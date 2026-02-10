La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

La producción fotográfica de China Suárez fue realizada en la exclusiva propiedad de Nordelta conocida como "la casa de los sueños" (Instagram/Pompavana ’26)

La China Suárez volvió a colocarse en el centro de la escena con una producción fotográfica que no pasó desapercibida. La actriz reapareció con una sesión de fotos hot en ropa interior, mientras vive un gran presente sentimental al lado de Mauro Icardi, en medio las polémicas mediáticas que siempre la rodean. Allí hizo gala de toda su belleza en fotos en lencería negra.

La producción fue presentada por la propia China a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de imágenes de alto voltaje estético: poses sensuales, encajes negros, transparencias y una puesta en escena cuidada al detalle.

Las fotos, según se pudo ver, fueron realizadas en la famosa “casa de los sueños”, la propiedad que fue el escenario en el que la China y Mauro Icardi anunciaron su noviazgo de manera oficial y que sigue siendo tema de conflicto en el divorcio del jugador con Wanda Nara. Camas deshechas, luces bajas y una atmósfera nocturna acompañaron a la actriz en una propuesta visual que mezcló sensualidad, elegancia y provocación, tres elementos que históricamente han sido parte de su identidad pública.

El impacto fue inmediato. En apenas una hora, el posteo superó los 70 mil “me gusta”, una cifra que confirma que, aun en medio de controversias, la figura de la actriz sigue generando un fuerte magnetismo en redes sociales. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido: los comentarios estaban cerrados. Una decisión que la actriz viene sosteniendo desde hace tiempo y que responde, según su entorno, a la intención de evitar mensajes agresivos o ataques personales, algo que se volvió frecuente tras sus últimos escándalos mediáticos.

Como suele ocurrir con cada movimiento de la actriz, la sesión no tardó en generar especulaciones. En especial, volvió a instalarse la pregunta sobre qué opinará Mauro Icardi. Meses atrás, la pareja había dado una entrevista conjunta en Otro Día Perdido (Eltrece), el programa de Mario Pergolini, donde el futbolista confesó su incomodidad frente a las imágenes subidas de tono de su pareja, admitiendo ser “muy celoso” y asegurando que prefería no ver ese tipo de contenido en redes.

En ese contexto, la campaña de lencería resulta llamativa: es la primera producción hot que la China comparte desde que está en pareja con el futbolista. Lejos de aclaraciones públicas o declaraciones, la actriz eligió dejar que las imágenes hablen por sí solas, reafirmando su autonomía profesional y su derecho a decidir sobre su imagen.

Más allá del revuelo, hay algo que se repite en esta nueva etapa de la China Suárez: el control del mensaje. Fotos cuidadas, estética potente, cero explicaciones y comentarios bloqueados. La actriz parece haber encontrado una fórmula para mantenerse vigente sin exponerse al desgaste emocional que implica la confrontación constante en redes.

Hace pocos días la China Suárez habló sobre su rutina de cuidado facial y detalló el método que elige para preservar su cutis. La artista compartió en sus redes el procedimiento estético que utiliza, conocido como Morpheus 8, lo que rápidamente generó reacciones y comentarios entre sus seguidores.

La técnica, que integra micropunción y radiofrecuencia, fue descrita por ella en sus historias de Instagram. “Lifting sin cirugía. Es un tratamiento profundo que combina micropunción y radiofrecuencia para renovar tu piel por completo”, explicó la actriz, quien acompañó sus palabras con imágenes de su rostro enrojecido tras la sesión.

Según detalló, el tratamiento tiene múltiples beneficios. “Tensa: el calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: borra cicatrices de acné, arrugas profundas. Esculpe: elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”, pormenorizó.