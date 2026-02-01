Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

La influencer compartió postales del día especial que vivió en la previa a darle la bienvenida a su tercer hijo (Video: Instagram)

La celebración del baby shower de Juana Repetto para el inminente nacimiento de su hijo Timoteo cautivó la atención no solo por la calidez del evento, sino también por la ausencia notoria de una figura central: Sebastián Graviotto, su expareja y padre de su hijo.

La actriz decidió compartir imágenes y videos de la fiesta en redes sociales, donde quedó reflejado el acompañamiento familiar y la importancia del apoyo de su madre, Reina Reech, en este tramo decisivo de su embarazo.

Al mismo tiempo, la futura madre se refirió con claridad al motivo de la distancia de Graviotto: “Está trabajando afuera y no va a llegar hasta que nazca el bebé. No es una decisión mía. Es una decisión 100% de él y de sus necesidades laborales. Vayan al Instagram de él y pregúntenle”, explicó la influencer.

Vista general de la mesa preparada para los invitados en el jardín de la casa, lista para el almuerzo y las actividades

Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario junto a Reina Reech

Durante el fin de semana, la casa de Reina se transformó en el escenario de una celebración íntima y personalizada, enmarcada en un ambiente que destacó por su sobriedad estética y una atmósfera de cercanía. El jardín albergó una mesa infantil al aire libre bajo los arbustos y un amplio pelotero inflable blanco para entretener tanto a chicos como a grandes. Además, los hijos mayores de Repetto, Toribio y Belisario, ayudaron en la decoración, que se realizó con globos verdes y naranjas y mobiliario artesanal de madera.

Las actividades para los invitados fueron muy originales para celebrar la llegada del nuevo integrante. Entre ellas, se organizó un taller de bordado, donde cada uno de los invitados pudo personalizar ropa de bebé. Una torta blanca con el nombre de Timoteo y una mesa dulce con chocolates y pochoclos completaron la propuesta, junto con un libro en blanco para dedicatorias emotivas a madre e hijo.

Belisario, a pura diversión en el inflable y la pileta de pelotas que entretuvieron a los niños en la celebración organizada por Juana Repetto y Reina Reech

Una de las actividades incluyó escribir y dibujar el nombre de Timoteo en cuadernos y cartulinas

La elección de una estética minimalista con colores beiges, naranjas y verdes, sin grandes artificios, subrayó el clima familiar y sin grandes estridencias para festejar la llegada del tercer hijo de la influencer. Las redes sociales de Juana funcionaron como la ventana principal a estos momentos privados, en los que la artista expresó: “Timo, ‘tamo ready. Acá tenés un equipazo de gente esperándote con muchísimo amor. Celebramos tu pronta llegada de la manera más linda y le quiero agradecer a cada uno por ser parte”.

El fuerte de la jornada, más allá del despliegue organizativo y de la presencia de los amigos más cercanos, radicó en la implicancia de Reina Reech, quien no solo abrió las puertas de su casa sino que también documentó con fotografías y videos en sus redes sociales cada instante, convirtiéndose en un soporte fundamental para Juana.

Los juegos inflables fueron uno de los atractivos para los más chicos durante el encuentro familiar

La actriz e influencer se encuentra en la recta final de su embarazo

Un día antes la reacción de la hija de Nicolás Repetto ante los comentarios sobre la nueva habitación de su hijo generó revuelo en redes sociales cuando una seguidora cuestionó el tamaño del cuarto preparado para el pequeño Belisario. El intercambio puso en primer plano la visión de la actriz sobre el espacio familiar y las prioridades afectivas en su hogar.

Al mostrar la remodelación, la actriz compartió con sus seguidores los detalles: el cuarto, decorado en tonos beige y blanco, exhibía una cama de madera, una cuna y una guirnalda con la inscripción “Había una vez”. Según la artista, el diseño se resolvió en apenas una semana y el objetivo era que cada hijo tuviera “un espacio propio, cercano a sus hermanos”.

El taller de bordado formó parte de las actividades del baby shower, donde los invitados personalizaron prendas para Timoteo

Juana Repetto durante el baby shower de Timoteo, celebrado al aire libre junto a familiares y amigos

El ambiente familiar quedó retratado cuando Belisario ingresó al cuarto con los ojos cerrados, para luego celebrar con saltos y abrazos al descubrirlo. Repetto valoró la armonía y la luminosidad del espacio: “Las habitaciones que pude hacer no me parecen pequeñas y no entiendo pobre por qué. Rarísimo tu comentario”.

La polémica surgió después de que una usuaria preguntara: “¿Por qué las habitaciones tan pequeñas, pobre Timo?”. Incómoda, Juana respondió en un video: “¿Vivís en Disney vos amiga?”. Y agregó, con ironía: “Debes vivir en un castillo, amiga. No sé, ni idea”.

Juana Repetto con su familia y amigos reunidos para festejar la pronta llegada de Timoteo

En su relato, la actriz defendió su decisión de priorizar el bienestar emocional de sus hijos por encima de la dimensión física de los ambientes. Sostuvo: “Mi decisión es que duerman donde se sientan seguros, tranquilos y felices”. Subrayó que, mientras sus hijos necesiten tenerla cerca, ella será feliz y disfrutará de esos momentos.