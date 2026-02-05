El malestar de Nacho Castañares luego de quedar afuera del stream de Telefe: “No había lugar para mí”

A poco tiempo del regreso de Gran Hermano a la televisión, Nacho Castañares contó cómo se enteró que no iba a continuar en el stream del canal (El Ejército de la Mañana - Bondi Live)

La casa de Gran Hermano (Telefe) se consolidó en los últimos años como una de las principales plataformas de lanzamiento para nuevas figuras del espectáculo argentino. Entre los nombres que lograron capitalizar esa oportunidad destaca Nacho Castañares, quien no solo supo ganarse el cariño del público durante el reality, sino que además extendió su camino profesional a la televisión, el teatro y el mundo del streaming. Sin embargo, en las últimas semanas, el joven se encontró con un giro inesperado en su trayectoria. De cara al regreso de Gran Hermano con su edición “Generación Dorada”, Nacho quedó afuera del equipo de stream, algo que sorprendió tanto a sus seguidores como a él mismo.

El tema fue abordado en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde Pepe Ochoa le consultó directamente por su ausencia. “A mí me habían dicho que yo sí iba a tener un rol del streaming, que lo teníamos que terminar de acordar, porque estar acá era como todo más difícil. Y bueno, después el rol como que cada vez empezó a bajar un poquito más, hasta que finalmente me dicen que no había un lugar para mí”, explicó con honestidad.

Lejos de esquivar el tema, Nacho profundizó sobre la forma en la que se enteró de la decisión y no ocultó su decepción. “Mi única molestia es por el lado de donde yo me entero, que es por Twitter. Hay una realidad y es que yo estos tres años en Telefe siempre les fui muy leal y muy transparente. Yo siempre le fui de frente con todas las propuestas y nunca avisé que iba a hacer algo”, comentó. El exparticipante del reality remarcó que siempre pidió permiso antes de iniciar cualquier proyecto paralelo y que, antes de viajar a Carlos Paz en diciembre, la última charla con la producción fue que “Fuera de Joda seguía y, bueno, después por mil cosas puede pasar que no siga, pero lo que ellos me habían dicho era que mi lugar estaba asegurado”, expresó, de manera contundente, el muchacho.

"Lo que ellos me habían dicho era que mi lugar estaba asegurado", explicó Castañares al quedar afuera del proyecto del canal (Agencia Alcaza)

La situación fue evolucionando y, según relató Nacho, el lugar que le habían prometido empezó a diluirse: “Después, el lugar era encontrarlo. Yo venía conduciendo, el año pasado hacía cuatro horas de aire. No es que yo exigía conducir sí o sí algo de aire, era simplemente acomodarme. A mí lo único que me desconcertó un poco fue la forma de yo al haber hablado hace diez días y que me digan: ‘Estamos terminando de definir detalles para ver cómo van a ser los programas, pero vos tenés tu lugar’. Y después enterarme por, por otro lado de que, de que la guilla estaba completa y yo no estaba”.

La noticia de su exclusión del streaming no solo le llegó por canales informales, sino que también le generó un fuerte impacto emocional, algo que decidió compartir abiertamente en sus redes sociales. “Che posta gracias a todos por sus mensajes. Que honor leer sus mensajes y sus respuestas frente a mi laburo. Me llena de orgullo y felicidad. El stream es algo que me encanta y no me cabe duda que encontraremos lugar en algún lado para empezar nuevamente, ¡y además seguiremos con la actuación! Los quiero gracias por estar siempre, como todo en la vida esto simplemente es un ciclo que termina y siempre voy a estar agradecido con Telefe, veremos si la vida más adelante nos reencuentra pero fueron tres años hermosos”, escribió Nacho en su cuenta de X.

En las redes sociales, el exparticipante expresó cómo se sentía al quedar afuera (Instagram)

Esta situación contrasta con las expectativas que él mismo había compartido con Teleshow menos de una semana atrás. En una charla exclusiva, Nacho se había mostrado optimista sobre su posible rol en la nueva edición del reality. “Seguramente sí, estamos tratando de definir. Gran Hermano me encanta, mueve pasiones y siempre es lindo estar. Salí de ahí y siempre voy a estar agradecido. Ahora coincide con la temporada de Carlos Paz, pero ojalá se arregle todo para poder estar porque me encanta”, confesó en aquel entonces.

Aunque la noticia de su salida del streaming generó sorpresa y algo de desencanto, Castañares se mostró agradecido por la oportunidad vivida y abierto a nuevos proyectos. Su paso por Gran Hermano y Telefe dejó una huella en su carrera y en el público, y su mensaje deja claro que su historia en los medios y en la actuación todavía tiene mucho por delante. Con la mirada puesta en nuevos desafíos, Nacho apuesta a seguir creciendo, ya sea en las tablas, en la pantalla o detrás de un micrófono, fiel a la pasión y honestidad que lo convirtieron en una de las revelaciones jóvenes del espectáculo argentino.