El desopilante plan de Lizy Tagloani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

En pleno programa, Lizy Tagliani contó sus planes para lanzarse a la música y generó carcajadas al dar detalles (Arriba bebé- Pop 101.5)

Luego de un descanso lleno de recuerdos familiares y el comienzo de un año lleno de proyectos y risas, Lizy Tagliani decidió sacar a relucir su talento con el humor. Lejos de quedarse en el rol de conductora o mamá, volvió a sorprender con su faceta más desopilante en Arriba bebé (Pop Radio), donde se animó a soñar con el inicio de su carrera como cantante, dejando en claro que, para ella, reinventarse es parte del ADN.

La charla se dio al aire junto a Damián Popochi Muñoz, con quien Lizy debatió la posibilidad de lanzarse oficialmente como artista musical. Entre risas y una breve demostración lírica, la conductora confesó: “Yo soy cantante, pero no tengo tiempo de grabar el disco”. Ante la declración, su colega no dudó en alentarla: “Te estás empezando a abrir como cantante, ya oficialmente”. La conductora, fiel a su estilo, planteó su estrategia: “Tengo una idea para no trabajar tanto de escribir y todo eso, ya tengo decidido los temas. Y quiero traer por cada tema a uno que colabore así vendo más discos, porque le digo: ‘Ay, vení, ayudame, cantamos estas canciones juntas’. La llamo a Cazzu, ¿entendés? Y Quiero grabar las canciones que escuchaba mi mamá”.

El panel celebró la ocurrencia, y Tagliani fue por más: “Va a estar Paco y Catriel, que me encantan esos, en el segundo tema. Va a estar la Joaqui, la tengo que meter en algún lugar. A ella quiero cantar con La pollera colorá…”. La conductora, entre anécdotas y canciones, dejó en claro que su disco ideal incluiría colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos, siempre con un guiño a los clásicos que marcaron su infancia y el repertorio de su mamá.

De manera humorística, Tagliani habló de su estrategia para sacar su propio disco (Instagram)

El intercambio siguió con Popochi preguntando qué canciones incluiría en el álbum, y Lizy bromeando sobre la cantidad. “¿Siete u ocho? No, yo voy a hacer... Necesito diez para un disco”, dudó la humorista. Y sumó: “No voy a poner en Spotify un solo tema. Necesito muchísimo para un disco”.

La idea de presentar a cada colaborador como las grandes figuras de la música también fue tema de broma: “Me gusta cómo presentan a los que colaboran, ¿entendés? Entonces, Cazzu dice unas palabras y ahí ya va comiendo tiempo. Así, tres, cuatro canciones, ya termina el recital”, remató Lizy, desatando las carcajadas de todos en el estudio.

Lizy Tagliani publicó un video en el que su hijo Tati metió sus pies en el mar por primera vez en su vida (Instagram)

Pero más allá de la comedia y las ocurrencias, Lizy transita un presente familiar y personal profundamente emotivo. A principios de enero, compartió en sus redes el primer encuentro de Tati con el mar durante unas vacaciones en Miramar. El video muestra al pequeño, de la mano de sus padres, reaccionando con asombro y alegría al tocar el agua por primera vez. “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”, escribió Lizy, acompañando la imagen con una reflexión sobre el valor de los primeros descubrimientos y la felicidad en familia.

La escena familiar, que muestra a Tati caminando sobre la arena y sumergiendo los pies en el océano entre risas, fue celebrada por seguidores y amigos con mensajes de cariño y admiración. La artista, orgullosa, sintetizó su presente con una frase que lo resume todo: “Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo”.

Entre proyectos personales, la maternidad, la radio y el deseo de sorprender con un disco propio, Tagliani demuestra día a día que la felicidad está en la autenticidad y la risa. Ya sea soñando con colaboraciones imposibles, acompañando a Tati en sus primeros pasos o compartiendo la vida cotidiana con su esposo, Sebastián Nebot.