La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis dejó muchas aristas abiertas

La interna familiar entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson volvió a ocupar el centro de la escena pública tras una serie de gestos y declaraciones que reavivaron las especulaciones sobre el vínculo entre el exfutbolista y sus hijos, luego de la separación con la modelo. El debate se intensificó cuando ella dio señales en sus redes sociales que muchos interpretaron como un mensaje dirigido hacia su expareja.

En días recientes, Eva decidió no realizar declaraciones públicas sobre su vida privada, pero algunos de sus movimientos en plataformas sociales llamaron la atención. Uno de los gestos más comentados fue el like que Anderson puso a un video donde se describía a un “padre ausente, irresponsable y mentiroso”. Esta acción agitó las redes y abrió la puerta a diversas interpretaciones sobre la relación familiar actual, alimentando el debate mediático en torno al rol de Demichelis como padre.

Frente a la repercusión de estos gestos, un amigo cercano de Martín Demichelis decidió romper el silencio y aportar la versión del entorno del exjugador. Gustavo Suppa, quien intervino en el programa Infama, fue contundente respecto a las acusaciones que circulan en el ambiente mediático. Su mensaje fue directo: “Entiendo que alguien está distorsionando la realidad”. Así, buscó restablecer una imagen diferente sobre la implicancia del entrenador en la vida de sus hijos.

Según la reconstrucción aportada por Suppa, el propio Demichelis compartió “tiempo sostenido” con sus hijos durante las últimas fiestas. El relato ubica a la familia junta desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero, abarcando tanto la Navidad como el Año Nuevo. Suppa describió esos días como “vacaciones muy lindas, compartidas con amigos y familia”, refutando así la idea de un padre distante o poco presente.

La modelo habló a fondo de su relación con Ian Lucas, los rumores de romance con el cantante 18 Kilates y su separación tras 19 años (Video: Intrusos-América TV)

El testimonio sumó un dato relevante sobre la dinámica familiar: el plan original era que los chicos regresaran con su madre el 30 de diciembre, pero, ante el buen clima en el hogar paterno, finalmente decidieron quedarse más tiempo. De este modo, desde el entorno del exfutbolista buscan desarmar la versión que circula en televisión, donde se sugiere que Evangelina estaría molesta porque Demichelis no mantendría una rutina estable con los chicos en Buenos Aires y solo los vería ocasionalmente.

La reacción del entorno de Demichelis se apoya en el argumento de que la lectura instalada en medios no representa la realidad familiar. Suppa fue explícito en desmentir la narrativa que presenta al DT como un padre ausente, al resaltar el compromiso y la convivencia activa que mantiene con sus hijos.

En este contexto, la defensa pública gana relevancia porque se produce en el marco de rumores persistentes y versiones encontradas sobre la relación entre Demichelis y Anderson. La declaración de Suppa, quien se mostró tajante en el programa, se convierte en la principal voz del entorno del exjugador para contrarrestar las percepciones generadas en redes sociales y medios sobre la figura paterna de Demichelis.

Uno de los puntos sensibles de la discusión mediática se refiere a la rutina diaria que mantiene Demichelis con sus hijos tras la separación. En televisión cobraron fuerza versiones que lo acusan de carecer de una estructura estable en su vínculo con los chicos, lo que habría generado el supuesto malestar de Anderson.

Sin embargo, desde la perspectiva del entorno de Demichelis, esa lectura no refleja lo que sucede realmente en la vida privada del exjugador. Las declaraciones de Suppa intentan ofrecer una visión alternativa, al subrayar la continuidad y calidad del tiempo que Demichelis comparte con sus hijos, especialmente en períodos significativos como las fiestas de fin de año.

La discusión sobre la paternidad del exjugador también incluyó un episodio ocurrido en una playa de Uruguay, donde él y su hijo mayor, Bastián, atravesaron un momento de tensión en el mar. El hecho, que había suscitado preocupación y múltiples versiones, fue abordado por Suppa con el objetivo de restarle dramatismo y clarificar el contexto.

Relató que se trataba de una zona usualmente concurrida por familias y que no existía señalización que prohibiera el ingreso al agua. Los guardavidas, según su versión, actuaron de modo preventivo. “Los chicos pasaron la rompiente, Martín se metió a ayudarlos y luego los guardavidas colaboraron para salir más rápido”, detalló Suppa, quien además mencionó que otros adolescentes lograron salir nadando por sus propios medios.

En medio de este escenario, mientras Evangelina Anderson sostiene un duelo personal y prioriza la protección de sus hijos, el entorno de Martín Demichelis insiste en que la historia familiar no es tan lineal como se plantea desde fuera y que el rol del exfutbolista como padre se encuentra lejos de la figura ausente que algunos sectores intentan instalar.