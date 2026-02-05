La emoción de Celeste Cid y Marcela Kloosterboer en el reencuentro de Las Estrellas: “La edad de nuestras hijas”

Natalie Pérez, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea y Celeste Cid posan sonrientes evocando recuerdos de su exitosa serie Las Estrellas (Instagram)

Nueve años después del final de Las Estrellas, una de las últimas novelas icónicas de la factoría Polka, Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez se reencontraron y celebraron la amistad forjada en aquel set. La reunión, que despertó la nostalgia de los fanáticos y se volvió viral en redes, sirvió para demostrar que el paso del tiempo no hizo más que fortalecer el lazo entre las protagonistas, quienes compartieron risas, complicidad y una serie de fotos llenas de calidez.

Marcela fue la primera en compartir la postal grupal y escribió con emoción: “9 años después, nos seguimos encontrando”. La reacción de sus compañeras no tardó en llegar. Natalie Pérez sumó entusiasmo e ironía: “Hola, vuelvan daleee”, mientras Celeste Cid aportó complicidad y un guiño a su historia personal citando los nombres de los hijos de ambas: “La edad de Juana y de Antón. Te amo Nerita”. Ambos nacidos en 2016, tanto la primogénita de Marcela y Fernando Sieling como el niño que tuvo Celeste con Michel Noher se suman simbólicamente a la familia de la tira.

En la reunión faltó Justina Bustos, que hacía el papel de la quinta hermana en la novela de Adrián Suar

En referencia a evocando a los personajes y los años compartido, Celeste, además, subió la foto a sus propias historias con la frase: “una más para el álbum”, reafirmando que el vínculo sigue intacto y que cada encuentro suma una nueva página a su historia en la que estuvo ausente Justina Bustos, la quinta hermana de la ficción.

En las imágenes, cada una lució su propio estilo: Natalie vistió una mini amarilla, blusa clara con volados, pañuelo rojo y botas marrones; Violeta optó por un vestido corto negro y sandalias rojas; Celeste apostó a un look sporty con mini short deportivo bordó, blusa de encaje y botas blancas; y Marcela eligió una camiseta gris estampada, falda de encaje translúcida y botas negras. Las fotos reflejan abrazos, sonrisas amplias, miradas cómplices y momentos espontáneos de alegría genuina, tanto en retratos grupales como en selfies cercanas.

La reunión fue a pura sonrisa y diversión (Instagram)

El reencuentro no solo revivió la memoria de la tira y el cariño del público, sino que también puso en valor la fuerza de los lazos que se forjaron durante aquel éxito televisivo. Nueve años después, la amistad y la alegría siguen intactas, y las protagonistas de Las Estrellas confirmaron que, más allá de la ficción, la historia compartida es parte esencial de sus vidas.

Estrenada en mayo de 2016, la tira logró un sólido tandem con ShowMatch en la pantalla de El Trece imponiéndose ante el fenómeno de las tiras extranjeras que dominaban el prime time de entonces. La historia de cinco hermanas que están obligadas a trabajar juntas en un hotel para heredar la fortuna de su padre fallecido resultó muy atractiva y trajo un poco de aire fresco a una televisión abierta que ya mostraba una baja cada vez más pronunciada en los niveles de audiencia.

Justina Bustos, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Natalie Pérez y Violeta Urtizberea en el estreno de la tira

“Es un programa grato de ver, pero que a su vez tiene trasfondos profundos muy dramáticos. Todos los personajes tienen agujeros, todas ellas están buscando el amor y tienen conflictos para encontrarlo, ese es el ADN de cualquier comedia romántica”, explicó por entonces la autora Marta Betoldi a Teleshow, sobre una tira que tenía como contrafiguras masculinas a Luciano Castro, Esteban Lamothe, Gonzalo Valenzuela, Rafael Ferro, Nicolás Riera, Nazareno Casero, Nicolás Francella y Ezequiel Rodríguez.