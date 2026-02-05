La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

Con el festejo de cumpleaños de la hija de la China Suárez en mente, el delantero le insistió a sus pequeñas para que asistieran, sin embargo, su respuesta no fue la esperada

En medio de la cruda competencia del rating entre La Hija del Fuego y MasterChef Celebrity, la China Suárez se prepara para festejar el cumpleaños de su hija Magnolia. A tan solo días de que la pequeña celebre sus ocho años, la actriz ultima detalles del ansiado día, la comida, la decoración y, como si fuera poco, se prepara para reencontrarse con Benjamín Vicuña.

Para dicha celebración, la familia eligió hacerla en “la casa de los sueños” ubicada en Nordelta y decorar el lugar en base a una famosa serie. Aún así, quien resta confirmar su asistencia es Mauro Icardi, quien mantiene compromisos con el Galatasaray de Turquía. “El 7 de febrero, el sábado, es el cumpleaños de Magnolia, la hija de la China y de Benjamín Vicuña. El actor va al festejo, a la celebración. Va a estar la China. No va a estar Icardi. Se va a organizar en la casa de los sueños, que aparentemente creo que está embargada. Lo dijo Wanda, está embargada. Ahí se va a celebrar el cumpleaños de Magnolia. Va a ser temática Stranger Things”, comenzó diciendo Pilar Smith en LAM (América), al revelar la información.

Luego, la panelista se refirió a la posible visita del delantero del Galatasaray y a un pedido que este le habría hecho a sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara, para que acompañen a Magnolia en su día: “Mauro no viene a la Argentina, viene la China sola a festejar el cumpleaños a Magnolia. Pero Mauro Icardi les pidió a sus hijas, las dos que tienen con Wanda, que vayan al festejo".

Wanda Nara habría dado el visto bueno para que sus hijas asistan al cumpleaños de Magnolia Vicuña

Fue entonces cuando en el programa revelaron la condición que habría puesto Nara para que asistieran sus hijas. “Y de hecho me dicen que Wanda les dijo a las niñas: “Yo las llevo, no tengo problema”. Pero que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia, así que Mauro está muy enojado. Ellas dicen que las veces que han ido es porque él se los pide, que ellas en realidad no tienen ganas de compartir”, afirmó la panelista.

Fue entonces cuando Laura Ubfal agregó otra posible situación: “La versión anti Wanda es que la que no quiere que vayan es Wanda. ¿Por qué? Porque sí, dijo: “Van, pero si está el padre”. Claro. La verdad que me parece bastante coherente. Icardi está viendo si puede viajar o no”.

Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi podrían encontrarse en el cumpleaños de Magnolia

Mientras tanto, el futbolista celebró su nuevo logro en el club turco. Icardi volvió a hacer historia en el Galatasaray al abrir el marcador en la victoria por 3 a 1 de su equipo ante el İstanbulspor por la Copa de Turquía. Con ese tanto, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del gigante de Estambul, con 73 conquistas, una más que Gheorghe Hagi, el legendario enlace rumano, que supo ser conocido como “el Maradona de los Cárpatos”.

Tras el encuentro, fue ovacionado por todo el estadio y recibió múltiples reconocimientos, en vivo y en directo y en las redes. Y apeló a su cuenta de Instagram para destacar su hito. En su sentido mensaje, que acompañó con una foto suya con una corona, le dedicó un párrafo generoso a su actual pareja, María Eugenia Suárez, quien lo apoyó durante la rehabilitación por la lesión ligamentaria que lo tuvo nueve meses fuera de las canchas durante buena parte de 2025.

La mención especial de Mauro Icardi a la China Suárez tras su histórico logro en el Galatasaray

“Quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobre todo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Este presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible. Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy”, subrayó el atacante, de 32 años.