Agustín Rada recordó el llamativo pedido que hizo la China Suárez en su entrevista con Mario Pergolini

El humorista fue consultado por la estrategia de Luciano Castro y abrió la puerta de su intimidad

Dos meses atrás, en una de sus visitas al país, la China Suárez decidió abrir la puerta de su intimidad en una divertida charla con Mario Pergolini. En ese marco, quien también dijo presente fue Mauro Icardi. El futbolista habló sin tapujos sobre su futuro juntos e incluso, de su deseo de casarse. Así las cosas, este viernes, Agustín Rada Aristarán, humorista del programa, fue consultado sobre los detalles detrás de aquella entrevista.

Todo comenzó cuando Rada, quien se encuentra trabajando en Mar del Plata, fue consultado al respecto. Según comentó Aristarán, previo a la entrevista, en los camarines, el humorista mantuvo una breve conversación con el futbolista. Ambos compartieron un clima relajado, incluso con elogios del deportista hacia el humorista.

Sin embargo, fue durante la nota cuando la actriz planteó su condición: tener siempre a Icardi frente a ella. Este requerimiento sorprendió a Rada, quien consideró inusual la naturaleza tan puntual de la solicitud.

El humorista manifestó: “Necesitaba tenerlo en frente siempre en la nota”. Luego agregó: “Me llamó mucho la atención”.

La repercusión del episodio sumó viejos antecedentes. Usuarios en internet recordaron que la actriz había manifestado en otras ocasiones la misma necesidad de mantener la vista sobre Icardi.

Sobre este punto, Aristarán precisó que, en entrevistas previas, Suárez ya había expresado ese mismo pedido: “Ella hacía la nota y necesitaba tener a Mauro en la misma línea de visión”.

El tema cobró fuerza cuando se conoció que una situación semejante se vivió en la interacción de la actriz con Moria Casán, lo que reforzó la percepción de que este tipo de gestos forman parte habitual de las dinámicas televisivas de la artista.

Más allá de esto, Rada también habló de su vida privada y reveló que meses atrás atravesó una crisis con su pareja, Fernanda Metilli. “¿Vos cambiarías tu voz para seducir a alguien fuera del país? ¿Hablarías en rumano? El pasacalle es un límite. ¿Vos lo harías con Fer?“,le preguntó un panelista.

Agustín Rada habló sobre la salida de Laila Roth del programa de Mario Pergolini

Fiel a su estilo, el actor respondió con humor y un toque de seriedad: “Banco todo lo que sea una muestra de amor. A mí, Fernanda me pegó una patada en el cu...hace un tiempo atrás. Estuvimos separados seis meses y no se me cruzó por la cabeza del pasacalle, pero en ese momento de desesperación, de extrañar".

Luego, Rada confesó: “No hice nada extremo. Hubo un momento de desgaste de la pareja, no hubo una tercera, no pasó nada de eso. Yo estaba en un momento de mucho crecimiento profesional, estaba muy embalado con mi trabajo y mi pareja me dijo: “¿Seguí con esta o cambiamos?”. El laburo también son nuestros amantes, nos gusta mucho, también por eso estamos juntos".

Fue entonces cuando le preguntaron qué aprendió de esa situación. “Volvimos porque nos volvimos a elegir con Fernanda. No es que hice cosas. Sí hice un laburo muy interno mío, porque en realidad una separación, obviamente, te vas para adentro porque tenés que empezar a pensar qué es lo que te pasa a vos. Y después, si la pareja vuelve en una segunda temporada, son diez mangos aparte. Si una pareja se separa o uno está mal, yo en ese momento realmente no me estoy pasando muy bien tampoco conmigo mismo”, subrayó el entrevistado.

En otro pasaje de la charla, Rada también habló sobre la interna en el programa de Mario Pergolini y la llamativa salida de Laila Roth. “Laila lo manifestó al principio, tenía un año más tranquilo. Ella decidió priorizar su carrera de standupera. Al estar en un programa te limita no poder hacer las giras que ella hace constantemente y le gusta no hacer tele. No es que pasó nada grave, la producción intentó que se quede, yo también intenté que se quede porque la verdad es que la estamos pasando muy bien. Mario quería que se quede, pero bueno, ella decidió dar un paso al costado. No tuvo nada que ver con el dinero, comentó que le pagaban muy bien”, comentó.