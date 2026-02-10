Úrsula Corberó y el Chino Darín: el romance nacido en un set, la familia como puente y el amor entre dos tierras

Escena de Úrsula Corberó y el Chino Darín, en la serie La Embajada

Úrsula Corberó y Chino Darín forman una de las parejas más seguidas del espectáculo hispanoamericano, combinando la popularidad de la española, protagonista de La casa de papel, y del argentino, actor de El Reino e hijo de Ricardo. La historia entre ambos comenzó en 2016, durante el rodaje de la serie La embajada, un encuentro profesional que se transformó en una relación y que captó la atención pública.

Durante la filmación de la serie que los cruzó por primera vez, ella, con su carisma inconfundible, se presentó ante él, con una frase que parecía salida de guion, pero que fue casi una declaración de destino: “Hola, soy tu novia”. Él quedó sorprendido y, lo que empezó como una broma, se transformó en largas charlas y en una conexión que traspasó la pantalla.

Risas, respeto y una convivencia única alimentan el misterio sobre sus logros personales y familiares mientras siguen sorprendiendo a sus seguidores

El flechazo del amor ocurrió y fue el propio Chino Darín quien, tras su paso por la serie, decidió establecer su residencia temporal en Madrid, alternando la vida entre España y Argentina por motivos personales y laborales. “Voy y vengo. Soy free lance. Siempre me sentí capaz de vivir en otros lugares del mundo a pesar de que adoro Buenos Aires”, expresó en declaraciones periodísticas a finales de 2017.

Pasaron los días de amor y juntos prepararon una mudanza a un piso en el barrio de Conde Duque, elegido por ambos como un punto neutral, dado que Corberó que es española de nacimiento pero oriunda de Barcelona. La integración familiar marcó un hito importante: en septiembre de 2016, poco después de iniciada la relación, la actriz viajó a Buenos Aires y, acompañada por su nueva familia política -Ricardo Darín, Florencia Bas y sus hijos Clara y el Chino-, se dirigieron a Bariloche para disfrutar juntos de la temporada de esquí en el cerro Catedral.

Del apoyo familiar y las carreras internacionales a un anuncio inesperado: cómo Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en la pareja más admirada del espectáculo

La estancia en Argentina permitió a Úrsula acercarse más a la familia de su pareja. Por entonces, la actriz se reponía de una fractura sufrida durante una escena de la grabación de la serie, y recibió el apoyo de Darín, gesto que generó más unión.

Desde ese momento, las visitas y encuentros con la familia del Chino, se volvieron más frecuentes, fortaleciendo la integración de la actriz catalana a Buenos Aires.

Úrsula Corberó y el Chino Darín embarazados

En diciembre de 2016, la pareja pasó unos días en Miami, donde también compartieron tiempo en la familia Darín. Allí, Úrsula se prestó como modelo para las creaciones de Clara, la hermana menor del actor, que es diseñadora de moda.

Sobre la aceptación familiar, el propio Ricardo Darín se refirió al vínculo con elogios hacia la actriz, asegurando: “Úrsula es fantástica, es demasiado simpática y como decimos nosotros en la Argentina, es gauchita”.

La actriz Úrsula Corberó, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Etxezarreta

Durante la pandemia, la actriz viajó a Buenos Aires y compartió la cuarentena junto al hijo de Ricardo Darín y su familia. Esa etapa de encierro, que para muchos fue difícil, se convirtió para ellos en una experiencia que los fortaleció. Fue la prueba de que la convivencia fluía con naturalidad, entre risas, rutinas compartidas y proyectos en paralelo.

En el plano profesional, ambos han construido trayectorias ascendentes. Corberó debutó en la televisión a los trece años y saltó a la fama con Física o Química, antes de convertirse en el rostro internacional de La casa de papel y su inolvidable Tokio. Además, participó en producciones como “Snatch” y “El árbol de la sangre”.

Chino Darín alternó su residencia entre Madrid y Buenos Aires para consolidar su relación con Úrsula Corberó

La actriz recordó en varias oportunidades que para su profesión entrevista el apoyo constante de su madre, Esther Delgado, fue muy importante y alentador, quien la acompañó a sus primeros castings.

Por su lado, Chino Darín prefirió abrirse camino en la actuación alejado al peso del apellido paterno. Empezó en la televisión argentina con Alguien que me quiera, consolidó su carrera con “Historia de un clan” y logró reconocimiento internacional con el papel de Alejandro Puccio, lo que le facilitó trabajar en España. Su carrera cinematográfica incluye títulos como En fuera de juego, Muerte en Buenos Aires, La reina de España, El Ángel, Las leyes de la termodinámica y Memorias del calabozo.

Siempre celosos de su vida privada, la pareja se convirtió en la favorita para los fotógrafos en eventos internacionales y mostró gran complicidad en numerosas alfombras rojas y galas, como en los festivales de Cannes, Venecia o los Premios Goya, donde su estilo y simpatía los ubicaron entre los invitados más fotografiados y comentados, consolidándose como una de las duplas más buscadas del momento.

La pareja ha destacado en diversas alfombras rojas y festivales de cine, convirtiéndose en referentes de estilo y simpatía

Actualmente, la pareja vive en Barcelona. Allí encontraron un hogar que refleja su estilo minimalista y relajado, donde disfrutan de la calma cuando sus agendas profesionales lo permiten. Si bien los viajes y las grabaciones suelen obligarlos a pasar tiempo separados, ambos aprendieron a encontrar equilibrio en esa distancia: la artista española confesó que se volvió más independiente y que eso enriqueció su vínculo.

Lo que más los define como pareja es la complicidad. Corberó lo contó sin tapujos en el programa de streaming Sería Increíble, que conduce Nati Jota por Olga: hasta comparten juegos íntimos y se ríen de las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

Así informó su embarazo Úrsula Corberó

Ese humor, sumado al respeto y la admiración mutua, explica por qué son considerados una de las parejas más fuertes del espectáculo, al punto que la noticia de que se agrandaba la familia fue celebrado por toda la comunidad.

Para anunciar su embarazo, Úrsula hizo una publicación en su cuenta de Instagram que emocionó a todos. La actriz compartió una foto donde estaba recostada en un sillón blanco, con un baby doll del mismo color y se podía notar su panza de embarazada."Esto no es IA“, escribió la artista española en sus redes sociales, iniciando un camino que culminó este 9 de febrero, iniciando una nueva etapa para la familia.