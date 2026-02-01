Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Soledad Aquino se sinceró sobre el doloroso momento que atravesó junto a Marcelo Tinelli tras la pérdida de su hijo Santiago (No tan Pronto)

Lejos del brillo habitual de la televisión y de los recuerdos felices, Soledad Aquino volvió a conmover al mundo del espectáculo al abrir una de las heridas más profundas de su vida y de la historia familiar de Marcelo Tinelli. Más de 40 años después, la exesposa del conductor relató con crudeza y sentimiento cómo vivió la pérdida de su primer hijo en común, Santiago, quien murió antes de nacer por un desplazamiento de placenta. En un testimonio honesto y emotivo, Aquino repasó cómo ese dolor marcó no solo su destino, sino también la relación con Tinelli y la forma en que ambos atravesaron aquel duelo irreparable.

“Cuando murió Santi, mi mamá me contó que veía llorar a Marcelo por mí y por el bebé que ya no estaba, que estaba deshecho y que le decía: ‘Yo no puedo perder a Sole’, porque yo no estaba bien. Estaba más del otro lado que acá”, recordó Soledad en diálogo con el ciclo No tan Pronto, poniendo en palabras el desgarro y la vulnerabilidad que atravesaron ambos como pareja. La pérdida de Santiago, ocurrida por un desplazamiento de placenta, fue un golpe devastador para los dos, que por entonces estaban comenzando a proyectar una familia.

En su relato, Soledad también recordó el momento del entierro y la manera diferente en que cada uno procesó el dolor. “Yo no lo quise conocer, pero él sí lo sostuvo en brazos, lo llevó a la Recoleta y lo enterró solo”, contó. El paso del tiempo no hizo que el dolor se diluyera: años después, tras asistir al entierro de una tía que fue sepultada en la misma bóveda, Aquino se animó a visitar la tumba de su primer hijo. “Vi el cajoncito que decía N.N. Tinelli y me desmayé”, compartió. Esa inscripción, que no llevaba el nombre elegido por ambos, la llenó de enojo y tristeza: “Claro, yo no quería registrar. Porque, en algún punto, uno tapa las cosas para no sufrir y cuando vi el ‘N.N.’ me enojé. Me pregunté: ‘¿Cómo ‘N.N’? Si para mi, él había nacido y tenía un nombre”.

“Vi el cajoncito que decía N.N. Tinelli y me desmayé”, recordó Soledad al recordar cómo vivió la muerte de su primer hijo (RSFotos)

A pesar del severo estado de salud que enfrentó tras la muerte de su hijo, Aquino explicó que buscó aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. “Son de esas cosas que te nacen y decís: ‘Yo me quedo’, aunque escuchaba por ahí: ‘Esta chica se nos va’”, confesó, dando cuenta de la lucha emocional y física que vivió en aquellos días.

Desde aquel entonces, Soledad lleva consigo un colgante muy especial: dos pequeñas muñecas que le regaló Marcelo y un ángel, que representa a Santiago. “Santiago existe para mí. Las mamás sentimos a los hijos en el cuerpo. Y para mí, él está permanentemente”, sostuvo, dejando en evidencia el valor simbólico y sentimental que ese dije tiene en su vida cotidiana.

No es la primera vez que Aquino habla públicamente sobre esta pérdida. Ya lo había hecho a principios de 2022, y en 2024 fue el propio Tinelli quien, en una entrevista con Dante Gebel en La Noche de Dante (El Trece), compartió su mirada sobre aquel episodio que, según sus palabras, fue “el infierno” de su vida. “A ver, yo creo el peor momento… El infierno fue el día que nosotros, con Sole, perdimos un hijo antes de que naciera. No lo he hablado mucho, pero perdimos un bebé. Era mi primer varón, hoy tendría 38 años”, relató conmovido el conductor.

Marcelo Tinelli dio a conocer cómo se sintió luego de la muerte de su primer bebé con Soledad Aquino (La Noche de Dante - El Trece)

Durante la conversación, Gebel le preguntó si el embarazo era de ocho meses. Tinelli asintió y explicó lo que ocurrió. “Salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta”, describió, rememorando el momento desgarrador que aún lo afecta pese al paso de las décadas. Gebel reflexionó sobre la intensidad del duelo: “Mencioné esa cantidad de meses, porque no es que es menos grave, pero es más tiempo de ilusión”. Tinelli coincidió y profundizó la comparación con el nacimiento de Lorenzo, su hijo menor: “No, Dante, no es menor. Además, Lorenzo, mi último hijo, nació a los ocho meses. Lo tuvieron que intervenir antes porque algo ocurría con la placenta. El médico nos dijo: ‘Vamos a sacarlo antes’”, recordó, haciendo hincapié en el miedo y la huella que dejó la experiencia previa.

El conductor, que siempre se mostró abierto a compartir los momentos más importantes de su vida con el público, concluyó con una reflexión que deja ver la magnitud de la marca que dejó la pérdida de Santiago: “Yo perdí un bebé con Sole y creo que nos marcó a ambos. Y te podría decir que ese es el infierno. Ese es el peor miedo”.