Juariu, fuerte tras su ida y vuelta con la China Suárez: “Ella podría decir su verdad, pero desvió el tema”

La panelista de Cortá por Lozano explicó por qué se dio el intercambio con la actriz y dejó en claro su postura (Video: Instagram)

El escándalo que estalló en redes sociales durante el fin de semana sumó un nuevo capítulo y ahora tuvo la palabra de Juariu, quien decidió romper el silencio luego de ser duramente acusada por la China Suárez. Tras el fuerte descargo que la actriz publicó en Instagram, la panelista salió a defenderse públicamente y apuntó contra la forma en la que la artista encaró el conflicto: “Podría haber aprovechado para decir su versión, su verdad, pero desvió el tema”, aseguró.

La polémica se originó a partir de una serie de historias que la panelista de Cortá por Lozano compartió en su cuenta de Instagram, donde relató información que, según explicó, le había llegado sobre el detrás de escena del cumpleaños de la hija menor de la actriz. Ese contenido provocó una reacción inmediata de la ex Casi Ángeles, quien la acusó de hostigar y fomentar el bullying, con un mensaje contundente que encendió el debate.

Lejos de quedarse callada, la periodista tucumana decidió responder y profundizar su postura este lunes en Cortá por Lozano (Telefe). “Tengo información de un lado y la cuento, lo que hace cualquiera que tiene un dato. Soy periodista y mi trabajo es informar”, sostuvo, marcando un límite entre su rol profesional y las acusaciones personales que recibió.

El conflicto entre Juariu y la China Suárez comenzó por publicaciones de Instagram sobre el detrás de escena del cumpleaños de la hija menor de la actriz

En ese sentido, la panelista remarcó que nunca habló desde un lugar de ataque personal, sino que se refirió a un contexto que, según ella, ya venía siendo expuesto desde hace tiempo por los propios protagonistas del conflicto. Al salir del estudio de televisión, fue abordada por un móvil de A La Tarde (América TV), donde expresó: “Desde hace más de un año que vemos fotos, videos y audios de un lado y del otro. En el momento no me pareció algo tan loco ni nada nuevo”, explicó, y agregó que incluso la información que difundió fue confirmada por Ana Rosenfeld, la abogada que es una de las figuras recurrentes en el entramado judicial que rodea a esta historia.

Uno de los puntos que más molestó a Juariu fue la acusación de bullying. Seria, se refirió a ese señalamiento como “bastante bajo” y negó de manera tajante haber hostigado a alguien. “No es real. No hay ni bullying ni hostigamiento. Yo no hablé de menores, conté el contexto de los adultos y de por qué se dieron determinadas situaciones”, insistió, buscando despegarse de la acusación más grave que recibió.

Además, la panelista contó que, tras el posteo de la China Suárez, recibió una ola de mensajes y ataques en redes sociales por parte de fanáticos de la actriz. “Sí sentí un ataque masivo hacia mi persona. Hubo bullying y hostigamiento, pero no de mi parte”, aseguró, aunque aclaró que no le afectó a nivel personal: “No me importa, estoy tranquila con lo que hice”.

Juariu defendió su labor periodística y remarcó que solo informó datos que le llegaron, sin atacar personalmente a nadie

Consultada sobre la posibilidad de que el conflicto escale a la Justicia, Victoria Braier, como se llama realmente la integrante del ciclo de Vero Lozano, fue contundente. Dijo que no está preparada ni interesada en atravesar un proceso judicial por este tema y descartó que la situación tenga sustento legal. “No creo que pase, porque no tiene con qué. Si sintiera que me equivoqué, pediría disculpas, pero no siento que lo haya hecho”, afirmó, dejando en claro que no piensa dar marcha atrás con su postura.

Mientras tanto, del lado de la China Suárez, el silencio volvió a imponerse. Tras publicar el fuerte mensaje en Instagram, la actriz decidió borrar la historia y no volvió a referirse públicamente al tema. Tampoco hubo señales de un posible avance legal ni nuevas declaraciones que profundizaran su acusación inicial, lo que alimentó aún más el debate mediático.

En medio de este escenario, Juariu sostuvo que tiene más información en su poder y que muchas personas se comunicaron con ella para contarle detalles del conflicto. “Tengo mucho para decir. Hay mucha gente enojada y mucha información que sigue llegando”, deslizó, aunque evitó entrar en nuevos detalles, al menos por ahora.