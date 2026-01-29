Llega Casino Deluxe, el nuevo ciclo de entrevistas con Emilia Attias: ¿qué contarían los famosos por un millón de dólares?

En este formato de entrevistas con humor, tensión y adrenalina, la conductora interpreta a la jefa de un casino clandestino. Las figuras invitadas llegan para pedirle dinero para algún proyecto o para concretar un sueño y, entre entrevistas personales, juegos y apuestas simbólicas, deben convencerla de que merecen llevarse el millón de dólares. Un espacio donde el azar, la picardía y las confesiones se mezclan en clave de entretenimiento.

"Todo tiene un precio. ¿Se irán con las manos vacías? Cada decisión es un juego. Pero yo decido. ¿Cuánto necesitás?", pregunta, sensual, fiel a su estilo, Emilia Attias, y está hablando de Casino Deluxe, el nuevo programa que conduce en Infobae Studio.

En este ciclo de entrevistas con humor, tensión y adrenalina, la conductora interpreta a la jefa de un casino clandestino. Las figuras invitadas llegan para pedirle dinero para cumplir un sueño o concretar algún proyecto. Entre preguntas personales, juegos y apuestas simbólicas deben convencerla de que merecen llevarse el millón de dólares. Un espacio donde el azar, la picardía y las confesiones se mezclan en clave de entretenimiento...

Emilia Attias es una reconocida actriz, modelo, conductora y DJ argentina. Su despegue a la fama fue como Cielo, protagonista de Casi Ángeles. Su formación actoral incluye estudios con Norman Briski, y ha trabajado en teatro, cine y televisión, destacándose por su versatilidad y carisma. En cine, protagonizó películas como Dolores, El secreto de Lucía y Cromo, esta última seleccionada por el Festival de Toronto y distribuida internacionalmente por Netflix.

“Todo tiene un precio. ¿Se irán con las manos vacías? Cada decisión es un juego. Pero yo decido. ¿Cuánto necesitás...?“, así presenta su ciclo Emilia Attias (Foto: Adrián Escandar)

A lo largo de su carrera, Emilia ha sido reconocida con múltiples premios internacionales por su labor como actriz, incluyendo galardones en festivales de cine en Venezuela, Chile, Canadá, Ecuador y España. También incursionó en la conducción televisiva, liderando ciclos como Resto del mundo y programas especiales para canales de Argentina y el exterior.

En 2010, junto a su entonces pareja, el actor Turco Naím, fundó una productora y desarrollaron varios proyectos tanto artísticos como comerciales. Son padres de Gina, de 9 años. Por estos días, además, Emilia participa en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, en donde viene de protagonizar un momento de alta tensión con Esther Goris en la disputa por un trozo de salmón.

Pero en el curriculum de Emilia tampoco puede faltar que ella es capaz de estar hablando con la estrella de Hollywood, Chris Hemsworth, en Beberly Hills y no percatarse de que se trataba del mismísimo protagonista de Thor, como ella misma le contó a Infobae...

Qué mejor que escucharla para conocerla mejor:

Su curiosidad: “Soy una persona inquieta y me gusta en general explorar diferentes cosas. En su momento me intrigó hacer la conducción y la música es algo que es muy afín a mí desde siempre. Pero creo que ahora estoy en un momento más musical que antes".

“Estoy mucho tiempo, todo lo que más puedo, con Gina, mi hija. Así que entre todo lo que hago y ser mamá, cuando se apaga todo, Emilia queda de cama. Básicamente lo único que quiero es relajar y estar tranquila", cuanta sobre su vida cotidiana (Foto: Adrián Escandar)

Su hija, Gina: “Sí, vive conmigo y estoy mucho tiempo con ella, todo lo más que puedo. Así que entre todo lo que hago y ser mamá, cuando se apaga todo, Emilia queda de cama. Básicamente lo único que quiero es relajar y estar tranquila. Me voy a la cama y puedo leer, avanzar con trabajo, crear, escribir, ponerme en contacto con la parte más creativa de los proyectos... Uso mucho la noche para ese momento creativo de que avancen las cosas o como momento operativo, lo cual no lo recomiendo antes de dormir aunque igual yo soy muy buena durmiendo”.

Azar, picardía y confesiones en clave de humor, tres ingredientes infaltables en el nuevo ciclo de Infobae Studio (Foto: Adrián Escandar)

El bizarro encuentro con Thor: “Mi nivel de cuelgue es increíble… Sí, yo estaba grabando Resto del Mundo, en Los Ángeles, terminamos muy tarde y nos perdimos en la zona del cartel de Hollywood… hasta que de pronto vemos que sale un hombre gigante que se sube a un auto. Le digo: ‘Estamos perdidos, ¿me podés ayudar?’ ’Ah, ¿estás perdida? Mirá, agarrás esta y bajás para allá’, me respondió re-copado. Y yo le agradecí: ‘Thank you. Have a good night’. Giro la cabeza y veo a mis compañeros... ¡todos con la boca abierta! ‘¿Vos sabés con quién hablabas?’, me preguntan. ‘No’, yo, tranquila. ‘¡Hablaste con Thor, amigaaaaaa!’. Yo no sabía ni quién era, no miro muchas películas de acción. ¡Y sí, resultó que era Chris Hemsworth, Thor en persona!“

Se están por prender las luces del primer programa. Emilia está lista... ¿Qué famoso se animará a revelar sus secretos en este nuevo desafío de Infobae Studio? (Foto: Adrián Escandar)

Cuenta regresiva entonces para Casino Deluxe... Luego de una serie de preguntas, siempre condimentadas con humor, picardía y complicidad, el invitado debe explicar por qué merece llevarse el millón de dólares. Si a la conductora le convenció, ella puede elegir: entregarle todo, darle la mitad, una parte o nada.

¿Qué famosos se animarán a revelar sus secretos en este nuevo desafío de Infobae Studio?

