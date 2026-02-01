Nicole Neumann respondió a las críticas por el pelo de su hijo y defendió su vida cotidiana: “A desenmascarar”

Desde versiones que apuntaban que teñía el pelo de su hijo a no poder cocinar por su cuenta, Nicole Neumann respondió a cada una de las críticas por parte de los usuarios (Instagram)

En medio de compromisos laborales, eventos y unas vacaciones familiares en Punta del Este, Nicole Neumann continúa mostrando el costado más real de su vida a través de las redes sociales. Lejos de limitarse a postales de glamour, la modelo suele compartir escenas cotidianas, recetas y momentos en familia, pero esta vez decidió ir más allá: cansada de los comentarios negativos y cuestionamientos sobre su rol de madre y su trabajo, decidió responder y ponerle un freno a las críticas que recibe, especialmente aquellas que involucran a su hijo menor, Cruz, y su estilo de vida.

Todo comenzó a raíz de un breve video publicado en sus historias, donde Nicole se mostró trabajando en su huerta y luego haciendo una publicidad de una heladera. Lejos de ser una publicación más, el posteo sirvió de disparador para una ola de comentarios negativos. Entre ellos, muchas críticas apuntaron al aspecto físico del pequeño Cruz, insinuando que Nicole hacía algo para aclararle el pelo. Sin filtros, la modelo salió al cruce: “Bueno, tanto que nosotros tenemos que aceptar, tolerar los comentarios, críticas, etcétera, de gente que no nos conoce en redes. Acá les digo, como madre manchada por desayunar como mi bebé, auténtica... Vamos también a desenmascarar a los que escriben y no tienen ni idea”.

Nicole fue tajante al referirse a los rumores: “Decir que le pongo algo para aclararle el pelo a mi bebé. O sea... Con Sienna me pasó lo mismo cuando era chiquita. Se le hacían unos reflejos naturales divinos y me ponían: ‘¿Qué le pones para aclararle el pelo?’. O a Indiana, que tenía con dos años el pelo larguito: ‘¿Le das algo para que le crezca el pelo?’“.Sin dar vueltas, aseveró: ”¿A quién se le ocurre que le puedo dar a un bebé algo para que le crezca o se le aclare el pelo y teñírselo? No, gente, a ver, eso lo están pensando ustedes. A mí ese tipo de cosas en mi cabeza no me entrarían, por ejemplo”.

La modelo expresó su hartazgo ante los comentarios que la señalaban de aclarar el pelo de su hijo

La modelo también hizo referencia a las críticas por sus publicaciones publicitarias. “Sí, claro. Trabajo de publicitar cosas. Es mi trabajo desde que tengo 12 años. Entonces, por ejemplo, muestro una heladera y dicen: ‘Ay, la heladera está vacía, ay, no sé qué’. Claro, les estoy mostrando la heladera, no productos de comida ni lo que tiene adentro. No, es lo buena que está la heladera. Si yo la lleno de cosas, no ves la heladera. Digo, ¿no? Uno más uno es dos”, argumentó la modelo, defendiendo su manera de mostrar el producto y el sentido de la publicidad.

“En el peor de los casos, me estaba yendo de vacaciones, sí. No lleno la heladera antes de irme de vacaciones, por el contrario, la vacío, porque si no, ¿para quién le come? No me gusta dejar comida echarse a perder”. Sobre su huerta, que apareció en uno de sus últimos posteos, fue igual de contundente. “La huerta es mía. La tengo hace montón. Siempre muestro lo que cosechamos y comemos, que saco de ahí. O sea, ¿a quién le entraría en la cabeza gastar en hacer una huerta, armar semejante huerta, esperar todo el tiempo que crezcan las plantas para hacer una publicidad? No, chicos”, expresó.

Además, la modelo volvió a reafirmar que la huerta que muestra es propia (Instagram)

La modelo también aprovechó para dejar un mensaje sobre su independencia y sus habilidades. “Vivo sola desde que tengo 17 años, así que lamento contarles que sé cocinar de todo. Me las sé arreglar con absolutamente todo. Puedo cocinar casi lo que sea. Así que malas noticias si querían creer lo contrario. Bueno, les mando un beso enorme”, cerró Nicole, con su habitual mezcla de honestidad y un toque de ironía.

Así, Neumann sigue mostrando que, ante los prejuicios y los comentarios negativos, la mejor respuesta siempre es la autenticidad y la seguridad de saber quién es y cómo elige vivir. Mientras tanto, continúa compartiendo con sus seguidores los pequeños grandes momentos de su día a día, combinando maternidad, trabajo y nuevas aventuras, y demostrando que, en la vida real, la mejor receta es ser fiel a uno mismo.