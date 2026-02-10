Teleshow

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”

El artista, de vuelta en Argentina, recordó cómo la contención de su familia lo acompañó en su trayecto personal y profesional

Hernán Piquìn le contó a Moria Casán como fue el momento en que le contó que era gay a su familia

Hernán Piquín regresó a la Argentina luego de vivir un tiempo en España y fue invitado a La Mañana de Moria, en El Trece, donde reveló cómo fue el momento en que le contó a su madre que era gay. En diciembre, el gran bailarín vivió uno de los momentos más emotivos de la noche del Martón Fierro a la Danza cuando recibió la estatuilla a la Trayectoria Artística.

Pero antes, el bailarín habló con Moria Casán de su regreso al país. “Estoy de vuelta en el país, sí, sí”, confirmó. Aclaró que el regreso no respondió solo a la situación en la Argentina, sino también a la nostalgia: “No sé si la situación, pero un poco extrañar también”. De su tiempo en el exterior contó donde estuvo: “En España. En Granada”, y explicó que vivió en la zona de playa.

Ya en Argentina, el presente profesional de Piquín está en el escenario del Teatro Real de Córdoba. “Estamos en Córdoba capital. Estamos viernes, sábados y domingos de febrero”, indicó sobre su participación en el espectáculo Me verás volver, un homenaje a Soda Stereo.

Hernán Piquín es uno de
Hernán Piquín es uno de los más reconocidos bailarines argentinos en el mundo

Durante la charla, Piquín repasó su carrera: desde el Ballet del Colón hasta su paso por “Bailando”, que lo acercó al público masivo. “Si bien en, en el mundo de la danza era conocido, lo que me dio el programa fue esa popularidad que quizás a veces la danza no te da”, afirmó. Además, remarcó su vínculo con Julio Bocca: “Yo siempre fui de Julio Bocca, siempre… para mí él fue un maestro. Aparte de que es amigo, yo lo siento hermano”.

El segmento más emotivo llegó cuando eligió contar el momento en que habló con su familia sobre su orientación sexual En televisión, el bailarín recordó: “A la primera persona que se lo dije fue a mi madre, obviamente”.

La reacción materna fue inmediata y reconfortante. “Mamá, mirá, me parece que, mmm, estoy sintiendo esto”, relató Piquín sobre aquel diálogo familiar. Su madre respondió: “Bueno, tranquilo, yo lo sabía, solo estaba esperando que me lo dijeras. Para mí, vas a ser el mismo Hernán de siempre. Sos mi hijo”.

Después de esa charla, la madre de Piquín organizó una cena con la familia. “A la noche mi vieja, divina, organizó una cena con mi hermano y su exmujer y estábamos sentados comiendo. Entonces mi vieja estaba como nerviosa. Llega mi mamá: ‘Pará, calmate’”, recordó. En ese momento, la madre pidió que Hernán compartiera lo que tenía para decir. Su hermano intervino: “‘¿Qué, qué nos va a contar? ¿Que es gay?’”. Al confirmarse la noticia, la madre preguntó con sorpresa: “‘Ah, ¿pero qué? ¿Vos lo sabías?’”.

Hernán Piquín y Noelia Pompa
Hernán Piquín y Noelia Pompa fueron bicampeones del Bailando por un Sueño en 2011 y 2012

“Fue un abrazo familiar. Después mi vieja se encargó de contárselo a mis tías, a mis tíos, a mis primos”, completó. El ambiente se tornó cercano y de fraternidad, marcando un episodio de aceptación familiar.

Piquín también expuso sus miedos previos: “Hubiese intentado que entrara en razón. Hubiese intentado que, que... A ver, mamá, soy el mismo, soy Hernán. Soy la misma persona con distintos gustos. No sé, quizás no me vas a ver con una novia ni vas a tener, eh, un, un nieto que viene de un vientre de un... No sé, de mi novia, pero quizás en algún futuro... Bueno, nada”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener hijos, explicó: “No tendría problema... si tengo la necesidad de tener un hijo, será como venga. No tengo ningún...”. Actualmente, aseguró estar soltero: “Bien, divino”, respondió sobre su vida en soledad.

Con sus palabras y recuerdos, Hernán Piquín transmitió el peso y la naturalidad de la aceptación familiar, una historia que salió del ámbito privado y se transformó en un mensaje de unión y apoyo.

