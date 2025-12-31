El balance de fin de año en video de Oriana Sabatini que tuvo un increíble olvido: “El 2025 fue una peli”

El resumen de año de Oriana Sabatini

El 2025 fue para Oriana Sabarini un año que difícilmente olvidará. En su cuenta de Instagram, la influencer eligió cerrar el ciclo con un video íntimo, hilvanado con recuerdos de los últimos doce meses: allí repasa distintos momentos vividos junto con su pareja, Paulo Dybala, sus padres y amistades. Pero el golpe emocional más profundo lo trajo el anuncio de su embarazo, un instante que ella misma decidió mostrar, sin reservas, en ese resumen audiovisual.

La publicación no tardó en sacudir a sus seguidores. “El 2025 fue una peli”, escribió Oriana, condensando así la intensidad de un año marcado por cambios, sorpresas y escenas dignas de película. ¿Quién no se ha sentido alguna vez protagonista de su propia historia, aunque sea por un instante?

Oriana Sabatini se mostró en jornadas al aire libre y festivales sola y con amigos (Instagram)

Los mensajes llegaron como un torrente: “Te amo Ori, en mi mente somos re amiguis aunque vos no lo sepas. Feliz año”, escribió una usuaria. Otra comentó: “El último siendo solo 2, ¡¿quee?! Qué añazo, qué lindo haber sumado otro año juntas y con semejantes encuentros, queremos ver todas las reacciones YA”.

Pero entre la multitud de voces, la de su hermana Tiziana se alzó con un dejo de ironía: “Evidentemente ni nos vimos en el 2025”, al señalar la ausencia de imágenes compartidas juntas. A eso, Oriana Sabarini respondió con complicidad: “Lo mejor nunca se sube”, desatando las risas de quienes conocen la dinámica familiar.

La influencer no dejó de lado el glam en las imágenes compartidas

¿Qué imágenes eligió Oriana para ilustrar este año inolvidable? El mosaico es tan variado como emotivo. En una de las escenas, se la ve acostada, el rostro iluminado por la luz cálida de una lámpara, sujetando una tablet donde se distingue el logo de “Chapter 27 Gabriel” junto a un texto en inglés. Su expresión mezcla ternura y nostalgia, como si estuviera compartiendo con sus seguidores un momento de introspección antes de dormir. El detalle del collar con cruz y la blusa de encaje negro añaden una pincelada de intimidad, de vida cotidiana, de esa rutina que también construye la memoria.

En otra imagen, el escenario cambia por completo: aparece de pie en un vestidor amplio, rodeada de percheros y prendas cuidadosamente colgadas. Lleva una chaqueta oversize color marrón, un top negro de encaje y unos shorts de jean desgastados. Los tacones altos y la actitud segura transmiten parte de su identidad: la de una mujer que conoce el valor de la imagen, del estilo y de la autoafirmación. ¿Cuántas veces esos espacios de moda se convierten en territorios de juego, experimentación y autodescubrimiento?

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y el emotivo momento que compartieron en su cuenta de Instagram

Pero hay una foto que rompe con cualquier pose: la del test de embarazo positivo. Allí, abrazada con Paulo, ambos sonríen con una mezcla de incredulidad y felicidad desbordante. El test, en primer plano, lo dice todo: dos líneas rosas que marcan el inicio de una nueva etapa. La ropa cómoda, los rostros sin maquillaje, el baño de fondo: todo habla de un instante genuino, privado, convertido de pronto en parte de un relato público. ¿Cuántos secretos se transforman en hitos cuando se comparten así, sin filtros?

La secuencia se completa con una postal de aire libre. Oriana, con pulseras de festival en la muñeca y el sol de la tarde tiñendo el cielo de naranja, se toma una selfie en medio de un predio lleno de gente. El ambiente vibra a música y celebración, pero su gesto es más sereno, quizás cansado, quizás contemplativo. ¿En qué pensaba en ese momento? ¿En lo vivido, en lo que vendría, en ese futuro que ya late bajo su piel?

Nada de lo importante para ella está ausente: allí están el amor, la familia, la amistad, la moda, la música, el asombro ante lo inesperado. Oriana Sabarini eligió mostrarse así, fragmentada y real, y esa decisión resonó entre quienes la siguen día tras día. No todo se sube, claro. Pero lo que se comparte basta para entender que, para ella, el 2025 fue mucho más que una película: fue vida, fue vértigo, fue verdad.