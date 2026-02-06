Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su rol “Rincón de luz” (Asociación de Actores)

Rubén Polimeni, reconocido actor argentino de series como Rincón de luz y Los Roldán, falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 70 años. Su trayectoria abarcó la televisión argentina, el cine, el teatro y la publicidad, lo que le convirtió en una figura de referencia transversal para diversas generaciones del país.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, quien a través de su perfil en X expresó: “Con profundo pesar despedimos al actor Rubén Polimeni, quien desarrolló una nutrida trayectoria en televisión, cine, teatro y publicidad. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos”.

Nacido en diciembre de 1955, Polimeni construyó una carrera caracterizada por la versatilidad y la capacidad de adaptarse a distintos formatos artísticos. Murió el 6 de febrero de 2026, dejando una presencia reconocida y cercana para públicos de todos los perfiles en la escena nacional.

La Asociación Argentina de Actores despidió a Rubén Polimeni tras su fallecimiento (X)

Por más de tres décadas, el actor desarrolló un trabajo extenso, el cual lo llevó a convertirse en una cara familiar para muchas generaciones de televidentes. Así fue como, paso a paso, su imagen se volvió natural en ficciones emblemáticas de la pantalla chica. Si bien dio vida a personajes secundarios en dichas obras, Polimeni no pasaba desapercibido, aportando su carisma, humildad, personalidad en cada trabajo que tuvo la oportunidad de encarar.

En la pantalla chica, protagonizó ficciones populares de las últimas décadas, transitando géneros que incluyeron comedia, drama y suspenso. Participó en producciones emblemáticas como “Los Roldán”, “Rincón de luz”, “Los simuladores”, “Kachorra”, “Tiempo final”, “Sos mi hombre”, “Hermanos y detectives”, “Mi familia es un dibujo”, “Abre tus ojos” y “Máximo corazón”, entre otras. Su actuación como actor de reparto en tiras de gran alcance consolidó su lugar en la memoria de los televidentes.

En cine, Polimeni sumó su talento en películas de fuerte impacto como Plata quemada, 24 horas (algo está por explotar) y Qué absurdo haber crecido. Estas participaciones incrementaron su reconocimiento dentro de la industria audiovisual más allá de la televisión.

Sobre el escenario, integró elencos de obras como Abasto en sangre, Mustafá y Los aparatos. Su entrega sobre las tablas reafirmó su capacidad interpretativa y el compromiso con el público en espectáculos de distinta escala.

En el ámbito publicitario, Rubén Polimeni fue protagonista de campañas para marcas líderes de gaseosas, vegetales, supermercados y hasta analgésicos. Su imagen se volvió frecuente en los hogares argentinos, trascendiendo los personajes de ficción y asociándose al paisaje cotidiano a través de la publicidad.

La noticia de su fallecimiento generó inmediatas muestras de pesar en la comunidad artística. Colegas y entidades del espectáculo compartieron mensajes públicos y en redes sociales, destacando su profesionalismo y la calidez que transmitió a quienes trabajaron junto a él.

El legado de Rubén Polimeni permanece asociado tanto a títulos destacados de la televisión como al recuerdo colectivo de la cultura argentina. Su paso por todos los ámbitos de la actuación sigue presente en la memoria y en los personajes que interpretó a lo largo de más de cinco décadas.

Noticia en desarrollo...