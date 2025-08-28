Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

La reacción de Brenda Asnicar y Laura Esquivel a una escena de Patito Feo

El día fue especial para los fans de “Patito Feo”: Brenda Asnicar y Laura Esquivel se vieron las caras, en vivo, después de mucho tiempo sin mostrarse juntas. El momento del reencuentro tuvo un inicio cargado de cariño. Brenda no ahorró elogios para su excompañera al presentarla: “Música histórica, icónica, legendaria, una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, anunció con entusiasmo mientras el lugar estallaba en aplausos.

El encuentro se dio en el ciclo de streaming “Había que decirlo”, conducido por la propia Brenda junto a Gastón Dalmau, por Eltrece. El estudio se llenó rápidamente de risas, anécdotas y algo de nostalgia. Laura respondió con humor al clima de emoción: “En serio, chicos, tengo piel de gallina. Yo también”, admitió, mientras las dos intercambiaban saludos y sonrisas. “Tengo las manos heladas, pero bueno, ya voy a entrar en calor”, soltó Laurita, buscando romper un poco el nerviosismo. Los demás presentes celebraron la química inalterable entre ambas, y Dalmau aportó: “Qué lindo verlas juntas, me agarra como una cosa”.

Enseguida recordaron cuánto tiempo llevaba sin encontrarse en persona. Brenda apuntó: “Hace un año”. Laura confirmó: “Exactamente. Estamos en contacto, siempre de vez en cuando nos tiramos mensajitos. Nos tiramos amor”. El afecto fue parte central de la charla, y Laura describió su vínculo con sinceridad: “Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta”.

El reencuentro de Brenda Asnicar y Laura Esquivel, las protagonistas de Patito Feo

Las bromas siguieron cuando Brenda preguntó por las edades en las que arrancaron con la tira: “¿Cuántos años tenían cuando arrancaron?”. Laura respondió: “Y yo tenía trece, recién cumplidos casi, y Bren creo que dos más”. Brenda ratificó: “Quince tenía yo. Guau, pasa el tiempo”. El estudio volvió a estallar en emoción y, al final, las dos dejaron claro el cariño inmenso que conservan por la etapa que las unió: “Nos queremos, es muy lindo”, lanzó Brenda, con Laura reafirmando: “Me da mucho placer”.

En medio del ambiente distendido que reinaba durante la charla, Brenda Asnicar y Laura Esquivel protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la transmisión: juntas reaccionaron a una escena muy especial de “Patito Feo”, en la que ambas intercambiaban sus identidades. La escena hizo explotar de risas tanto a los conductores como a los espectadores.

Brenda, en su personaje de Antonella, pero con el espíritu de su rival, se quejaba: “Toda la vida sufro teniendo que soportar que todos me dicen que soy tan mala como vos”. Laura, en su rol de Patricia, pero con la impronta de Antonella, rápida de reflejos, contesta: “Bueno, peor es que la gente piense que yo soy tan fea como vos”. El diálogo continuó: “Ay, no te soporto más. No te soporto”. Y Laura remató como su rival en la ficción: “Lo mismo digo yo. ¿Sabés qué? Mientras esté en tu cuerpo, pienso divertirme. Vos hacé lo que quieras. Si querés llorar, llorá, mi amor, llorá. Bye, bye. Besitos”. En el estudio, ambas rieron de manera espontánea, acompañadas por los aplausos del público en el estudio.

La recreación de ese clásico intercambio de insultos —humorístico y teatral—, sumado al hecho de que invirtieran los personajes, trajo a la memoria los duelos originales de “Patito” y “Antonella” en la tira, pero mostrando ahora la complicidad y sentido del humor que las une detrás de cámara.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel, la dupla de Patito Feo

“Patito Feo” se consolidó como uno de los mayores éxitos televisivos argentinos dedicados al público infantil y adolescente. Estrenada a mediados de la década del 2000, la tira logró trascender rápidamente las fronteras locales, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia que marcó a millones de jóvenes tanto en Argentina como en el exterior. La serie combinó actuaciones, música original y temáticas juveniles, posicionando a sus protagonistas —principalmente Brenda Asnicar y Laura Esquivel— como referentes indiscutidos de una generación.

El proceso de internacionalización no solo se manifestó en la emisión de la novela en diversos países, sino también en giras, musicales y shows en vivo que congregaron multitudes en distintos continentes. Laura Esquivel confirmó durante su reencuentro con Brenda que su despedida del personaje de Patito tuvo lugar en un show realizado en Grecia, una señal concreta del alcance global que tuvo la producción: “Me despedí con un show de Patito. Mirá qué loco, ahí fue la última vez que interpreté el personaje, una locura hasta donde nos llevan los proyectos tan queridos de la República Argentina”.

La posibilidad de una versión teatral de “Patito Feo” en la calle Corrientes movilizó a los fanáticos de la serie y generó expectativas alrededor del retorno de las figuras originales. Sin embargo, Laura Esquivel dejó en claro rápidamente que no será parte del nuevo elenco. En diálogo con el ciclo “Mediodía Bien Arriba”, la actriz fue directa sobre sus razones: “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo”, expresó, distanciándose de una repetición de su papel icónico. “Yo largué el personaje cuando lo terminé de hacer”, completó. Según su testimonio, el proceso de tomar distancia no fue solo personal sino también profesional, algo que se consolidó con el enfoque de su carrera musical en Italia, donde llegó a cantar temas propios y canciones de la serie para públicos internacionales. “Hoy en día amo el proyecto con toda mi vida. Pero es un ‘no’ al personaje, aunque ‘sí’ a las canciones con las que crecimos con el público”, finalizó.

El reencuentro sirvió para afirmar una amistad que conservan desde que trabajaron en Patito Feo, más allá de sus personajes antagónicos

Brenda Asnicar tampoco estará en la versión teatral de “Patito Feo”, y su postura fue igual de tajante. Consultada en un programa televisivo liderado por Juana Viale, respondió escueta: “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, una frase que resume su intención de mantener el foco en su actual desarrollo artístico, ajeno a la nostalgia por la tira.

En su análisis sobre el regreso escénico, Asnicar insistió en que tanto ella como Laura Esquivel sienten que ya dieron todo lo que podían en su momento: “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países”. Aunque reconoció que ocasionalmente interpreta la canción “Las Divinas”, aclaró que siempre lo hace con cambios y adaptaciones.

Otro aspecto de su argumento fue el vínculo que conservan las excompañeras. “Con Laurita hablamos mucho, está buenísimo, que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario”.