Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

El canal comenzó a promocionar la llegada del conductor. Cómo se llama su flamante proyecto, la fecha del debut y quiénes lo acompañan

Beto Casella regresa a la televisión abierta con BTV, Buena Televisión, que debutará el miércoles 18 de febrero en América TV (Video: Instagram)

El regreso de Beto Casella a la televisión abierta ya es un hecho y viene acompañado de una apuesta fuerte para el prime time. El conductor desembarcará en la pantalla de América TV con BTV, Buena Televisión, un nuevo ciclo que debutará el miércoles 18 de febrero a las 22, y se emitirá de lunes a viernes. Con una identidad clara y un equipo numeroso, el programa buscará instalarse como una de las propuestas centrales del horario nocturno, combinando actualidad, humor, análisis mediático y el pulso diario de las redes sociales.

La llegada del animador marca un movimiento estratégico tanto para el canal como para la productora Mandarina Contenidos, que suma así su cuarto programa a la grilla de América. Tras una extensa y exitosa etapa en El Nueve, el conductor encara este nuevo desafío con la intención de renovar su propuesta sin abandonar el estilo que lo convirtió en una de las voces más influyentes y reconocibles de la televisión argentina. El nombre del ciclo no es casual. Funciona como un guiño directo a Bendita TV, el histórico programa que lideró durante años y que se transformó en un clásico.

La presentación oficial del programa se realizó a través de un sketch corto, difundido en redes sociales, que dejó en claro el tono con el que BTV buscará identificarse. En clave de humor, Casella y parte del equipo simulan una reunión improvisada para definir el nombre del ciclo. Entre idas y vueltas, aparece “BTV” como solución, en un juego de palabras que remite de manera directa a Bendita TV. El recurso apeló a la complicidad del público y funcionó como una declaración de principios: el espíritu del programa sigue intacto, aunque el contexto y la pantalla sean distintos.

El nuevo programa de Beto
El nuevo programa de Beto Casella se emitirá de lunes a viernes en el prime time, apostando al humor, la actualidad y la viralidad digital

En cuanto al contenido, BTV, Buena Televisión propone un recorrido diario por lo viral, lo insólito y lo bizarro que deja la jornada. Televisión abierta, streaming, redes sociales y TikTok serán parte del mismo universo narrativo, con informes, debates, cruces picantes y momentos pensados para generar repercusión tanto en pantalla como en plataformas digitales. El objetivo es cerrar el día con una lectura aguda de la actualidad mediática, atravesada por el humor y la mirada crítica que caracteriza a Casella.

Para llevar adelante esa propuesta, el conductor estará acompañado por un panel amplio y diverso, pensado para ofrecer múltiples miradas y generar dinámicas de intercambio permanente. El equipo estará integrado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Enzo Aguilar, a quienes se suma Pachu Peña, una de las incorporaciones más destacadas del ciclo, que aportará su impronta humorística y su trayectoria en televisión.

La locución estará a cargo de Mariano Fleks, mientras que Franco Casella tendrá una participación especial diaria, reforzando el carácter coral del programa y la interacción constante entre conductor y panelistas. Cada integrante aportará su sello personal, con perfiles que combinan información, análisis, experiencia televisiva y humor, en un formato pensado para generar debates intensos y momentos de alto impacto.

BTV propone un formato con
BTV propone un formato con debates, informes y análisis de redes sociales y televisión abierta, dirigido al público nocturno y habituado al streaming

Con esta apuesta, América TV refuerza su grilla nocturna con una figura de peso propio y una fórmula probada, pero adaptada a los consumos actuales. La presencia de Beto en el prime time apunta a recuperar una audiencia habituada a su estilo y, al mismo tiempo, captar nuevos públicos a través de la integración con redes sociales y contenidos virales.

Así, BTV, Buena Televisión se presenta como una renovación que no reniega de su origen. El juego de palabras con Bendita TV, el sketch de lanzamiento y la conformación del equipo funcionan como señales claras de continuidad y relanzamiento. Con fecha confirmada y expectativa en alza, el regreso de Beto Casella promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la televisión abierta.

