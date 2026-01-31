Sabrina Rojas predijo cuál será el futuro de la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La conductora aseguró que existe una alta probabilidad de reconciliación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sabrina Rojas sorprendió al público argentino al expresar una opinión firme sobre la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro durante un debate en televisión, el 30 de enero de 2026. La conductora no solo lanzó su vaticinio acerca del futuro de los actores, sino que aportó sus propias razones sobre la posibilidad de una reconciliación.

Rojas fue directa en su predicción: “Para mí, van a volver”. Explicó que ve probable una segunda oportunidad en la relación y profundizó en su análisis sobre la dinámica del vínculo. Destacó aspectos de la personalidad de Castro, al señalar: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”.

Cuestionó también los argumentos que se difundieron respecto a la ruptura, en especial la idea de que la infidelidad fue decisiva. Rojas puso el foco en la influencia de la exposición mediática, comentando: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

Durante la discusión, se citó que el principal motivo de la decisión de Siciliani fue el “ruido mediático”. Fuentes del entorno indicaron que la presión de la opinión pública y la constante presencia en los medios terminaron siendo el factor determinante. “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”, afirmaron voces cercanas.

Las declaraciones de Rojas avivaron el debate en el mundo del espectáculo. El tema sigue en el centro de la conversación pública, con incertidumbre sobre los motivos de fondo y el futuro de la relación entre Siciliani y Castro.

Con confianza, Rojas concluyó que, si Siciliani afronta la situación como lo haría cualquier persona ajena al medio, existe una alta probabilidad de que ambos vuelvan a unirse en poco tiempo.

La ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro dejó de ser un tema especulativo tras semanas de rumores y versiones cruzadas. Este viernes 30 de enero, el ciclo Intrusos reveló por fin los motivos detrás del final de uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino. Según informó la periodista Paula Varela en el programa, la causa real del quiebre estuvo lejos de los rumores de infidelidad y mucho más cerca de la presión que impuso la exposición pública.

La información que surgió en las últimas horas dejó atrás las conjeturas sobre terceras personas. Varela puntualizó que “el vínculo ya venía golpeado desde que salieron a la luz las infidelidades de él”, y remarcó que el escándalo inicial marcó un antes y un después en la estabilidad de la relación, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo.

Sin embargo, trascendió que para Siciliani la clave de la ruptura estuvo en el efecto de la sobreexposición y no en la traición sentimental. Según la reconstrucción del diálogo, la actriz sostuvo de manera categórica: “No es el cuerno en sí. Eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa”. Así, desestimó que la infidelidad haya sido el punto de no retorno.

La periodista insistió en que “no pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió”, dejando en claro que la presión y el ruido generado a su alrededor resultaron determinantes. Una vez que la situación tomó ese cariz, la actriz optó por alejarse, convencida de que ese clima de escándalo mediático no era compatible con su manera de vivir.

El cierre amoroso no implicó, de acuerdo a lo revelado por el entorno, un distanciamiento absoluto. La panelista aseguró que Siciliani le manifestó a Castro: “No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre”, una declaración que subrayó la voluntad de preservar el respeto y el afecto pese al final del vínculo de pareja.

Varela concluyó que el fin de la relación está sellado y existe consenso en reconocerlo. “Si bien ella no quiere hablar públicamente, si la van a buscar, te van a decir que sí, que están separados”, estableció la periodista en Intrusos.