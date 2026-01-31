Wanda Nara usó su nuevo tema para apuntar contra Mauro Icardi: “Ya me imagino”

Así anunciaba Wanda Nara el remix de "o bicho vai pegar" (Video: Instagram)

na semana atrás, Wanda Nara anunció en sus redes el lanzamiento de la versión remix de su hit “O Bicho Vai Pegar”, grabado originalmente en una favela de Río de Janeiro cuando aún estaba en pareja con Mauro Icardi, quien la acompañó durante la filmación del videoclip. La colaboración con el brasileño MC Binn y la producción de Negro Dub no tardó en posicionarse entre las tendencias musicales, consolidando a Wanda como figura en la música urbana internacional y abriendo una nueva etapa en su carrera artística.

Fiel a su estilo, Wanda no dejó pasar la ocasión para sumarle a la promoción de su música un guiño personal y mediático. Compartió en sus historias de Instagram un fragmento del videoclip con la frase “Seguimos subiendoooooo” y el enlace directo para escuchar la canción. Lo que más llamó la atención fue la elección de un comentario destacado: “Ya me imagino a Mauro leyendo los comentarios en el baño. Bravo Reina, te amamos WÄNI”. Al compartirlo, Wanda sumó una cuota de ironía y complicidad con sus seguidores, en clara referencia al presente de Icardi, hoy instalado en Turquía junto a La China Suárez y los tres hijos de la actriz.

El posteo funcionó como un doble mensaje: por un lado, celebró el éxito y la repercusión del remix, que ya cosecha miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales; por otro, aprovechó para lanzar una indirecta pública a Icardi, manteniendo el juego de cruces y referencias personales que acompaña cada uno de sus lanzamientos. La gestión de su narrativa pública, donde mezcla promoción musical, ironía, y guiños a su historia personal, confirma una vez más la habilidad de Wanda para mantenerse en el centro de la agenda y transformar cada movimiento en noticia.

El comentario que Wanda se olvido de borrar (Instagram)

Así, mientras disfruta del crecimiento de su carrera internacional y de la ola de comentarios positivos de sus fans, Wanda Nara sigue capitalizando cada estreno musical no solo como un logro profesional, sino como un nuevo capítulo en la saga mediática que la tiene como protagonista indiscutida.

Minutos antes de esta nuevo round con el padre de sus dos hijas, comenzó una nueva guerra con la China. Nara le dedicó un mensaje a Eugenia Tobal y reavivó la atención sobre una trama de antiguas rivalidades en el mundo del espectáculo argentino. El mensaje de la empresaria sobre el libro de la actriz, difundido en sus historias de Instagram, se interpretó de inmediato como una señal con múltiples lecturas posibles: un respaldo a Tobal y un escrito marcado por la ambigüedad entre el dolor por la muerte de su madre y la felicidad por el nacimiento de su primera hija, Ema. Y a la vez, una referencia indirecta a la China Suárez, con quien mantiene un extenso historial de enfrentamientos personales.

En su cuenta oficial, compartió una imagen del libro Esa nueva piel y escribió: “Qué hermosa sos Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza, se los recomiendo”, escribió junto a un corazón. La conductora eligió resaltar públicamente la obra de Tobal, con quien recientemente compartió programa en MasterChef Celebrity, y quien, a lo largo de la última década, atravesó una situación personal atravesada por el dolor y la exposición mediática.

El apoyo de Wanda a Eugenia Tobal (Instagram)

La respuesta de Eugenia no tardó en llegar: “Gracias por tus palabras”, fue todo lo que escribió desde Estados Unidos. La importancia del apoyo de la conductora de MasterChef Celebrity no puede comprenderse sin el trasfondo que une a Tobal y la China Suárez, que se origina cuando esta última compartía elenco con Nicolás Cabré, por entonces el marido de Tobal, en la tira Los únicos.