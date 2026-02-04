Teleshow

Aníbal Pachano contó sus sensaciones tras convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso: “Al principio me asusté”

El coreógrafo relató cómo atraviesa una de las etapas más anheladas de su vida y cómo es su vínculo con su nieto

El coreógrafo contó sus sensaciones luego de convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso

Tras convertirse en abuelo, el mundo de Aníbal Pachano cambió. En la calle, cada persona que lo ve le lo felicita y le hace la típica pregunta: ¿cómo está su nieto?. Él no puede dejar de sonreír. Después de tanto anhelo, vive una de las etapas que más deseaba atravesar. En ese marco, el coreógrafo se muestra cercano a su hija, ofreciéndose incluso de niñero para cuidar al recién nacido. Así las cosas, este martes, la figura del espectáculo contó cómo vivió el proceso y sus sensaciones al recibir a Vito.

Todo se dio cuando Aníbal fue recibido en el estudio de LAM (América) y dialogó por videollamada con su hija Sofía. En ese ida y vuelta, la actriz relató cómo notaba a su padre en estos días: “Aníbal está muy baboso, muy cambiado. No sé cuánto le durará, pero todo el tiempo me manda audios llorando. Está entregado. De niñera fija, junto con mi suegra, que también vienen un montón. Y el vínculo con Santi también. Santi es un papá espectacular. Yo no dudaba que iba a ser un padre increíble. Estuvo muy pegado durante todo el embarazo y ahora lo ves como lo calma Vito y te das cuenta de que todo lo que dicen de que el papá durante el embarazo sí le habla la panza”.

En la misma línea, el artista opinó: “Al principio me asusté cuando me entero del embarazo, porque ahí fue cuando se decidió médicamente que yo estaba con cáncer nuevamente y que había que hacer todo un tratamiento. Y ahí me agarró así como un patatús. Pero después me calmé, me fui calmando de a poco. Y sobre todo entendiendo que no tenía que invadir y que tampoco tenía que volver loco a todo el mundo. Encaré esta etapa de la enfermedad solo, no utilicé a mi hermana tampoco, que no está bien de salud. Entonces, hacia todos los trámites médicos solo. Y la verdad que me hizo bien conectarme también desde ese lugar”.

El coreógrafo contó sus sensaciones luego de convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso

Continuando con la charla, la hija de Aníbal describió el vínculo con su pequeño en estas primeras semanas de vida: “Está muy pegado a mamá, muy pegado a la teta. Así que hoy estoy tipo mamá luchona. Lo que más me cambió es que lo amo profundamente y es un ser que conozco hace 14 días. O sea, no nos conocíamos, más allá que lo tuve nueve meses, lo sentía y todo. Es como, lo amo profundamente y no sé cómo hice para vivir sin él todo este tiempo”.

Luego, la joven continuó relatando qué sintió durante el parto y su alegría de dar a luz de forma natural: “Fue un parto largo porque fue parto natural, pero fue una inducción. Yo tuve diabetes gestacional, entonces tenía que ser a término, no podíamos esperar mucho tiempo más. Y fue largo, fue doloroso, porque la inducción es dolorosa, pero bueno, era algo que yo quería pasar y vivir y si se podía, genial. Y si no, obviamente, terminar en una cesárea. Pero lo logré y fue como: ¡Guau! Es una locura parir. Y aparte, hay un momento en que pensás que no podés y podés. Y eso es muy fuerte. Y de dónde sacamos la energía de las mujeres para hacer eso es mágico”.

Aníbal Pachano habló de su
Aníbal Pachano habló de su alegría tras convertirse en abuelo

Días atrás, Sofía Pachano sorprendió a sus seguidores al compartir un episodio familiar cargado de ternura. Pidió a su padre, Aníbal, que cuidara un rato a su hijo recién nacido Vito, y lo encontró dormido junto al bebé.

La imagen de Aníbal Pachano durmiendo en el sofá junto a su nieto fue tomada por Sofía, quien la publicó en sus redes con humor: “Un éxito el niñero que contratamos”. La fotografía no tardó en expandirse en las redes, donde el gesto fue celebrado y muchos usuarios auguraron un fuerte vínculo entre abuelo y nieto.

