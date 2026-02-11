Rulo Schijman habló de los rumores entre Gabriela Sari y Facundo Arana: “Él me llamó cuando explotó todo”

El conductor presentó el regreso de Desencriptados y se refirió a las versiones de noviazgo de su expareja con el actor (Video: Infobae en vivo)

Unas fotos de Facundo Arana, a pocas semanas de anunciar junto a María Susini el final de su matrimonio, acompañado de la actriz Gabriela Sari sirvieron para que comiencen los rumores acerca de si los actores estaban teniendo una relación sentimental. Rulo Schijman estuvo como invitado en Infobae a la tarde, en el canal de streaming de Infobae en vivo, en donde se refirió a la vuelta de Desencriptados, su ciclo de entrevistas en Infobae, y terminó refiriéndose a los rumores que vinculan a su expareja con el galán.

“Es un gran actor. Ya le hice la invitación para Desencriptados“, comentó con humor el conductor al ser consultado por Manu Jove por la versión. ”Facundo es un divino. Es amigo y ahora, yo quiero aclarar que no estoy en ninguna polémica. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Gabi, mi expareja y la mamá de Donna”, expresó.

Gabriela Sari y Facundo Arana son amigos desde sus comienzos en Muñeca brava, la exitosa telenovela que compartieron a fines de los noventa (Instagram)

“Hoy ella estuvo hablando con Moria, así que justo esto me llevó a la polémica pero tampoco tanta polémica. No me enrosco con estos temas”, señaló, sobre su intención de no meterse en la vida privada de su expareja. “Nunca estuve en alguna polémica y no baso mi carrera en eso. Estoy tranquilo con lo mío”, remarcó.

“¿Te incomodó que se hablara tanto de tu separación?“, indagó Marcos Shaw, integrante del ciclo. “No. Entiendo que es parte del juego y también de lo que nosotros elegimos. Estuve más de 11 años con una actriz que hizo más de 20 novelas y, vale aclarar, que su primer gran éxito fue con Facundo. Hicieron Muñeca brava juntos, así que se conocen desde hace mil años”, recordó, sobre los comienzos de la madre de su hija, de quien se separó hace un año, y del actor de sucesos como Padre coraje y Sos mi vida.

“El medio es así. Tampoco tengo tanta información ni me senté con los dos”, bromeó, sobre los trascendidos que dispararon esas fotos y las reacciones que puede tener salir con una figura pública. “Igual si sos conocido y salís con una conocida, no podés salir ni una vez. Si salís quedás como que tal vez no sos el novio, pero tuvieron relaciones y eso también es jugoso”, comentó, divertido.

“Me llamó él, pero mil veces nos hemos hablado con Facundo. Me parece que fue cuando vio que explotó en todos lados. Yo no tenía nada para llamarlo”, contó Rulo sobre los rumores de su ex Gabriela Sari con Facundo Arana

Rulo contó que no entendía de dónde salían las especulaciones sobre su ex con el actor e incluso recordó un chiste que hizo cuando salió la noticia. “Yo intenté buscar la polémica, pero no pude encontrar por qué los relacionaban. Exploré bastante y fue porque se juntaron”, aseguró. Incluso mencionó que ambas familias son muy cercanas: “Mil veces nos vimos las familias. Nos reconocemos. Por eso escribí en las redes esto de por qué no ‘swingueamos’”, lanzó, entre carcajadas. “Al final, era repolémico, refuerte”, se despachó, jocoso.

El ex CQC reconoció que luego de la ola mediática que apareció por el supuesto vínculo de Gabriela Sari con Arana, el actor se comunicó directamente. “Me llamó él, pero mil veces nos hemos hablado. Me parece que cuando vio que explotó en todos lados... Yo no tenía nada para llamarlo”, detalló.

"Como tenemos buena onda me llamó y hablamos de mil cosas de la vida. Conversamos acerca de esto, pero no lo tengo todo tan chequeado", aseguró

“Él está en Mar del Plata y yo estaba de vacaciones, pero como tenemos buena onda me llamó y hablamos de mil cosas de la vida. Conversamos acerca de esto, pero no lo tengo todo tan chequeado”, aseveró. “Estoy igual que ustedes. Estamos para sacar a Facundo al aire”, completó, divertido.

El periodista también fue consultado sobre su último año de soltería: contó que nunca estuvo en una app de citas, pero que si disfruta de salidas, de conocer gente y las redes sociales también son un medio para tener un acercamiento amoroso. “No tengo citas. El plan es vinito en casa, pero también es complicado porque si vos a una chica que estás conociendo le decís ‘vení a mi casa’ también es raro. Parece que le estás diciendo de ir a los papeles”, pormenorizó, sobre su vida sentimental.

