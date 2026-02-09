El Chino Leunis vivió una jornada entre la presión y el error: así fue su momento más tenso en Masterchef Celebrity

La noche en que el Chino Leunis enfrentó la advertencia de Martitegui, un puré arruinado y el riesgo de eliminación en Masterchef Celebrity

La fatídica noche de Leandro Chino Leunis en la gala de última chance de la semana 16 de Masterchef Celebrity marcó un punto de inflexión en el recorrido del participante. La advertencia del jurado, especialmente la premonición de Germán Martitegui, pareció materializarse cuando anticipó que Leunis “iba a cag…” al intentar salvarse con una milanesa, presagiando el desenlace de la jornada.

La velada comenzó con una consigna diferente: los participantes debieron resolver un mini-desafío que consistió en la preparación de tragos tiki en originales recipientes inspirados en Mar del Plata. Entre los jugadores de la noche se encontraban La Joaqui, el “Turco” Hunsaín, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y el propio Chino Leunis. La cantante La Joaqui se impuso en la competencia, ganando un beneficio a utilizar en el reto principal.

El desafío central de la gala propuso una mecánica inesperada. Frente a cada participante, una caja misteriosa ocultaba doce ingredientes esenciales para la preparación de su plato. Sin embargo, la particularidad de la noche residía en que el compañero de estación debía levantar su caja y tenía la potestad de sustraerle seis ingredientes. La excepción fue La Joaqui, a quien Leunis solo pudo arrebatarle cuatro elementos, por efecto del beneficio obtenido en el mini-desafío.

El jurado de Masterchef Celebrity marcó un punto de inflexión en la competencia para el Chino Leunis tras su desempeño en la gala

Mientras algunos participantes optaron por retirar ingredientes secundarios, otros apuntaron directamente a la proteína, complicando la estrategia de sus rivales. El azar y las decisiones de sus compañeros dejaron a Leunis entre los pocos que lograron conservar carne en su caja misteriosa tras la etapa de sustracción.

Lo que parecía una ventaja se transformó rápidamente en una fuente de problemas para el Chino Leunis. La jornada de cocina se tornó tensa, con el participante visiblemente fastidiado durante el proceso. La crisis se desató cuando el puré de cabutia que preparaba terminó con un exceso de sal — “le quedó más salado que fin de semana en las Bahamas” —, complicando la armonía de sabores del plato.

La intervención de Donato de Santis resultó determinante en el tramo final. Con apenas unos minutos antes del emplatado, el chef le sugirió modificar la presentación y usar la guarnición como base, de modo que el exceso de sal pasara inadvertido ante el jurado. Así, Leunis decidió emplatar la milanesa de bife de chorizo con puré y una mayonesa de morrón, siguiendo el consejo al pie de la letra.

El jurado evaluó el plato de Leunis con críticas constructivas y destacó la frustración del participante a las puertas de la gala de eliminación

La tensión continuó al momento de la entrega del plato. El propio Leunis reconoció ante el jurado: “Emplaté pero la verdad que hoy no estoy honrando a mis maestros, que son ustedes, ni a mi trayectoria en el programa. Este no es un plato que me deje contento”. La sinceridad del participante reflejaba el peso de la instancia y la frustración por no alcanzar el nivel esperado.

El jurado evaluó la propuesta de Leunis con distintas perspectivas. Damián Betular le indicó que la milanesa estaba bien lograda y le recomendó no caer en la frustración. Por su parte, Donato, quien lo había asistido en la crisis, fue directo: “Los sabores están pero ya estamos a la altura del programa 80 casi, dale, ¿no te gusta ir a la final? Dale, es por eso que estás enojado”.

Estas palabras sirvieron de alivio para el participante, que se retiró reconfortado, al saber que su desempeño no había sido tan negativo como temía. A pesar de ello, el destino de Leunis hacia la gala de eliminación quedó prácticamente sellado.

Andy Chango, Susana Roccasalvo, La Joaqui, el Chino Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez serán de la partida en la gala de eliminación

El cierre de la jornada estuvo marcado por la expectativa del veredicto final. El mano a mano por el último lugar en el balcón se definió entre La Joaqui y el “Turco” Hunsaín. Tras la deliberación, el jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui eligió al exfutbolista, quien accedió a la salvación junto a La Reini, Cachete Sierra, Maxi López, Ian Lucas, Evangelina Anderson y Emilia Attias.

En cambio, quedaron en riesgo de eliminación Andy Chango, Susana Roccasalvo, La Joaqui, el Chino Leunis y Marixa Balli. A ellos se sumó Miguel Ángel Rodríguez, quien recibió la peor devolución en la noche de beneficios.