecuencia, que lo sintamos. No me persigue la idea de volver a convivir. No es que me siento la falta o la necesidad. Nos vemos un montón, aparte”.

Emilia Attias está al frente del ciclo Casino Deluxe

Sobre la convivencia y el espacio personal, Attias manifestó una visión flexible y abierta al diálogo: “Sí, estoy relajada. No es que me molestan las manías de otros, si es enquilombado, si es súper ordenado. Mientras a mí no me jodas, todo bien. Si a mí me querés cambiar la vivencia, no. Pero mi espacio, de mi casa, tiene que ser un espacio de paz. Cada uno tiene sus maneras y si se respeta eso, yo soy muy de respetar eso en cualquier persona”.

LA ENTREVISTA COMPLETA A EMILIA ATTIAS

Emilia Attias, la conductora de Casino Deluxe, pasó por Infobae en Vivo

