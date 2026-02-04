Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

A un mes de presentar su primer proyecto como diputada, Virginia Gallardo sorprendió al lanzar una nueva iniciativa. En esta oportunidad, la exvedette enfocó sus esfuerzos en la calidad de vida de los perros callejeros y decidió reutilizar los carteles de su campaña electoral para construir refugios para perros callejeros.

El proyecto de la diputada nacional por Corrientes, electa el 3 de diciembre de 2024, consiste en transformar los carteles publicitarios de su campaña en espacios de resguardo para perros en situación de calle. Gallardo indicó que se inspiró en la senadora nacional María Emilia Orozco y el equipo de juventud de Salta, quienes ya habían impulsado una acción similar.

La diputada explicó sus motivaciones: “Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida. De este modo, no sólo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor a los animalitos en situación de calle”. En las publicaciones, mostró el proceso de adaptación de estos materiales para ofrecer abrigo a los animales.

La diputada sorprendió al presentar una llamativa propuesta para construir hogares para perros callejeros: reciclar los carteles de su campaña política

Desde el punto de vista técnico, los refugios cuentan con tres paredes y un techo, son de tamaño mediano y están recubiertos por los propios carteles que exhiben la imagen de Gallardo. Estas estructuras se instalaron en distintos lugares de la ciudad y buscan proteger a los perros del clima adverso y las condiciones urbanas.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y diversas. Algunos usuarios elogiaron la preocupación por el bienestar animal y el enfoque ecológico, mientras que otros cuestionaron la durabilidad de las estructuras y la aparición del rostro de la legisladora en los refugios. Entre los comentarios críticos, se leyeron expresiones como: “Un viento y salen volando”, “¿En serio hay que aplaudir unas casas de cartón?” y “Me gusta la idea, pero no hay necesidad de poner tu cara ahí”.

Precio a esta acción, Gallardo presentó su primer proyecto legislativo en la Cámara de Diputados. Junto al también diputado correntino Lisandro Almirón, la exvedette pidió al Congreso que reconociera el estado de emergencia hídrica en Corrientes, tras precipitaciones extraordinarias que dejaron acumulados cercanos a quinientos milímetros en una semana. Como resultado, se produjeron inundaciones en distintas zonas, se estima que alrededor de 495 personas resultaron damnificadas y más de 400 vecinos debieron ser evacuadas.

Javier Milei y Virginia Gallardo durante la campaña electoral en Corrientes

Con esta intervención, Gallardo apuesta por iniciativas simples que permiten reutilizar materiales y mejorar las condiciones de los animales vulnerables en el entorno urbano.

El texto, ingresado recientemente en el Congreso, detalla que las precipitaciones “alcanzaron niveles extraordinarios, con acumulados cercanos a los quinientos milímetros en sólo una semana”, cifra que supera ampliamente los promedios históricos y habituales para la región. Esta situación provocó el colapso de los sistemas de drenaje y el desborde de cursos de agua, lo que desencadenó inundaciones generalizadas.

El caso más dramático se vivió en San Luis del Palmar, donde el desborde del Riachuelo puso en grave riesgo a los vecinos y obligó a la intervención inmediata de los organismos de emergencia.

Si bien las condiciones del tiempo mejoraron en los últimos días en la provincia, superada la conmoción inicial por el avance del agua, numerosos vecinos de distintas localidades de la provincia expresaron abiertamente su necesidad de asistencia. Fue lo que ocurrió en el Concejo Deliberante de la Capital correntina durante la última sesión en la que un grupo de vecinos se acercó para increpar a los concejales exigiéndoles soluciones concretas y un plan de obras de infraestructura para prevenir futuras inclemencias del tiempo.

La provincia, por su parte, dio a conocer información de distintos ministerios en los que indicó que la ayuda en materia sanitaria nunca cesó, ni durante las inundaciones ni en los días siguientes.