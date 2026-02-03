Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity y La hija del fuego

Telefe promociona el cambio de la gala de eliminación para competir con La hija del fuego, la serie de la actriz, en Eltrece (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

En una televisión abierta que durante enero registró sus números más bajos de rating en 20 años, este lunes 2 de febrero se vivió un Súperlunes en el prime time de la pantalla chica. Telefe y Eltrece presentaron una intensa competencia con el debut de La Hija del Fuego, protagonizada por China Suárez, y una nueva emisión de MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara. Las emisoras habían realizado cambios en sus grillas para llevar a sus pantallas el enfrentamiento que mantienen ambas figuras.

A las 21:15, el encendido televisivo mostró variaciones significativas en los niveles de audiencia. A esa hora debutó la serie de la actriz, una producción que se había estrenado en noviembre por Disney+, y que había sido programa originalmente para las 21:30 en Eltrece. Para evitar la competencia directa, el canal de Constitución decidió adelantarla 15 minutos. A esa hora su rating era de 2.9, en tercer lugar, con Telefe Noticias en la vereda de enfrente duplicándola y con LAM en el segundo puesto, según cuentas de redes especializadas como Real Time Rating y PTC Rating Recargado.

A las 21:21, los primeros datos de rating indicaban que Telefe Noticias registraba 6.6 puntos, LAM alcanzaba 2.8, La Hija del Fuego iniciaba con 2.6 y Bendita lograba 2.5. A las 21:32, el rating de La Hija del Fuego aumentó a 2.9 puntos, mostrando una tendencia ascendente en los primeros minutos tras su estreno.

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara con MasterChef Celebrity y la China Suárez en el debut de La hija del fuego

A las 21:40 comenzó la emisión de una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que durante todo el fin de semana había sido promocionada como “El verdadero fuego”, en claro guiño a su rival. Tres minutos después, a las 21:43, se observó la competencia directa entre ambos programas: la competencia de cocina marcaba 6.9 puntos, mientras que la ficción ascendía a 3.6. Un minuto más tarde, el rating de la ficción de Eltrece subió a 3.7, posicionándose en segundo lugar dentro de la franja horaria.

A las 21:48, el reality culinario consolidó su liderazgo con 7.6 puntos, mientras que la serie alcanzaba los 4.0. Dos minutos después, los programas mantenían sus posiciones: el ciclo gastronómico de Telefe con 7.3 puntos y la novela de Eltrece con 4.0.

A las 22:00 finalizó La Hija del Fuego con un promedio aproximado de 3.5 puntos de rating. En tanto, a las 22:11 y ya sin su “contrincante”, MasterChef Celebrity continuaba liderando con más de 11 puntos de audiencia, confirmando su posición predominante en la franja nocturna de la televisión abierta argentina.

La China Suárez y Diego Cremonesi en La hija del fuego (Disney+)

Sin embargo, nada parece dicho. El culebrón encabezado por la China Suárez y con un elenco de grandes figuras como Eleonora Wexler y Diego Cremonesi consiguió sembrar expectativa entre los televidentes. Los números reflejaron un ascenso en las cifras del rating de Eltrece y consiguieron afectar las cifras de Telefe.

Desde la semana pasada, la estrategia de Telefe no pasó desapercibida. El canal lanzó una promoción donde Wanda Nara, conductora del reality, aparecía al frente de las cocinas y proclamaba: “El verdadero fuego está en MasterChef”. La referencia apuntaba directamente a la ficción protagonizada por la actriz, actual pareja de Mauro Icardi y anunciaba un horario especial para la gala de eliminación a las 21:30, movida desde las 22:30.

Mientras que el canal que capitanea Adrián Suar intensificó este lunes la promoción de su apuesta para la franja más caliente. Su estrategia comenzó temprano con la pareja de Mauro Icardi dando entrevistas desde Estambul para La mañana con Moria y Puro show en donde, además de palpitar este estreno que llega a más de dos meses de su debut en Disney+, no faltaron las preguntas sobre su Wanda, el “Wandagate”, los conflictos judiciales actuales, su vida amorosa en el extranjero y numerosos detalles de su propio culebrón turco.

La primera batalla del rating de 2026 entre dos canales, dueños de una histórica rivalidad, que hoy parece más folclórica que real en una búsqueda conjunta por atraer al público a la televisión abierta en tiempos de plataformas de streaming.