Marcelo Tinelli habló del desgarrador momento que marcó su vida: “Mi primer hijo murió antes de nacer y fue el infierno”

En una entrevista con Dante Gebel en La Noche de Dante (El Trece), Marcelo Tinelli compartió un doloroso episodio de su vida.

Tinelli se refirió a la pérdida de su primer hijo a los ocho meses de gestación junto a Soledad Aquino .

El conductor describió la experiencia como “el infierno” que lo marcó profundamente, incluso después de varios años.

Lo esencial: en una emotiva conversación con Dante Gebel, Marcelo Tinelli reveló uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su primer hijo a los ocho meses de embarazo debido a un desprendimiento de placenta. el conductor compartió cómo este doloroso evento impactó tanto a él como a Soledad Aquino, con quien tuvo a sus hijas Mica y Cande. A pesar del tiempo, Tinelli expresó que la experiencia sigue presente y la describió como “el peor miedo”, marcando un antes y un después en su vida personal.

Marcelo Tinelli dio a conocer cómo se sintió luego de la muerte de su primer bebé con Soledad Aquino (Video: La Noche de Dante - El Trece)

En una emotiva entrevista conducida por Dante Gebel, Marcelo Tinelli abrió su corazón en La Noche de Dante (El Trece). Allí, el conductor compartió un recuerdo que definió como “el infierno” de su vida. A pesar de su éxito profesional y de los altibajos que enfrentó a lo largo de su carrera, el reconocido conductor habló de una experiencia personal que lo marcó profundamente. Esto ocurrió cuando tanto él como su expareja, Soledad Aquino perdieron a su primer hijo, previo a la llegada de Mica y Cande.

Con los sentimientos a flor de piel, Marcelo relató: “A ver, yo creo el peor momento… El infierno fue el día que nosotros, con Sole, perdimos un hijo antes de que naciera. No lo he hablado mucho, pero perdimos un bebé. Era mi primer varón, hoy tendría 38 años”. Por su parte, Dante indagó: “¿De ocho meses?”. Tras afirmar su consulta, Tinelli explicó que su hijo “salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta”, un momento desgarrador que aún lo afecta pese a los años que transcurrieron. Una vez más, el presentador, visiblemente afectado por las palabras de Marcelo, compartió su reflexión: “Mencioné esa cantidad de meses, porque no es que es menos grave, pero es más tiempo de ilusión”.

El productor invitado, en su respuesta, reafirmó la magnitud que esa experiencia tuvo en su vida. “No, Dante, no es menor. Además que Lorenzo, mi último hijo, nació a los ocho meses. Lo tuvieron que intervenir antes porque algo ocurría con la placenta. El médico nos dijo: ‘Vamos a sacarlo antes’”, recordó al comparar cómo llegó al mundo el nene que tuvo durante su vínculo con Guillermina Valdés, quien cumplió 10 años a inicios de este año. Y, a modo de conclusión, Marcelo hizo hincapié en el impacto que tuvo en sus vidas: “Yo perdí un bebé con Sole y creo que nos marcó a ambos. Y te podría decir que ese es el infierno. Ese es el peor miedo”.

Marcelo tuvo luego dos hijas, Mica y Cande (Instagram)

El relato de Tinelli dejó en claro que esta tragedia fue un momento que lo definió tanto a él como a su expareja. Si bien dejó en claro que intenta evitar mencionarlo, lo cierto es que Aquino habló al respecto a principios de 2022. En medio de su participación en Mamás Felices (UCL TV), conducido por Andrea Chiarello, ella contó cómo vivió ese duro momento. “Con Marcelo perdimos el primer bebé, que nunca lo dijimos, más Marcelo que no lo dice nunca. Voy de urgencia al hospital Anchorena, obviamente el médico tardó mucho en venir y ahí lo perdí. Estuve en terapia intensiva un mes y el bebé se murió. Pobre, él lo enterró solo porque yo estaba casi muerta”, recordó con un tono de voz que denotaba angustia.

En medio de una entrevista televisiva, Soledad Aquino recordó cómo fue la pérdida de su primer hijo con Marcelo Tinelli (Video: Mamás Felices - ULC TV)

En ese mismo relato, Aquino explicó que esto la llevó a sumirse en una profunda tristeza. Sin embargo, el consejo por parte de la pareja de Juan Alberto Badía la ayudó a afrontarlo. “Yo la adoraba y ella me llevó a ver un teólogo a una iglesia de Vicente López. Y me pidió una moneda y me dijo: ‘De este lado es la fe y de este, el miedo. Vos tenés que poner todo en la fe. Vas a tener hijos de vuelta’. Me fui encantada porque tenía un aura tan rara... Y a los diez meses quedé embarazada de Mica”, aseguró la exmujer del conductor, quien en ese entonces se encontraba en plena recuperación de un trasplante de hígado luego de sufrir una hemorragia intestinal cuando su salud empeoró al contagiarse de coronavirus.