Justina Bustos presentó a su hija Luisita, un mes después de su nacimiento

Justina Bustos presentó en redes sociales a Luisa, su hija con Maxi Pardo (Instagram)

Durante todo su embarazo, Justina Bustos se mantuvo alejada de los medios y optó por la máxima reserva, eligiendo transitar la maternidad en un ámbito íntimo y personal. Su bajo perfil fue tal que ni siquiera tras el nacimiento de su hija hizo un anuncio formal, priorizando el disfrute familiar lejos de la exposición pública y los flashes del espectáculo.

Fue recién un mes después del nacimiento cuando la actriz decidió presentar oficialmente a Luisita en sus redes sociales. En la imagen, Justina aparece junto a su pareja, Maxi Pardo, ambos sentados al aire libre y abrazando a la beba, que descansa arropada en una manta clara. Sobre la foto, Bustos sumó el textual: “1 mes Luisita”, marcando así la primera aparición pública de la pequeña y compartiendo con sus seguidores la alegría de este primer hito familiar.

Con gestos de ternura y calma, la familia eligió este momento íntimo para mostrar por primera vez a la pequeña, rodeados de cariño y mensajes de emoción de sus seguidores, quienes aguardaban con expectativa la llegada de esta nueva etapa para Justina

La primera foto de Justina, Maxi y Luisita

La noticia fue recibido con una ola de mensajes de cariño y emoción, celebrando la llegada de Luisita y la decisión de la actriz de abrir, aunque sea por un instante, la puerta a la intimidad de su nueva vida como mamá.

La última vez que Bustos había aparecido en los medios fue el 9 de diciembre de 2025, cuando asistió a la segunda edición de los Martín Fierro de Cine y Series. En esa ocasión, Justina, que atravesaba la recta final de su embarazo, fue una de las figuras de la noche y, además de estar nominada, ganó el premio a Mejor actriz de reparto en cine por Culpa cero.

Durante una entrevista en la previa del evento, Guido Záffora la presentó como “Justina Bustos hiper megaembarazada”, a lo que ella respondió, entre risas: “Y... ya estoy en la recta final. No falta nada”, dijo, feliz de poder acompañar al elenco de la película dirigida por Valeria Bertuccelli.

Justina Bustos reveló que está esperando una nena y contó el nombre que eligió con su pareja

Entre el humor y la ansiedad, Záffora profundizó: “Treinta y nueve, treinta y ocho, estamos ahí. Puede parir acá en el Martín Fierro”, bromeó, y Bustos respondió: “No es la idea, pero sí, podría”. En medio de saludos a colegas y reencuentros, Alejandro Awada se sumó a laimprovisada reunión con elogios sinceros: “El placer es mío, te agradezco mucho. Estoy muy contento de ver a esta preciosa. Adoro a esta preciosa. La adoro”.

En el ida y vuelta, Justina sumó una broma sobre los encuentros recientes con el actor: “Le estaba diciendo que me lo crucé tres veces embarazada de Ale, así que quizás sea el padrino... No sé por qué no nos vemos nunca y ahora nos vemos mucho”. Záffora, entonces, abordó la pregunta que todos esperaban: “¿Nena, nene? ¿Qué podés contar?” A lo que Justina respondió: “Niña”. Y completó, revelando el nombre: “Luisa, se llama”.

La felicidad se duplicó cuando Luciano Cáceres, el conductor de la ceremonia, anunció a la ganadora de la terna de “Mejor actriz de reparto en cine”: La mejor actriz de reparto en cine... es Justina Bustos, por Culpa cero". En medio de los aplausos, pasó una breve recorrida por su vida, una película que en ese momento adquiría un significado diferentes, con el foco en la niña por nacer.

“Justina Bustos es actriz y productora. Nació en Córdoba y es reconocida por su participación en películas como Voley, Historia de un clan. Estudió Historia del Arte y se formó en actuación con maestros como Augusto Fernández. Trabajó en más de veinte películas...”. A partir de este año, habrá que sumar a “mamá de Luisita”, la gran obra de su vida.