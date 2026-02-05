Teleshow

Marta González contó cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Mis venas están hechas hilachas”

La actriz volvió a hablar de su diagnóstico de cáncer de mama, enfermedad que transita desde hace varios años

Tras ser homenajeada en los Premios Carlos habló de su lucha contra el cáncer

Marta González compartió con honestidad y fortaleza cómo continúa su lucha contra el cáncer, enfermedad que enfrenta desde 2001. En diálogo con Pablo Layus, la actriz relató que actualmente transita la cuarta vez en su vida en la que debe recibir quimioterapia, aunque en esta oportunidad optó por la modalidad oral para poder mantener su actividad y calidad de vida.

Ahora me estoy dando la quimio oral, por eso de pronto estoy gordita. Si no, no podía venir. Y además porque mis venas están hechas hilachas. Fue la cuarta vez que me dieron quimio. Yo estoy luchando esto desde el 2001. Así es. Mirá que la estoy luchando”, contó Marta, con la claridad y la lucidez que la caracterizan.

La actriz, que recibió una distinción en la última entrega de los Premios Carlos, no dudó en enviar un mensaje de aliento para quienes atraviesan situaciones similares. “Para todos los que escuchan tu programa, les digo que pongan fuerza, porque Dios nos ayuda, pero también tenemos que ayudarles a Dios y a los médicos”. Reconoció también los momentos de cansancio y angustia que forman parte del proceso, sin idealizaciones: “En un momento que estuve medio depre, yo dije: ‘No quiero saber más nada. Es que te cansás? Y me dijeron: ‘El laburo que hicimos nosotros, ¿qué pasa? ¿Los vas a tirar a la mierda?’ Y dije: ‘Es verdad.’ Porque todos se aúnan para hacerte la vida más dignamente posible.”

"Dios nos ayuda, pero también
"Dios nos ayuda, pero también tenemos que ayudarles a Dios y a los médicos”, expresó la actriz

Con honestidad, Marta admitió que dejarse estar no solo implica abandonar la propia lucha, sino también el esfuerzo y la dedicación del equipo médico y los afectos: “Si uno se abandona, también abandono todo lo que hacen los médicos por uno” Así, la primera actriz dejó en claro que la red de apoyo y la actitud son tan importantes como el tratamiento médico a la hora de transitar la enfermedad.

El testimonio de Marta González, lejos de buscar la épica, se apoyó en la verdad de la experiencia: la importancia de no bajar los brazos, de ser honesto con los propios sentimientos y de agradecer el acompañamiento de médicos y seres queridos. Su historia es una invitación a la esperanza, al cuidado y a la empatía para todos los que siguen dando batalla.

Esta no es la primera vez que habla abiertamente de su salud. Meses atrás, en una conmovedora charla en Desde el alma, el programa que conduce Oscar “Cholo” Gómez Castañón en Radio Rivadavia dijo: “Estoy cansada, la verdad. Le pedí a mi oncóloga que me cambie la quimio que me daban en vena, que me hizo, por otra parte, muy bien. Sufría mucho porque ya no tengo venas. Las tengo muy finitas”.

La actriz Marta González en una charla con el Cholo Gómez Castañón habló de su lucha contra el cáncer y del miedo a la muerte

“Estoy todo el día con sueño. Estoy cansada. Pero estoy mejor y eso me da fuerza para seguir”, reiteró, destacando la importancia de la resiliencia y el apoyo afectivo en los momentos difíciles.

González recordó cómo una terapeuta le introdujo el concepto de resiliencia hace más de quince años, mucho antes de que se popularizara en el país. “Dar y recibir amor es lo único que salva, es lo único que te puede rescatar de una depresión, de una enfermedad”, aseguró.

Pero la conversación con Gómez Castañón se puso especialmente íntima cuando dejó conocer su profunda fe al revelar su visión sobre el final de la vida. “No le tengo miedo a la muerte”, sentenció con seguridad. Y añadió su ilusión en un reencuentro con sus seres queridos fallecidos. “Tengo la esperanza de que me voy a encontrar con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con la gente que quiero”, expresó.

