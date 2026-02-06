Teleshow

La foto sexy de Ova Sabatini que encendió las redes y sorprendió a Catherine Fulop: “Un abuelo activo”

La publicación en la que el extenista mostró su preparación física fue rápidamente comentada por su entorno y seguidores, quienes destacaron el tono familiar y celebraron la inminente llegada de su primer nieto

Ova Sabatini revolucionó Instagram con una selfie en el gimnasio y un mensaje sobre la paternidad activa

Una sola imagen alcanzó para revolucionar Instagram. Ova Sabatini compartió una selfie frente al espejo del gimnasio, torso desnudo y con mancuernas a la vista, y desató una catarata de reacciones. Lejos de un simple posteo fitness, el mensaje que acompañó la foto le sumó un guiño familiar que terminó de encender las redes: “Preparándome para ser un abuelo activo”.

El impacto fue inmediato. En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios que destacaron su físico y el humor del mensaje. Entre las primeras respuestas apareció la de Catherine Fulop, que reaccionó sin filtro y con sorpresa: elogios encendidos y una declaración de amor que se volvió viral. “Perdooooooon!???? el más bello del mundo! Te amo”, escribió la actriz venezolana, añadiendo emojis de fueguitos para sumar calor a la conversación. El intercambio fue celebrado por los seguidores, que no tardaron en sumarse con chistes y halagos.

También se hizo notar el apoyo familiar. Oriana Sabatini dejó su mensaje alentador, reforzando el clima de festejo en la antesala de una noticia que tiene a todos expectantes. No es un dato menor: Ova y Catherine están a punto de convertirse en abuelos gracias a la cantante, y el posteo funcionó como una manera divertida de compartir la cuenta regresiva. Su hija menor, Tiziana, también escribió en el posteo de su padre: “Jajajaja te amo”.

La familia Sabatini celebró la inminente llegada del primer nieto con mensajes de apoyo y humor en redes sociales

Según trascendió, el bebé nacerá en Italia, donde Oriana reside junto a Paulo Dybala, una decisión pensada para atravesar el momento en familia y acompañar la agenda profesional del futbolista. Mientras tanto, desde Buenos Aires, el futuro abuelo eligió mostrarse en plena forma y con entusiasmo por la nueva etapa que se viene.

Hace apenas algunos días, la actriz y cantante decidió abrir la puerta de su intimidad y reconocer que este proceso resultó mucho más desafiante de lo que esperaba. “Mentiría si dijera que estoy bien”, relató la joven en el streaming Resumido. De esta manera, las palabras de Oriana contrastan con la imagen habitual de la maternidad. Es que, desde la comodidad de su hogar en Roma, donde se encuentra acompañada por Paulo Dybala, ella explicó que, aunque no existieron complicaciones médicas, los síntomas fueron persistentes y condicionaron su vida diaria.

La influencer describió su experiencia como “muy sintomática”, con un cansancio constante que afectó cada aspecto de su rutina. Además, detalló que los malestares físicos la acompañan desde hace meses. Náuseas, vómitos y un dolor crónico se volvieron parte de su día a día. “Es un dolor crónico y nadie me avisó que iba a pasar”, confesó, remarcando el contraste entre su vivencia real y el relato idealizado de la gestación.

Oriana describió dolores crónicos, náuseas y vómitos persistentes que alteraron su rutina y estado de ánimo (Video: Resumido)

El embarazo la llevó a modificar sus hábitos cotidianos. Relató que tuvo que dejar de entrenar y de participar en actividades que antes eran habituales, porque el cuerpo no se lo permitió en estas semanas finales. El malestar influyó también en su ánimo. Reveló que, en más de una ocasión, se despertó sintiéndose mal y esa sensación se mantuvo hasta la tarde, afectando su apetito y sus ganas de salir.

Sabatini reflexionó sobre la diferencia entre lo que imaginaba y lo que realmente vivió. Admitió que pensaba que sería una experiencia mucho más agradable y destacó cómo el imaginario social suele distorsionar lo que viven muchas mujeres. A pesar de las dificultades, valoró la dimensión única de llevar una vida en su interior, aunque subrayó el “costo físico y emocional” que implica esta etapa.

En plena recta final de su embarazo, Oriana Sabatini instaló un tono de entusiasmo, naturalidad y apertura al mostrar cómo vive los días previos al nacimiento de su primera hija junto a Paulo Dybala. En una serie de publicaciones, la cantante y modelo expuso momentos clave de su preparación física y emocional, desplazando miedos y estereotipos habituales. “Baby mamaing con los que me van prestando”, escribió Sabatini en redes sociales, tras un paseo con una amiga y sus hijos, posicionando el humor y la cercanía como parte de su camino hacia la maternidad.

