Teleshow

El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

En plena emisión de su ciclo en Pop Radio, la humorista compartió su idea para comenzar su carrera en el ambiente artística

Guardar
En pleno programa, Lizy Tagliani contó sus planes para lanzarse a la música y generó carcajadas al dar detalles (Arriba bebé- Pop 101.5)

Luego de un descanso lleno de recuerdos familiares y el comienzo de un año lleno de proyectos y risas, Lizy Tagliani decidió sacar a relucir su talento con el humor. Lejos de quedarse en el rol de conductora o mamá, volvió a sorprender con su faceta más desopilante en Arriba bebé (Pop Radio), donde se animó a soñar con el inicio de su carrera como cantante, dejando en claro que, para ella, reinventarse es parte del ADN.

La charla se dio al aire junto a Damián Popochi Muñoz, con quien Lizy debatió la posibilidad de lanzarse oficialmente como artista musical. Entre risas y una breve demostración lírica, la conductora confesó: “Yo soy cantante, pero no tengo tiempo de grabar el disco”. Ante la declración, su colega no dudó en alentarla: “Te estás empezando a abrir como cantante, ya oficialmente”. La conductora, fiel a su estilo, planteó su estrategia: “Tengo una idea para no trabajar tanto de escribir y todo eso, ya tengo decidido los temas. Y quiero traer por cada tema a uno que colabore así vendo más discos, porque le digo: ‘Ay, vení, ayudame, cantamos estas canciones juntas’. La llamo a Cazzu, ¿entendés? Y Quiero grabar las canciones que escuchaba mi mamá”.

El panel celebró la ocurrencia, y Tagliani fue por más: “Va a estar Paco y Catriel, que me encantan esos, en el segundo tema. Va a estar la Joaqui, la tengo que meter en algún lugar. A ella quiero cantar con La pollera colorá”. La conductora, entre anécdotas y canciones, dejó en claro que su disco ideal incluiría colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos, siempre con un guiño a los clásicos que marcaron su infancia y el repertorio de su mamá.

De manera humorística, Tagliani habló
De manera humorística, Tagliani habló de su estrategia para sacar su propio disco (Instagram)

El intercambio siguió con Popochi preguntando qué canciones incluiría en el álbum, y Lizy bromeando sobre la cantidad. “¿Siete u ocho? No, yo voy a hacer... Necesito diez para un disco”, dudó la humorista. Y sumó: “No voy a poner en Spotify un solo tema. Necesito muchísimo para un disco”.

La idea de presentar a cada colaborador como las grandes figuras de la música también fue tema de broma: “Me gusta cómo presentan a los que colaboran, ¿entendés? Entonces, Cazzu dice unas palabras y ahí ya va comiendo tiempo. Así, tres, cuatro canciones, ya termina el recital”, remató Lizy, desatando las carcajadas de todos en el estudio.

Lizy Tagliani publicó un video en el que su hijo Tati metió sus pies en el mar por primera vez en su vida (Instagram)

Pero más allá de la comedia y las ocurrencias, Lizy transita un presente familiar y personal profundamente emotivo. A principios de enero, compartió en sus redes el primer encuentro de Tati con el mar durante unas vacaciones en Miramar. El video muestra al pequeño, de la mano de sus padres, reaccionando con asombro y alegría al tocar el agua por primera vez. “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”, escribió Lizy, acompañando la imagen con una reflexión sobre el valor de los primeros descubrimientos y la felicidad en familia.

La escena familiar, que muestra a Tati caminando sobre la arena y sumergiendo los pies en el océano entre risas, fue celebrada por seguidores y amigos con mensajes de cariño y admiración. La artista, orgullosa, sintetizó su presente con una frase que lo resume todo: “Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo”.

Entre proyectos personales, la maternidad, la radio y el deseo de sorprender con un disco propio, Tagliani demuestra día a día que la felicidad está en la autenticidad y la risa. Ya sea soñando con colaboraciones imposibles, acompañando a Tati en sus primeros pasos o compartiendo la vida cotidiana con su esposo, Sebastián Nebot.

Temas Relacionados

Lizy TaglianiCantnateIdeaCatriel y Paco AmorosoCazzuArriba bebéPop Radio

Últimas Noticias

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La cantante rosarina y la icónica figura de la música pop compartieron un momento distendido

Así fue el encuentro entre

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La artista describió su nueva rutina en Estambul, el vínculo de Icardi con sus hijos y la tranquilidad que encontró fuera del país

La China Suárez habló de

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

La separación con Evangelina Anderson puso el foco en la paternidad del exjugador. El debate sobre su verdadera presencia como padre

La versión del entorno de

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Luego de atravesar semanas llenas de tensiones y filtraciones de audios con la joven Sarah Borrell, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo, que blanquearon en mayo de 2024

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

El exparticipante de Gran Hermano publicó en sus redes una alternativa sin costo para un presente saludable

Cristian U y su nuevo
DEPORTES
El histórico desembarco de un

El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

David Benavidez compartió su expectativa por un cruce estelar: “La pelea con Canelo es la que todos quieren ver”

El Racing de Gustavo Costas buscará su primera victoria en el Torneo Apertura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Aldosivi abren la jornada del lunes por la fecha 3 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Las fotos del festejo de cumpleaños de Julián Álvarez junto a su familia: “De pocas palabras y gran corazón”

TELESHOW
Así fue el encuentro entre

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

INFOBAE AMÉRICA

Comienzan a restaurar el “Juicio

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

¿Y si México y Brasil ayudan en la inevitable transición de Cuba hacia la libertad?

Mulino felicita a la presidenta electa de Costa Rica y plantea reforzar la integración

Del Queen Mary 2 al Disney Adventure: una temporada histórica en el Canal de Panamá

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste