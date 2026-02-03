Teleshow

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Una apuesta minimalista que fue muy cuestionada dejó afuera a una de las figuras del certamen. El video

El cantante que había ingresado al programa en el repechaje se despidió de las cocinas luego de que Miguel Ángel Rodríguez fue elegido para continuar (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La salida de Rusherking marcó un punto de inflexión en la decimocuarta gala de eliminación de Masterchef Celebrity Argentina. Apenas dos semanas antes, el músico había ingresado al certamen tras superar el repechaje, lugar que obtuvo como reemplazo de uno de los exconcursantes que no aceptó volver a la competencia. Su permanencia se vio truncada por un plato que el jurado definió con un contundente “sabor a pánico”, en una noche especial de Súperlunes en competencia con Hija del fuego, la serie de su expareja, la China Suárez, en Eltrece.

La consigna de la noche exigía preparar un menú con ingredientes “bebés” de la caja misteriosa. Aunque no era obligatorio, Germán Martitegui sugirió usar codorniz y Rusherking asumió el desafío. Presentó una codorniz con choclos y hongos grillados, huevo duro y una salsa agridulce de limón, melón y miel. “El orden para comerlo es del jurado”, indicó al entregar su preparación.

El músico optó por un enfoque minimalista. Consultado por Damián Betular sobre la ausencia de verduras, explicó: “Quería ir por poco”. Sin embargo, esa apuesta no convenció. “Está un poco pesada la salsa”, señaló Betular al probar el plato.

La eliminación de Rusherking en Masterchef Celebrity Argentina sucedió tras fuertes críticas del jurado por la calidad de su plato (MasterChef Celebrity, Telefe)

Las críticas se acumularon. Martitegui reconoció que la codorniz estaba seca y cuestionó los tres huevos duros que incorporó: “No ayudaron” al resultado. Además, le llamó la atención por su falta de originalidad: “Esos dos choclitos ya estaban cocidos y salieron de un frasco. No ayuda”.

La devolución más severa vino de Donato de Santis: “Todo este plato tiene sabor a pánico. Están incompletas todas las acciones. Hubo un intento con la salsa pero el tiempo produjo que se reduzca demasiado. La carne está seca y le falta condimento”.

Junto a Miguel Ángel Rodríguez, Rusherking quedó entre los peores de la gala. Al plato de Rodríguez lo describieron como un “cenicero con puchos”. Finalmente, el jurado resolvió la eliminación del cantante, en un breve paso por el certamen al que ingresó con concursantes bien afilados.

Rusherking ingresó como reemplazo en el repechaje, pero su paso por Masterchef fue breve debido a su desempeño culinario

Sin reproches, Rusherking aceptó la decisión: “Yo sabía que entraba a un lugar difícil y me parece justo que se quede Miguel”. A pesar de la despedida, el músico se mostró conforme con su desempeño y la imagen que ofreció al público.

Una semana antes Rusherking se había enfrentado a los jurados de MasterChef Celebrity Argentina. El músico protagonizó un cruce que fue uno de los más ásperos de una temporada que se caracterizó por su clima más o menos distendido.

Durante una de las galas previas, el jurado, encabezado por Damián Betular y Donato De Santis, enfocó sus comentarios en la vestimenta del participante. La respuesta de Rusherking fue tajante: “Hablemos de comida, por favor”, exigiendo que la devolución girara únicamente sobre su plato.

La incomodidad creció cuando Germán Martitegui le contestó: “Acá se habla de lo que queremos, Rusher”. El clima en el estudio se volvió tenso y la interacción escaló rápidamente.

Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking, abrazados antes de la definición del jurado

El cantante fue por más: preguntó directamente si el jurado tenía algo personal en su contra, al decir: “¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué siempre me ponen al final? ¿Tienen algo conmigo?”. La pregunta sorprendió tanto a los chefs como al público.

Mientras Donato degustaba su preparación, el exnovio de la China Suárez buscó una opinión positiva y pidió que “le tire una buena”. En ese momento, Wanda Nara intervino y recordó que el jurado “no está acostumbrado a que le marquen los puntos ni a que les digan cómo deben hacer su trabajo”.

La frase que terminó de encender la polémica fue: “Tienen una mala onda estos tres”, lanzada por el propio artista. Esa declaración fue tomada como una falta de respeto y quedó resonando en el estudio.

Tras la devolución, los jurados coincidieron en que el plato no alcanzó el nivel esperado y sancionaron a Rusherking con el delantal gris, símbolo de una noche complicada para el participante.

