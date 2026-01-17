Teleshow

Nicole Neumann: juegos, paseos y tiempo de calidad con sus hijos en Punta del Este

La modelo y tres de sus hijos gozaron de un día de playa en Laguna Escondida

Nicole Neumann disfruta de su
Nicole Neumann disfruta de su verano en Punta del Este con sus hijos (RSFotos)

Nicole Neumann eligió Laguna Escondida, en Punta del Este, para disfrutar de sus vacaciones junto a su hijo Cruz, sus hijas adolescentes y un grupo de amigos y familiares, en un verano que reflejó la importancia del descanso, la naturaleza y el disfrute simple. Las imágenes capturadas durante su estadía muestran a la modelo en su faceta más cercana y maternal, entregada al tiempo compartido y a la construcción de recuerdos en familia.

En una de las primeras postales, Nicole camina por la playa descalza, con Cruz en brazos. Luce un vestido largo color arena, un sombrero marrón y gafas de sol oscuras, componiendo un look boho-chic que resalta sobre la arena blanca y el mar intenso de fondo. A su lado la acompaña un amigo de Manu Urcera, de cabello oscuro y barba, que camina sin remera y con short de baño azul. Cruz, vestido con una remera celeste y blanca de manga larga, se aferra a su mamá, disfrutando de la caminata junto al agua.

La escena se repite en otras fotos: Nicole sostiene a Cruz mientras el amigo de Urcera gesticula y camina a su lado, ambos integrados en un clima de tranquilidad y diálogo. En otra imagen, la modelo, de espaldas, observa el océano mientras Cruz, de pie en la arena, explora el entorno. Nicole lleva una bolsa tejida colgada en la espalda y el sombrero marrón, transmitiendo la imagen de una madre atenta y presente en cada detalle. A poca distancia, el amigo de Urcera también mira hacia el mar, compartiendo la contemplación del paisaje.

El viaje también incluyó tiempo especial para las hijas adolescentes de Nicole, fruto de su relación con Fabián Cubero. En una de las postales, una de las chicas aparece en bikini azul junto a una tabla de surf y una bolsa rosa sobre la arena, lista para aprovechar las olas. De espaldas a la cámara, Nicole, con su vestido largo y sombrero, organiza pertenencias bajo una sombrilla, mientras varias jóvenes y mujeres se agrupan a su alrededor, preparando bolsos, toallas y objetos playeros en un ambiente de compañerismo y diversión.

Otra imagen muestra a Nicole caminando por la playa con Cruz en brazos, rodeada de varias chicas jóvenes en mallas y ropa de playa que avanzan junto al mar. El grupo se desplaza por la arena, disfrutando del día soleado y el aire libre, en una postal de amistad y vida simple. En una toma diferente, Nicole aparece junto a una joven en vestido negro que la acompaña por la playa. Nicole lleva una bolsa tejida en la espalda y sostiene unas gafas negras en la mano, mientras la joven carga bolsos de playa y juntas caminan hacia el mar.

El clima familiar y de disfrute se completa con una imagen de varias mujeres y jóvenes agrupadas bajo una sombrilla amarilla y roja, organizando sus pertenencias sobre la arena. En primer plano, una de las hijas adolescentes de Nicole, con bikini azul y una prenda negra en la mano, ayuda a su mamá, que de espaldas se ocupa de preparar el espacio para todos, mientras el mar y el cielo azul completan la escena.

La jornada playera también incluyó aventura y diversión: Nicole fue captada conduciendo un UTV oscuro, sonriente y luciendo el sombrero, acompañada por jóvenes y niños —incluido Cruz en brazos de una de las chicas—, todos con ropa veraniega y actitud despreocupada. El entorno de vegetación y autos estacionados marca el contraste entre el bullicio de la temporada y la búsqueda de calma y desconexión que caracteriza a la familia en este verano.

Las fotos y momentos de Nicole Neumann en Laguna Escondida reflejan un equilibrio perfecto entre el relax adulto, la diversión de los chicos y la alegría de compartir en familia y con amigos. Entre paseos, juegos, organización y charlas, la modelo reafirma que el verdadero lujo no está en el entorno exclusivo sino en el tiempo de calidad, la naturaleza y el cariño de los afectos. Así, cada día de vacaciones se transforma en una postal de bienestar y felicidad cotidiana, donde el mar, la playa y la vida compartida son los protagonistas indiscutidos del verano en Punta del Este.

