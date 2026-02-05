Esteban Mirol criticó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

El periodista fue al piso de LAM y acusó a la empresaria de victimizarse (Video: LAM-América TV)

Días atrás, Marixa Balli anunció que, debido a la situación económica del país y el mal momento que está atravesando la industria textil, había tomado la decisión de cerrar el local de ropa que tenía en Flores. Con el debate instalado en la opinión pública, Esteban Mirol sumó su mirada a raíz de las críticas de la vedette al ministro de Economía, Luis Caputo, por confesar que nunca había comprado ropa en el país. El periodista, referente en defensa del consumidor, no tardó en replicar con dureza, primero a través de mensajes a Ángel de Brito y luego en vivo en el piso de LAM (América TV), cuestionando el discurso de Balli sobre la industria de la indumentaria.

“Buen día querido Ángel. Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu exangelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a free shop y a Miami”, escribió Mirol en uno de sus mensajes, dejando en claro el tono de su descargo.

Ya en el programa, Mirol fue todavía más a fondo: “Que hable alguien que tenía un quiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90 por ciento le compra a talleres clandestinos...”, señaló en referencia al pasado de Balli. Y agregó: “La gente que puede y se va al exterior, efectivamente compra porque acá es caro. Hoy estuve buscando un calzoncillo. Me dicen quince lucas un calzoncillo. En la aplicación me venden cuatro calzoncillos a quince lucas. Nos están cagando”.

Mirol le envió una serie de mensajes a Ángel de Brito estallando contra Marixa y el cierre de sus locales en Flores (X)

Esteban se mostró enojado por los dichos de la exvedette

El periodista también apuntó contra el funcionamiento del sector: “El que puede viajar se compra afuera y al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque tienen a otras marcas. Donde ella vendía, es decir La Salada y Flores, compraban ropa por 2 pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble. La Salada y Flores, todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”.

La discusión escaló cuando Mirol afirmó: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. Ofensa doña Marixa es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”. Y cerró: “La gente está podrida de lo que está pasando en el comercio”.

El cruce dejó en evidencia la tensión histórica que rodea al rubro textil y a la defensa del consumidor en Argentina, y reavivó el debate sobre la informalidad, la evasión fiscal y la responsabilidad de los actores del sector, en una economía cada vez más golpeada por la crisis y la falta de controles.

La respuesta de Marixa no tardó en llegar tras los duros cuestionamientos de Esteban sobre su rol como empresaria textil y su vínculo con La Salada. Al aire de A la Barbarossa (Telefe), la vedette salió a defenderse y puso en duda el conocimiento real de Mirol sobre el sector: “La verdad es que nunca tuve relación. ‘¿Qué le pudo haber pasado a este hombre para conmigo por tanta agresividad y tanta maldad?’ Y creo que no conoce La Salada, creo que nunca ha venido al predio. Porque ahí se pagan impuestos, son todos monotributistas o IVA inscripto”.

La empresaria tomó el guante y le respondió al periodista luego de que asegurara que se victimiza con la situación (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Lejos de quedarse ahí, Marixa sugirió que el enojo del periodista podría tener un trasfondo personal, ya que recordó haber coincidido en reiteradas oportunidades en un restaurante. “Me invitó a salir, pero obvio, no es mi tipo”. Y contó cómo fue el reencuentro reciente en MasterChef: “Fingí demencia total, como hacemos todos cuando no queremos que nadie nos venga a decir absolutamente nada. A lo mejor ni se acuerda, pero lo dudo”.

Sobre el fondo de las acusaciones, Marixa defendió su honestidad y remarcó que fue objeto de investigaciones exhaustivas: “Este señor no sabe que hace años que no estoy en La Salada. Y el tiempo que estuve fui recontra investigada, no voy a decir por qué partido político. Tres años me investigaron, con la cantidad de gente que son delincuentes, me investigaron a mí, que soy una laburante que me levantaba a las tres de la mañana, cuatro”, se quejó. Y remató con una ironía: “Acá, laburar y ser decente es un problema, me parece”.

Para cerrar, Balli pidió que el debate sobre la informalidad y la industria textil se dé con pruebas y sin atacarla personalmente: “Que no me meta a mí en un título que yo no tengo nada que ver. Que vaya a ver si en Flores está la gente en negro”.