Luciano Castro, el galán de las mil historias, en el ojo de la tormenta: romances, secretos y reencuentros

El nombre de Luciano Castro vuelve a resonar en los pasillos del espectáculo argentino como un eco imposible de acallar. Su vida en sí es una historia de amores, matrimonios, amistades secretas y reencuentros inesperados que lo envuelven desde hace décadas. A los 50 años, el actor transitó por romances públicos, aventuras ocultas y un matrimonio que marcó una era, mientras actualmente transita el romance con una de las actrices más reconocidas de su generación, salpicada por un escándalo a dos países. ¿Cómo se entreteje la vida sentimental de uno de los galanes más codiciados del país?

Los últimos días se alzó la voz de Sarah Borrell, actriz, modelo y bailarina danesa que en el último tiempo se encontraba viviendo en España trabajando como mesera. Allí conoció a Castro y apenas hubo entre ellos un coqueteo que terminó en unos besos. Todo esto, en momentos en que el protagonista de nuestra historia se encuentra en pareja con Griselda Siciliani. Una historia que se remonta mucho tiempo atrás.

Desde mediados de 2024, Castro comenzó a mostrarse en una etapa de renacimiento amoroso junto a Griselda. La relación no es nueva, pero sí renovada. Hace 18, cuando ella apenas comenzaba en Patito feo y él brillaba en Lalola, cruzaron sus caminos en secreto. Nada trascendió entonces. El sigilo fue absoluto, hasta que Susana Giménez ventiló la verdad con una pregunta filosa: “Usted tuvo un novio famoso, leí alguna vez. LC, se llamaba”. Griselda, incómoda, respondió: “Fue un romance. Tampoco éramos novios”.

La actriz prefirió el bajo perfil. “He tenido cosas, soy una chica grande, pero es un chico que ahora está casado. ¿Para qué vamos a nombrarlo?”, expresó en aquel sketch junto a Antonio Gasalla. El misterio persistió hasta que la propia Siciliani admitió: “Fue antes de Adrián (Suar). Éramos muy jóvenes. No quiero hablar porque a él no le gusta. Es ermitaño el gordo y lo quiero mucho. Fue una cosita”. La referencia a Luciano Castro, por entonces en pareja con Sabrina Rojas, pasó a ser un secreto a voces.

¿Fue solo una chispa? Los rumores nunca se disiparon del todo. Se sospecha que, pese al silencio, Luciano y Griselda sostuvieron un lazo intermitente durante años. El destino volvió a cruzarlos a principios de abril de 2024 en el cumpleaños de Carla Peterson. El fuego, apagado durante tanto tiempo, renació. Al principio, ambos buscaron esquivar el escándalo. “No me enoja que me inventen un romance con Griselda. Lo tomo como lo que es, una pavada más. Sobre todo si es Griselda, porque si me inventan con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, lo mío con ella data ya de años”, desdramatizó Castro.

Pero los programas de chimentos persistieron y Griselda cedió: “Todo ok con Luciano, estamos saliendo y está todo bien”. Poco después, la confirmación llegó en boca de él mismo en Noche al Dente, por América: “Ya sé que Griselda habló. Con ella es todo muy... No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y después nos pintó ir a cenar. Pero no puedo decorar eso, porque son años de una amistad, de conocernos mucho. Estuvimos un tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos amigos en común. Y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan. Cuando nos vimos no tuvimos la misma charla que a los veintipico. Ese reencuentro se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana. Siempre me gustó. Me parece increíble lo que nos pasa. La vida te pega cada viaje que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda y ella tampoco conmigo, y eso lo hace muy atractivo. Muchas veces es mejor contarlo a que piensen que es algo prohibido, porque no lo es. Los dos estamos solos y vivir como prohibido algo que puede ser una linda historia es una mierda. Me escondí varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece. No es una chica más”, aseguró.

¿Puede una pasión sobrevivir a tantas vueltas? Ellos decidieron vivir su idilio sin importar el qué dirán.

Pero el recorrido sentimental de Luciano Castro, uno de los galanes más codicidados de su generación, naturalmente no empieza ni termina allí. Su único matrimonio fue con Sabrina Rojas, con quien compartió doce años de vida y dos hijos: Esperanza, de 12 años, y Fausto, de 11. La unión se realizó en diciembre de 2016. “Me casé con el amor de mi vida”, aseguró Sabrina, con la libreta en mano. Parecían invencibles, pero la historia tomó otro rumbo.

El destino los había unido en el elenco de Valientes, en Mar del Plata, donde el coqueteo se convirtió en algo más. Al principio, eran amantes —ella tenía pareja— hasta que decidieron blanquear. “No tenía una buena imagen de él, porque pensaba que le gustaba mucho andar de fiesta. Él también creía que yo era una femme fatale, pero cuando nos conocimos, nos descubrimos, nos enamoramos y todo fue rápido y consistente”, recordó Sabrina. Por su parte, Castro admitió: “Sabrina es todo para mí. Tengo una gran admiración. Dejó todo por mí, tenía una carrera ascendente, podría haber seguido con lo suyo y aceptó mi propuesta de formar una familia. Es una mujer con mayúsculas”.

Hubo crisis, sí. En 2018, él se fue de la casa. Volvieron a intentarlo por la familia, pero no resultó. “Somos una pareja totalmente común, hacemos lo que podemos. Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío”, resumió Sabrina. El verdadero escándalo llegó en 2019, cuando se viralizaron fotos íntimas que Castro había enviado a otra mujer durante una breve separación. “Estuvimos separados casi tres meses, y cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable, pero también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso. Es un bajón esto, pero salimos adelante”, relativizó ella. Finalmente, la pareja se separó en 2021, aunque ambos aclararon: “Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia”.

Tras la ruptura, Luciano inició una relación con Flor Vigna, la más expuesta a los flashes. La diferencia de veinte años no fue obstáculo. Se conocieron entrenando en un gimnasio, compartieron giras de teatro y vivieron juntos hasta principios de 2024. La ruptura hizo un ruido que dura hasta hoy, con las versiones de infidelidad dirigidas hacia Castro. Vigna habló con ironía en sus redes y con pistas en sus canciones, y sin dobles interpretaciones. Y claro, el Oye guapa gate también tuvo su reinterpretación.

La lista de romances más o menos secretos de Luciano incluye nombres como Julieta Díaz, compañera de elenco en Campeones en 1999 y en Valientes en 2009. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió el vínculo. Pero las historias no terminan ahí. A los 18 años, cuando recién abandonaba su sueño de ser futbolista profesional —su padre fue arquero en Chacarita Juniors y su hijo Fausto sigue sus pasos en Argentinos Juniors, el club de sus amores—, tuvo un amorío con Pata Villanueva. Ella lo reveló años más tarde en televisión: “Fue hace mucho tiempo atrás, él era jugador de fútbol y alguien me lo trajo a mi oficina porque quería ser modelo. Pero yo necesitaba una secretaria y le dije que, si quería, lo tomaba. Luciano estaba bárbaro, era re joven. Como secretario era un desastre, pero era tan lindo que no lo echaba”, relató la exmodelo.

“Fue un touch and go. Habremos estado dos o tres veces. Él dice que tenía 17 años, pero para mí tenía más. Para mí, tenía 22 y yo, 40”, agregó sobre la diferencia de edad. “Yo no quería y me sedujo. Ya era un seductor, yo me sentí totalmente seducida”, contó al tiempo que aclaró que “fue un momento lindo. Yo no pensaba en la edad de él”.

Otra relación mediática, y con la edad en el ojo del escrutinio público, fue con Elizabeth Vernaci, catorce años mayor que él. Estuvieron juntos entre 2005 y 2009, con idas y vueltas. “¡Cómo no lo voy a querer si me hizo muy feliz!”, repite ella cada vez que surge el tema. En el ámbito privado permanece Florencia, la mujer que conoció en una fiesta en 2000 y con quien tuvo a Mateo en 2002. La contracara puertas adentro de una vida en el candelero, a veces buscado, otras a su pesar.

Hoy, con medio siglo de vida, Luciano Castro se reconoce en cada uno de esos vínculos, con sus despedidas y eventuales reencuentros. ¿Será Griselda Siciliani la historia definitiva? El tiempo, y solo el tiempo, lo dirá. De momento, parecen haber surfeado con humor e ironía una tormenta que amenazó llevarse todo y apuestan a que quede en un recuerdo de verano.