Eugenia Tobal y el “Pelado” López recordaron su romance mediático: “Mi hermano te quiso pegar por eso”

Eugenia Tobal y el "Pelado" López recordaron un romance mediático que tuvieron en 2002 pero en realidad nunca sucedió

Eugenia Tobal y Guillermo “el Pelado” López recordaron en el set de Juego Chino (Telefé) el surgimiento del rumor sobre un romance mediático que marcó sus primeros pasos en la televisión argentina a comienzos de la primera década de los 2000.

Desde el comienzo, ambos aclararon que aquel romance nunca ocurrió, aunque el rumor desencadenó situaciones insólitas. Para encontrar el recuerdo hay que remontarse a una edición del Día del Niño en Canal 13, donde ambos se encontraron y dieron rienda suelta a un juego que incluyó cuatro besos, lo que dio lugar a los rumores.

“Nosotros tuvimos un romance que nunca sucedió, mediático”, señaló López al rememorar esos días. Tobal coincidió y recreó el ambiente de la época: “Un romance mediático, televisivo”. Ambos coincidieron en que ese período representó un impulso en sus carreras.

“El era entonces notero en CQC y yo, una joven actriz en mis primeros trabajos”, mencionó Tobal. “Vos ya eras Eugenia Tobal. Yo era un incipiente notero”, concedió el conductor. Pero la actriz corrigió con humor: “No, yo recién empezaba a ser Eugenia Tobal”.

El intercambio destiló nostalgia cuando sumaron: “Creo que empezamos juntos en esto”, reflexionó Tobal. López agregó: “Nosotros estábamos como empezando… Nuestros primeros pasos”.

Los besos entre Eugenia Tobal y el Pelado López que generaron el recuerdo

Ambos recordaron, por ejemplo, sus participaciones en “Montaña Rusa” de 1994, subrayando que coincidieron en la serie pero en roles y capítulos diferentes. También evocaron sus arranques más fuertes: López en “CQC” y Tobal en “099 central”, donde hacía pareja con Carolina Peleritti. El inicio de sus trayectorias estuvo acompañado por comentarios del público y frases que, en tono humorístico, contribuyeron a consolidar el rumor del “romance mediático”.

“A mí en la estación de servicio me decían: ‘La rubia ya te va a chapar’”, contó López. Tobal sonrió y entones el conductor agregó: “A vos te decían: ‘Dale un beso al pelado’. ¿Te acordás?. Suena rara la frase, pero fue así“.

Ambos reconocieron la extrañeza de aquellas expresiones, que acabaron instalando en los medios una historia de pareja que nunca existió. La repercusión del rumor trascendió lo mediático y llegó hasta el ámbito familiar. Tobal relató, entre ironía y sorpresa: “Por eso mi hermano te quiso pegar”.

López recordó el episodio, que sucedió en Ciudadela, cerca de Ramos Mejía, de donde es él y Villa Luzuriaga, el barrio de ella. “El hermano me dice: ‘Vos te chapaste a mi hermana’. Y yo dije: ‘Bueno’… y era tu hermano”, relató entre risas, mientras la actriz reafirmaba la anécdota. “¿Una camionetita puede ser? ¿Tenía una camioneta como de trabajo?”, preguntó López, intentando precisar el recuerdo. “Ya no sé, no me acuerdo tanto, pero puede ser”, admitió Tobal, reforzando el carácter casi legendario de la historia. López insistió: “¿Total, cuál era su curro en ese momento, digamos?”. Ella respondió: “No me acuerdo. Fue hace muchos años eso”. “Estamos hablando de 23 años”, calculó el conductor. “2002 fue”, puntualizó la actriz.

Eugenia Tobal y el Pelado López son captados en un momento íntimo, compartiendo un apasionado beso del que llaman su "romance mediático" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos concordaron en que ese año quedó marcado por la expansión de los rumores. El diálogo también derivó hacia el lenguaje de la época y la cultura televisiva. Tobal explicó a la audiencia el uso del término “chapar”: “Chapar es... él robaba picos”, aludiendo a los besos rápidos que López daba en pantalla cuando era notero de CQC.

Él respondió en tono distendido: “No, pero vos eras... Vos te zarpabas. Yo daba picos muy inocentes, vos dabas besos más violentos. Se ve que venías de ‘099 central’, donde se chapaban con (Carolina) Peleritti”.

El cruce de bromas marcó la diferencia entre los “picos” espontáneos y el clima relajado de la televisión argentina en aquellos años. El reencuentro en el estudio sirvió para repasar, con distancia y aire reflexivo, lo que significó para ambos la fama repentina y el rumor persistente.

Hoy, Eugenia Tobal tiene la conducción de “Escuela de Cocina”, el programa vespertino de El Nueve, donde recaló tras su paso por el reality de cocina y la salida de Jimena Monteverde del ciclo.