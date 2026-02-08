Teleshow

Decoración de Stranger Things, arte y piscina: así fue el cumpleaños de la hija de la China Suárez en la casa de los sueños

La actriz regresó al país luego de un tiempo en Turquía para festejar la vida de Magnolia rodeada de sus amigos y cerca de Benjamín Vicuña

Eugenia "China" Suárez compartió momentos
Eugenia "China" Suárez compartió momentos de la íntima celebración del tercer cumpleaños de su hija Magnolia (Instagram)

Lejos de Mauro Icardi y en pleno verano, La China Suárez celebró el cumpleaños número ocho de su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, en la “casa de los sueños”: la propiedad que el futbolista compró el año pasado para recuperarse de una lesión y que hoy es el escenario de tardes de juegos, encuentros y celebraciones familiares. Esta vez, la residencia se llenó de risas, colores y juegos al aire libre, en una fiesta pensada para que Magnolia y sus amigos vivieran un día inolvidable.

La jornada arrancó con una de las actividades favoritas de los chicos: un taller de arte temático de Stranger Things. Bajo el cielo azul, varios atriles y caballetes con láminas impresas de los personajes de la serie, paletas de colores y banquitos imitando tablas de artista, invitaron a los niños a desplegar su creatividad mientras el parque y la piscina eran el telón de fondo de la fiesta.

El corazón del festejo, sin embargo, estuvo en el grupo de niños: las imágenes muestran a Magnolia rodeada de sus amigos, todos en traje de baño, remeras y ropa cómoda, posando entre globos, decoraciones y figuras gigantes de Stranger Things. Los chicos, desinhibidos y felices, adoptaron poses y gestos inspirados en la serie, sumando alegría y complicidad a la escena.

La menor de los hijos
La menor de los hijos de la actriz eligió la temática Stranger Things

Las madres, por su parte, también disfrutaron de su propio espacio de reencuentro y relax. Sentadas en círculo sobre el césped y alrededor de una mesa baja repleta de café, mate y dulces, compartieron charlas, anécdotas y la alegría de ver crecer a sus hijos juntos. La foto grupal de las mamás, sonrientes y relajadas, es testimonio del valor de los vínculos y la importancia de estas redes en la crianza.

El festejo fue una postal de verano: juegos en el parque, pileta, arte, disfraces, risas y la calidez de una tarde compartida. La China acompañó cada momento, organizando detalles y participando tanto de la diversión de los chicos como de la charla relajada de las madres, mostrando el costado más genuino y vital de la maternidad.

Así, Magnolia celebró su cumpleaños rodeada de amigos, juegos y arte, mientras la casa de los sueños se transformó en escenario de nuevas historias y recuerdos para toda la familia. Entre pinceles, disfraces, agua y abrazos, la China Suárez demostró que la felicidad está en los pequeños grandes momentos compartidos y en la magia de ver crecer a los hijos rodeados de amor y amistad.

Magnolia compartió el día junto
Magnolia compartió el día junto a sus amiguitos (Instagram)

La hija de la actriz y el actor chileno fue el centro de dedicatorias y saludos que rápidamente captaron la atención digital. En la primera imagen publicada por la China Suárez, madre e hija aparecen recostadas en la cama, envueltas en sábanas y almohadas blancas.

La actriz, vistiendo una camiseta negra y con una trenza sujeta con un moño rojo, sostiene el teléfono para registrar el momento. Magnolia, con el cabello rubio suelto y camiseta clara con letras rojas, apoya la cabeza sobre el hombro de su madre, ambas con expresión relajada. Sobre la foto, la actriz escribió: “Buenas noches con mi cumpleañera amada”.

Por su parte, Benjamín publicó un carrete de diez imágenes acompañado de la frase: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno.”

