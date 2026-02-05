Teleshow

Tras las críticas, Cinthia Fernández contó el detrás de escena de la entrevista a la China Suárez: "Mi pregunta era otra"

La panelista relató detalles inéditos sobre el clima tenso en el programa y cómo las reglas del canal cambiaron el rumbo de la nota con la actriz, dejando una pregunta crucial fuera de juego

Tras las críticas, Cinthia Fernández contó el detrás de escena de la entrevista a la China Suárez: "Mi pregunta era otra"

La entrevista a la China Suárez en La mañana con Moria (Eltrece) no solo dejó un tenso cruce al aire, sino que también abrió un fuerte debate puertas adentro sobre los límites, los códigos y el formato de las notas televisivas. Tras la repercusión, Cinthia Fernández habló en LAM (América TV) y reveló con mayor detalle cómo fue el detrás de escena de esa charla y por qué no pudo hacer la pregunta que realmente tenía preparada.

Tras la viralización de su tenso ida y vuelta con la actriz, en redes sociales comenzó a circular la versión de que la entrevista había sido guionada y que los panelistas no tenían libertad para preguntar lo que ellos quisieran. Así las cosas, este miércoles, Cinthia habló. “Estuvo bueno, yo lo veo más productivo que otras notas”, arrancó diciendo Fernández, al ser consultada por el revuelo que generó la entrevista.

Sin embargo, rápidamente aclaró que el contexto no era uno más: “Es real que estábamos muy limitados a un ida y vuelta cuando iba a ser un chivo de la serie”. Según explicó, no se trató de una censura directa, sino de una cuestión de códigos profesionales. “No es que alguien venga y te haga una bajada de línea permanente, pero tampoco da un contexto de pelea en un chivo para un canal que te paga a fin de mes. Eso hay que respetarlo”, sostuvo con firmeza.

En ese sentido, Fernández confirmó uno de los rumores que habían circulado desde Intrusos (América TV): cada panelista tenía asignada una sola pregunta. “Sí, es verdad, teníamos una pregunta asignada cada uno y no había posibilidad de repreguntar”, explicó. Y agregó que la decisión respondió tanto al tiempo disponible como al formato de la nota: “Hoy lo explicamos al aire: fue una cuestión de tiempos y también de contexto, porque había un chivo en el medio”.

Cinthia Fernández aclaró que nunca
Cinthia Fernández aclaró que nunca recibió censura directa, pero resaltó la importancia de respetar el contexto laboral del canal, manteniendo el foco en la promoción de la serie de la China Suárez

Cuando el cronista le consultó qué le hubiera preguntado a la China con total libertad, Cinthia fue directa y sincera. “Mi pregunta era otra”, lanzó, antes de detallar cuál era el tema que quería poner sobre la mesa. “Yo le iba a preguntar por qué con Nicolás (Cabré) está todo bien y con Vicuña todo mal. Dónde está el quiebre, cuál es el conflicto existente”, reveló, marcando una diferencia clara entre los vínculos de la actriz con los padres de sus hijos.

Esa pregunta, sin embargo, nunca llegó a hacerse. “No me la permitieron”, aseguró sin vueltas. Según explicó, desde la producción le indicaron que el tema Vicuña no debía tocarse. “Había una bajada de línea de que Vicuña no se hablaba”, contó, y aclaró que esa restricción sí existió. El motivo habría sido el impacto que tuvo una entrevista previa: “La primera nota con Moria, en la que ella tiró muchos palos sin mencionarlo, trajo otros problemas. Entonces había esa bajada”.

La reacción en vivo de
La reacción en vivo de la China Suárez sirvió de defensa para Cinthia Fernández ante las críticas posteriores al cruce

A pesar de las críticas que recibió por el cruce al aire, Cinthia defendió su postura y aseguró que no se arrepiente. Para ella, la reacción de la China terminó jugando a su favor. “Para mí, su respuesta es mi mejor defensa”, afirmó, al analizar el intercambio que se dio en vivo. “No pudo responder la pregunta que yo le hice, pero tampoco daba un clima de conflicto porque ella venía a promocionar una serie del canal que me da de comer a mí”, reflexionó.

La panelista también explicó por qué decidió no profundizar el enfrentamiento. “Yo tengo mis límites para no crear conflicto”, sostuvo, dejando en claro que no se sintió condicionada, pero sí consciente del lugar que ocupa. “No considero que haya dicho algo que fuera mentira. Fue algo que se me cuestionó a mí y yo elegí responder”, agregó.

Por último, remarcó que no era ella la protagonista de la nota y que el foco debía estar puesto en la entrevistada. “Yo no era la entrevistada, nadie estaba ahí por mí. Entonces respondí de manera acotada y después no seguí el conflicto”, explicó, justificando su decisión de no escalar el ida y vuelta.

