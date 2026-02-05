Teleshow

Silvina Escudero mostró su indignación con MasterChef luego de que despostaran medias reses: “Lo vi y empecé a llorar”

La bailarina habló de su enojo con el programa culinario luego de ver cómo trataban a la carne de los animales en vivo

Este miércoles, MasterChef (Telefe) vivió uno de sus programas más polémicos luego de que un grupo de carniceros despostaran tres medias reses en vivo. Como consecuencia, Evangelina Anderson, una de las participantes del ciclo que es vegetariana desde su nacimiento, se descompuso. Inmediatamente, el tema se volvió viral en redes sociales, donde diversos usuarios debatieron al respecto. Otra de las figuras que mostró su indignación con la situación fue Silvina Escudero, quien no ocultó su enojo y apuntó contra el programa culinario.

Indignada. Tres cadáveres. Es completamente provocador, o sea, atenta contra la sensibilidad del público. Me parece de mal gusto. Me parece completamente violento”, comenzó diciendo Escudero en Polémica en el bar. Mientras tanto, la bailarina debatió el tema con sus compañeros, quienes sostenían que se trataba de una imagen muy común en la cultura argentina.

Acto seguido, la panelista relató la sensación que experimentó al ver el video: “Cuando lo empecé a ver, empecé a llorar. Me hizo mal. La imagen que vi fueron cinco segundos... A mí, la verdad, ver tres cadáveres y seguír escuchando el audio, que dicen este ejemplar se ha alimentado de tal cosa, es tal raza. Para mí era lo mismo ver tres vacas, tres perros, tres gallinas, tres chanchos”.

La bailarina se convirtió en therian luego de que en Polémica en el Bar invitaran a dos personas que se autoperciben animales

Luego, Escudero quiso ahondar en su punto de vista y destacó que ella no se considera extremista en el tema y no quiere convencer a la gente que cambie su alimentación: “Yo no soy extremista. Soy vegetariana. Mi marido va a una carnicería, yo no voy. No lo quiero ver, a mí me hace mal. De hecho, tenemos una heladera donde él pone la carne y me dice: “No abras la heladera”. Yo no soy extremista porque mi marido es carnívoro. La gente viene a casa y come asado y yo como vegetales. Yo no voy convenciéndo a la gente: “Tienen que ser vegetarianos”. Yo soy vegetariana. Ustedes coman carne”.

Fue entonces cuando Mariano Iúdica intentó calmarla: “Pero la lástima que te pongas tan mal, porque acá, en Argentina, somos carnívoros. Es obvio que te están provocando, pero esas imágenes son una carnicería normal. En los programas de cocina, en los concursos de cocina, donde hay que cocinar, es fundamental saber los cortes de la vaca”. Como si fuera poco, Diego Moranzoni agregó: “Andá a caminar por el Conurbano y los pibes que se están muriendo de hambre a la puerta de las casas que no tienen para morfar. Eso es triste”.

Al escuchar eso, Silvina no pudo contener su furia y expresó: “Cuando los que defendemos a los animales, los que ayudamos, los que protegemos la ley animal, el no sufrimiento animal, somos chicaneados con eso de “no te importan los chicos”... Me rompen el alma los chicos en la calle. ¿Y qué tiene que ver? No estamos hablando de eso”.

Para cerrar el tema, Escudero intentó imaginar cómo hubiera reaccionado ella en caso de estar como participante en el certamen: “Me hubiese encantado estar en MasterChef. Ahora viendo esto, yo no sé cómo reaccionar, porque realmente va en contra de mi principio de vida. La gente que me conoce, comparte asados conmigo todos los domingos. Yo no me meto en el alimento ajeno, en el plato ajeno. Yo soy cero exagerada. Pero esto me parece un montón. A mí me parece atentar contra la sensibilidad del público”.

Momentos más tarde, el programa trató el tema de los therian, una serie de personas que se autoperciben animales. Durante la emisión, Escudero se sumó a la dinámica propuesta por los invitados, quien explicaron que su identificación con un zorro rojo responde a una conexión interna. Fue entonces cuando uno de los jóvenes le enseñó a Silvina a colocar manos, rodillas y pies para simular el andar del animal, guiando a la bailarina paso a paso.

El fenómeno therian ha crecido en los últimos años, con especial notoriedad entre jóvenes en plataformas digitales. Ser therian significa identificarse, a nivel espiritual o interno, con un animal real, como lobos, aves o reptiles, sin dejar de saberse humano ni buscar apartarse de la sociedad.

Quienes asumen esta identidad explican que lo central es la conexión con ciertos instintos o rasgos del animal, que se sienten como parte esencial de su personalidad. “Es esa conexión que se siente con el animal que con otros no pasa. Podría pasar con distintos animales, no específicamente con alguno. Podés tener varios o centrarte en uno”, compartió Alaska sobre su experiencia como lobo gris.

